Ya Existe el Acercamiento con la CANIRAC Para el Proyecto de Restaurantes en el Centro Histórico

Para Fomentar el Turismo: Alcalde Miranda

Por Rubén Palomo Macías

El alcalde capitalino, Jorge Miranda Castro, informó a Página 24 Zacatecas que ya ha sostenido reuniones con miembros de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (CANIRAC) en el estado para presentarles la idea de hacer el centro histórico más familiar con menos presencia de bares y más negocios de restaurantes.

“Hemos venido trabajando muy fuerte con la secretaria de Desarrollo Económico y Turismo de la capital en donde le he dado la indicación de que tengamos estas mesas de trabajo permanentes. No queremos más bares en el centro de la ciudad, no los merece el centro. Además es un riesgo latente ya que son fincas con un gran deterioro”, comentó.

El alcalde señaló que la unidad de Protección Civil ha estado al tanto de estas fincas para evitar que exista algún percance que ponga en riesgo la vida y la integridad de las personas que acuden a estos sitios.

“Lo que queremos es que lleguen restaurantes para que toda la gente que nos visite vea la gran oferta gastronómica que tenemos en la ciudad. Queremos que sean restaurantes, cafetería y restaurantes gourmet para que la gente pueda disfrutar de nuestro centro histórico”, añadió.

Miranda Castro apuntó que existen negocios que han sido exitosos en donde se han rescatado inmuebles del centro y donde se ofrecen alimentos de buena calidad. Añadió que el proyecto que quiere implementar obedece a un tema de conservación del patrimonio cultural.

“Las quejas de los vecinos por los bares tienen que ver con el ruido que hacen los establecimientos, la basura que generan. No es posible que la basura se recolecte en tres ocasiones durante el día y en la mañana amanezca aún más basura, eso es inconcebible”, comentó.

Finalmente el alcalde señaló que se han clausurado cuatro establecimientos que no contaban con permiso de venta de alcohol y aseguró que no se permitirá la apertura de nuevos bares .