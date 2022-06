Mi Jardín de Flores

¿Escuadrones de la Muerte?

Por la Madre Teresa de Chalchihuites

‘La Sedena y la Semar, se encargarán de cuidar y administrar los proyectos ancla. No vamos a estar nosotros tra­bajando, invirtiendo, para que luego vengan los zopilotes a quedarse con lo que es el pueblo de México. Eso ya se acabó, ya no queremos política neoli­beral o neoporfirista, porque México es de los mexicanos ¿Por qué vamos a tomar esta decisión? Porque no queremos que esta inversión pública, este dinero del pueblo, pase después a las empresas particulares, no quere­mos privatizaciones’: Andrés Manuel López Obrador.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Lunes 13 de junio de 2022. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salva­dor. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgo­bernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre de 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén.

¿Escuadrones de la Muerte?

-ESTO cada vez se pone más de la ching… (censurado), si no fuera porque sé que esta matanza despegó 300% en el quinquenio de Alex, juraría que ‘El Rey David’ formó sus escuadrones de la muerte-.

-¡AVE María Purísima!

-SIN pecado concebida-.

-NO DIGA eso, don Roberto, si bien don David saliendo por primera vez de Palacio de Gobierno, de inmediato se transformó, para mal, no considero que su gobierno sea dictatorial, sí ensober­becido, pero…

-PUES será el sereno, madre Teresa, pero los asesinatos están a la orden del día: seis en menos de 24 horas, inclu­yendo un encobijado y un niño de 13 años. Así es que a esto no se le ve fin, desgraciadamente-.

-Y LO más cañón es que ‘Chano’ y ‘Chon’, Secretario de Seguridad Pública y el Fiscal General de Justicia, respecti­vamente, les vale madre los asesinatos, los secuestros, las desapariciones de miles de zacatecanos, son ching… (cen­surado), ni siquiera se inmutan los des­graciados infelices, ¡pero hay un Dios!, ¿verdad, madre Teresa?-.

El Inicio del Rosario de Asesinatos

“MIENTRAS el fiscal Francisco José Murillo Ruiseco, y el secretario de Segu­ridad, Adolfo Marín Marín, disfrutaban de su semana inglesa rascándose los destos, un hombre hombre y una mujer eran baleados, cuando caminaban por la calle Guadalupe, colonia Ferrocarrilera, en la cabecera municipal de Guadalupe. El hombre quedó muerto en el lugar, y la mujer fue trasladada a un hospital, donde la reportan grave.

“Y CONTINUAMOS: en la capital de Zacatecas, ayer por la mañana, en la calle Pascual Orozco, esquina con Joa­quín Amaro, colonia H. Ayuntamiento, estaba José y su familia a las puertas de su casa, cuando de imprevisto llegó un vehículo chirriando llantas y desde ahí criminales les dispararon matando a José e hiriendo a su señor padre y provocando histeria y llanto en toda la familia, muy especial entre los niños que también ahí se encontraban”.

-¡DIOS DE mi Vida! ¿Se imaginan el daño tan grave que les hicieron a esos niños? ¿De que está hecho este santo gobierno que no siente cómo esos malos organizados están sacrificando a su pue­blo?, ¿por qué tanta indolencia que raya en la impunidad?

-LES VALE una pura y dos con sal, pues han de decir que ‘mientras no sean de mi familia me vale una tostada’, son, perdóneme la expresión madre Teresa, chingaderas; por otra parte, ‘El Devis’, quien disfrutaba bien chingón en la Ciu­dad de México, el Día del Zacatecano, se dejó retratar con su hermano ‘El Monris’ saludándose muy efusivos y enseñándose la mazorca uno al otro, mientras que en el estado los ríos de sangre seguían su cauce casi desbordándose, no se vale, me cae-.

“EN FRESNILLO -prosigo con los asesinatos de ayer domingo-, la Capital del Crimen, al filo de la 1:30 de la tarde, atrás del centro comercial ubicado en la colonia Nueva Esperanza, de una camio­neta arrojaron el cadáver de un hombre encobijado, el vehículo ni siquiera frenó, continuó su marcha tranquilamente como si nada hubiera sucedido; me informan que tenía huellas de tortura. Por supuesto, no hubo detenidos.

“EN LA capital del estado (Zacate­cas), sobre el paseo Díaz Ordaz, colonia Lázaro Cárdenas, a eso de las 5:00 de la tarde, varias personas se encontraban pla­ticando y tomando cerveza, cuando de un automóvil en movimiento les aventaron plomazos: uno de ellos murió en el lugar de los hechos y otro, que resultó herido, fue trasladado al nosocomio mas cercano. No hay detenidos.

“Y LO más cañón del día sucedió en la capital del estado, Zacatecas, donde asesinaron a balazos a padre e hijo en su propio hogar, delante de la familia…

-¡SANTA María Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores..! Creo que esto no sucede ni en Ucrania que está en guerra contra Rusia-.

-ALLÁ SERÍAN crímenes de guerra, no pueden matar a civiles de esa manera-.

“PUES NO, doña Petra, pero en Zaca­tecas todo es posible; la familia estaba en casita, disfrutando de un ambiente hoga­reño, en su domicilio ubicado en la calle Ixtoc, colonia Lázaro Cárdenas, cuando de repente vieron cómo la puerta se abría violentamente y aparecía un grupo de delincuentes encapuchados y armados, que paralizó a toda la familia, fue en­tonces que los sicarios dispararon contra el padre de familia de 60 años y su hijo de 26. El llanto, los ayes de dolor y los gritos de la familia se escucharon en toda la colonia, pues padre e hijo murieron al instante, mientras que los delincuentes huían con sospechosa tranquilidad, segu­ros que nadie les impediría alejarse del lugar. Obvio, no hubo detenido$”.

-QUÉ LE pasaría a don David, no es el mismo que cuando andaba de candidato, ni cuando ganó la gubernatura y rindió protesta, recuerdo muy bien sus palabras seis días antes de tomar posesión:

‘ESTAMOS a punto de iniciar -dijo don David- la transformación de Zaca­tecas. Por eso invito a las y los zacate­canos a que nos demos una oportunidad, a que luchemos por nuestras familias, a que vayamos a esta comunión social. Sí se puede, pero tenemos que partir de dar a conocer lo que se está viviendo, la emergencia, y no negar: no voy a ocultar ni ser la tapadera de nadie’.

“¿EN QUÉ momentos lo perdimos?”.

–EN CUÁNTO salió de Palacio de Go­bierno ya ungido como gobernador. Justo ayer domingo 12 de junio, se cumplieron nueve meses, que ‘El Deivis’ mató a la Cuarta Transformación y dio vida a su Frankenstein: ‘La Nueva Gobernanza’.

“TAL VEZ por eso mi ‘cabecita de algodón’ dejó de venir a Zacatecas, ‘El Deivis’ también le falló al Presidente de México”.

-BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Gua­dalupe-.