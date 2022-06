Mi Jardín de Flores

Confieso que me Equivoqué

Por la Madre Teresa de Chalchihuites

‘Nosotros hemos caminado siempre con libertad, con independencia, y no aspiramos a que se nos promueva o se nos apadrine; a lo que aspiramos es que fijen reglas claras de participación, sin favoritismos, y que la población sea la que decida. No voy a declinar, voy a luchar y a estar en las boletas (para presidente de México), cuando la ley lo permita. No voy a sucumbir y tampoco voy a aceptar estas exclusiones que lastiman a la militancia y a quienes aspiramos a un proceso equi­tativo, con reglas claras y piso parejo”: Ricardo Monreal Ávila.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Martes 14 de junio de 2022. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de sep­tiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre de 2021, que logryamos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén.

Zacatecas es un Infierno

CONFIESO QUE me equivoqué: cuando don David Monreal en campaña electoral para la gubernatura declaró a nuestro Diario Página 24 Zacatecas, que su prioridad era combatir la violencia, la inseguridad, la corrupción y la impunidad lo primero que hice fue postrarme ante el Cristo de nuestro conventito y darle las gracias a mi Padre Dios y, como ustedes saben, porque tam­bién doña Petra y su familia participaron, comenzamos una cadena de oración, para pedir por su triunfo.

Y CUANDO se dio a conocer que había ganado la elección y que era irreversible su triunfo, hasta lloré por la emoción y lle­namos de Flores el altar de Nuestro Señor Jesucristo, ¿lo recuerdan?

-POR SUPUESTO, al día siguiente regale a mis clientes manzanas, de puro gusto de que ‘El Deivis’ había ganado la gubernatura-.

-YO COMPRÉ una botella de mezcal en ‘La Sierra’ (una de las cantinas más famosas de Chalchihuites) y les invité un ‘caballito’ a todos los presentes, pero ahora me echan carrilla, porque lo que ‘El Rey David’ pro­metió y no lo ha cumplido además de que su ‘Nueva Gobernanza’, con la que suplió a la ‘Cuarta Transformación’, está valiendo chetos: ayer otra vez hubo desbordamiento de los ríos de sangre: tres asesinatos y dos heridos -al menos- fue el saldo letal.

Triple Asesinato en Calera

“EN PLENO centro de la ciudad de Ca­lera de Víctor Rosales, se cometieron tres asesinato, además de otro ataque armado:

“FRANCISCO de 31 años, propietario de la barbería; Guillermo de 19 años, Jeovani, un niño de 13 años; y otro chamaco de 15, se encontraban dentro de ese negocio, ubicado en la céntrica calle Tránsito la tarde-noche de ayer lunes, sin imaginarse que la muerte estaba a punto de hacerse presente en la barbería de Francisco.

“DE REPENTE, dos criminales en­capuchados, con armas de grueso calibre llegaron a las puertas del establecimiento y comenzaron a disparar sin ton ni son, hasta que los vieron caer a los cuatro bañados en su propia sangre.

“DECENAS de testigos que a eso de las 19:00 horas pasaban por el lugar, vieron cómo los narcosicarios subían tranquila­mente al vehículo en el que llegaron para enseguida desaparecer ante la sospechosa ausencia de policías que, por lo regular, vigilan celosamente el centro de la ciudad de Calera.

“MINUTOS más tarde llegó un enjam­bre de policías y elementos de la Guardia Nacional, así como paramédicos quienes vieron que Francisco, Guillermo y Jeovani ya estaban muerto, no así el quinceañero que todavía respiraba, por lo que fue trasladado de inmediato al nosocomio más cercano”.

-¿CÓMO ES posible que a esa hora, en pleno centro de Calera de Rosales, no hu­biera policías?, es increíble, la verdad. Eso demuestra que la policía está en contubernio con los malos organizados-.

-PERDÓN, madre Teresa, pero lo policías no se mandan solos, yo he sabido que sus jefes los cambian de área, cuando los nar­cos les dan la orden de que en determinado lugar no quieren ver a policías de tal a cual horarios ‘porque van a tener un jale’. Por eso cuando ocurren asesinatos, no hay un solo cuico a cuadras a la redonda: los jefes policiacos son los que están, por lo regular, metidos en el narco-.

-ESO ES de cajón, de lo contrario no hubiera tanto asesinato impune: nuca atra­pan a un sicario infraganti, es un descaro pues siempre se les pelan, no es ninguna casualidad.

“EN FRESNILLO -continúa don Ro­berto- por poco asesinan a un empleado que, por la mañana de ayer lunes, se dirigía a su trabajo.

“EL HOMBRE caminaba por la calle Ciudad Obregón, colonia Francisco I Ma­dero, cuando dos sujetos se le emparejaron en un automóvil y desde ahí le dispararon. La víctima, ensangrentada, cayó al piso. Los sicarios, tal vez dándolo por muerto, se alejaron de lugar pero, afortunadamente, el sujeto no murió en el ataque armado. A los pocos minutos llegaron al lugar de los he­chos paramédicos del Cuerpo de Bomberos y Protección Civil, quienes trasladaron al herido al Hospital General, donde cirujanos y enfermeras intentan salvarle la vida”.

-ENTONCES el saldo de ayer lunes fue de tres muertos y dos heridos, que bien pudieran ser cinco los ultimados, digo, por los heridos que están graves-.

-BUENO, eso reportan las chinches au­toridades policiacas, pero pueden ser más, ya que muchas veces ocultan los asesinatos, dicen que es ‘para no alarmar a la gente y para no ahuyentar al poco Turismo que viene a Zacatecas capital-.

El Alcalde Manda un S.O.S. a don David

-¿CREEN ustedes que el S.O.S, que el alcalde de Zacatecas, don Jorge Miranda Castro, al gobernador don David Monreal Ávila, sea atendido?

“SON UN millón 400 mil pesos los que se necesitan para restaurar la bóveda que cruza el bello hotel Mesón de Jobito que, de no repararse a tiempo, podría suceder una catástrofe, entonces el señor gobernador tie­ne que tener conciencia, el asunto es grave.

-NAAA… me dicen que ‘El Deivis’ está en un plan de miserable, que no le daría agua ni al gallo de la pasión-.

-NO EXAGERE, doña Petra, yo creo que ‘El Rey David’ se tiene que poner amarillo con esa lana, pues el municipio, que ya le entró con su cuerno, no le alcanza, pues siempre ha sido el patito feo, en eso del presupuesto de egresos, ya que el gobierno del estado se queda con la tajada del león, no olvidemos que para este año, ‘El Rey Da­vid’ tiene un presupuesto de egresos récord: 33,735,467,666.00 (Treinta y tres mil 735 millones 467 mil 666 pesos), aunque ningún presupuesto le alcanzaría, pues es muy llo­rón y cree que todo el billete debería de ser para su santo; sin embargo Jorge MIranda ya lo evidenció y está obligado a proporcionar el billete pues de lo contrario podría ocurrir una catástrofe de serias consecuencias. Es mi modesta opinión-.

-COINCIDO con usted, don Roberto, urge que el señor gobernador atienda ese S.O.S., del señor presidente municipal de Zacatecas-.

-ESTÁ POR verse, pues los detractores de ‘El Deivis’, dicen que primero le sacan un pedo que un peso…

-¡DOÑA PETRA!-.

-ESO DICE la gente, madre Teresa, ‘El Deivis’ cree que todos los más de 33 mil millones de pesos, del presupuesto de egresos son exclusivamente para sus chicles-.

-MMM… para sus chicles le van a dar los diputados en el Congreso, si sigue de mamón-.

-BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe-.