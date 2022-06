Necesitamos que los Políticos Dejemos de Lado las Diferencias: Arturo López

“La Participación Ciudadana Pueden Revertir Descomposición Social”

Por Manuel Domínguez Caldera

En entrevista para Página 24 Zaca­tecas, Arturo López de Lara, ex dirigen­te estatal del Partido Acción Nacional (PAN), analizó el tema de la inseguridad y los graves problemas que se han acu­mulado tanto en la entidad como en el resto del país. Sobre todo causada por la descomposición en el tejido social, la falta de oportunidades, el desempleo, la caída en la economía, entre otros estragos sociales.

Asimismo lamentó que uno de los sectores más vulnerados son los jóvenes y adolescentes, que han sido víctimas colaterales en atentados; sin dejar de mencionar al resto de la población que cada vez se deja de sorprender por los índices de criminalidad y violencia.

“Lo más importante ahorita es hacer un llamado a la unidad, la situación en el país está totalmente dividida, hay rencillas y demasiados golpes, y aunque es entendible que cada quien tengamos puntos de vista distintos; también debe­mos encontrar las consecuencias porque los ciudadanos están sufriendo de más. Tenemos la delincuencia, también hay poco trabajo, hay que decir que necesita­mos que los políticos dejemos de lado las diferencias que natural y auténticamente tenemos”.

“En realidad es triste, porque escarbarle a las diferencias no abona para nada; somos iguales en dignidad pero también tenemos diferencias. Sobre todo cuando estamos en un tema muy grave en salud, economía; por eso no se vale que los políticos, por llevar agua a su molino, radicalicen las posiciones. Entiendo que hay que ganar gente que se quiera adherir, pero esto no abonará a Zacatecas”.

Por último, sobre los partidos políticos y la participación ciudadana, remarcó que hay problemas en los partidos porque se enquistan en mantener el control y no de­jan que la militancia sea tomada en cuenta.

“Una vez que se enquistan ciertos poderes en los partidos, empiezan a dar vueltas y a comerse a sí mismos lo que han tenido el control de esas nomencla­turas. Hablo de todos los partidos. Lo triste también, es que los ciudadanos al ver esto, no se empoderan ni exigen. Entonces, sin miedo, los ciudadanos de­ben exigir porque los partidos políticos son instituciones de interés público. Es indispensable que se abran, en ese senti­do seremos partícipes en la apertura del partido”.