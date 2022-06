Mi Jardín de Flores

Los Secuestros al Alza

Por la Madre Teresa de Chalchihuites

“Vamos a devolverle la paz a las y los zacatecanos. No es fácil, aunque a mu­chas personas no les gusta enfrentar la realidad, lo cierto es que heredamos un estado con una profunda descomposición social, el tema de las personas desplaza­das es un claro ejemplo de ello”: David Monreal Ávila.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Jueves 16 de junio de 2022. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de sep­tiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre de 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén.

Secuestros al Alza

AYER POR la madrugada, una mujer y un hombre fueron violentamente secuestrados, adivinen en dónde…

-MMM… en la capital del estado-.

-NO-.

-¡EN FRESNILLO!-.

-ES CORRECTO, doña Petra, fue en Fresnillo. Como les comentaba: por la ma­drugada de ayer, una mujer y un hombre fueron violentamente secuestrados.

“SEGÚN declaraciones de María del Car­men de 44 años, madre del secuestrado de 23 años, y la esposa de éste, cuyos nombres no trascendieron, el doble secuestro sucedió al­rededor de la 1:40 de la madrugada, cuando toda la familia dormía plácidamente, en su hogar ubicado en la calle Caborca, colonia Plutarco Elías Calles, en Fresnillo:

‘YO ESTABA en mi casa y recibí una lla­mada por teléfono de una sobrina quien me informó lo anterior, y también me dijo que los criminales encapuchados destrozaron la chapa de la puerta principal para entrar.

‘QUE LOS delincuentes, con armas de alto poder, levantaron a toda la familia, llevándose solamente mi hijo y su esposa, a quienes sacaron de su casa violentamente, los subieron a una camioneta sin placas y desde entonces no sabemos nada de ellos’.

-A VER -dice doña Petra-: ¿qué la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano, la Policía Estatal Preventiva, la Metropol, la Munici­pal, no hacen rondines las 24 horas del día?-.

-QUE YO sepa sí. ¿A cuánta gente no detienen cuando la notan sospechosa?-.

-A ESO iba… si detienen a conductores ‘sospechosos’, ¿por qué hijos de la rechin… (censurado) no detienen a vehículos sin placas?

“A OTRO perro con ese hueso, para mí que todos esos están puestos con el narco, o si no el narco llama a su protector, que siempre es un caca grande del gobierno, le ordena que los dejen seguir su camino.

“ASÍ TRABAJAN la mayoría de los jefes policiacos, pues están puestos con los criminales, ¡qué asco me da! Así, con esos traidores a la patria, la Cuarta Transforma­ción va valer una chingada”.

-¡AY, WEY!, perdón, escuchen lo que ‘El Deivis’ acaba de subir a su Twiter:

‘VAMOS a devolverle la paz a las y los zacatecanos. No es fácil, aunque a muchas personas no les gusta enfrentar la realidad, lo cierto es que heredamos un estado con una profunda descomposición social, el tema de las personas desplazadas es un claro ejemplo de ello’.

-¿QUÉ LES parece? El problema no es sólo que heredó un estado fallido, si no también un fiscal fallido y un titular del Poder Judicial que nomás está pensando en cómo pedirle más dinero a ‘El Deivis’ por­que nomás ‘no le alcanza’, para acrecentar su fortuna.

“AHORA ¿cuándo han sabido de que el secretario de Seguridad Pública, el general Adolfo Marín Marín, patrulle las calles o encabece operativos?

‘’EL DEIVIS’ debe saber que el talón de Aquiles de un gobernador es la policía, si la policía no cumple con su trabajo, como bien dice don Roberto, ya valió ‘chetos’. Las cosas se hacen con honestidad, inteligencia, con ganas de hacer las cosas bien, como lo marcan los cánones, no sosteniendo en su trabajo a funcionarios ineptos que también le fueron heredados-.

–AHORA SÍ se descosió, doña Petra-.

-ES QUE da coraje -don Roberto-. La gente se burla de mí, hoy la Raquel me dijo hace rato: ‘¿Ya vio el pinche gobierno gacho que está haciendo su Deivis? Ahora anda de usurero prestando míseras cantidades de dinero con un rédito anual del 12%, jajaja-.

-ESO LE dijo Raquelito?-.

-SÍ, HASTA cosas peores, como ‘su Deivis nomás agarra a puro borrachito para bolsearlo; y ya ve la gacha risita que tiene ‘juarjuarjuar’, que es lo que más caliente, por poco y la agarró a jitomatazos-.

-BUENO, no le doy el pésame-dice- don Roberto, a mí me sucede lo mismo con mis amigos de La Sierra-.

-SÍ, YA sé, pero usted se les queda viendo muy serio y se calman, porque ya saben que es de pocas pulgas y pega como patada de mula-.

-PUES A mí no me han reclamado nada-.

-ES QUE usted, madre Teresa, además de ser una alma de Dios, no se lleva con nadie, además la respetan y la quieren mucho-.

-BUENO, seguimos con las notas poli­ciacas: Ayer, a plena luz del día, y en pleno centro de la ciudad de Calera, en la calle Álvaro Obregón, mataron a un hombre a balazos. Y, por supuesto, no hubo detenidos, lo cual no es noticia, pues el general Marín y sus muchachos, no atraparían ni al ‘Tigre de Santa Julia’ haciendo sus necesidades, jajaja.

“OTRA SITUACIÓN que está preocu­pando mucho a los pequeños y medianos comerciantes, es el pago de plaza que les exigen los narcos. Ayer, alrededor de las 10:00 de la mañana, en la calle Tolteca, colonia Francisco Villa, allá en Fresnillo, estaba el dueño de una tienda de abarrotes a la espera de clientes, pero el que llegó fue un criminal en una motocicleta, se paró frente a la tienda, sacó una pistola y la va­ció apuntando a la fachada del negocio y contra un carro Honda, también propiedad del tendero, quien se tuvo que tirar al piso para evitar que alguna bala le quitara la vida.

“EL HOMBRE sufrió el susto de su vida, cerró la tienda, se fue a su casa y con su esposa han decidido cerrar el negocio definitivamente”.

-POBRE HOMBRE, ¿ahora de qué va a vivir?-.

Ya se le Armó al Uswaldo Pinedo

-POR ‘ejercicio indebido del servicio público, falsificación de documentos, decla­raciones falsas a una autoridad distinta a la judicial en el ejercicio de sus funciones, y usurpación de profesión más lo que resulte’, el neurocirujano Armando Rosas Torres, demandó penalmente al Uswaldo Pinedo Barrios, titular de los Servicios de Salud Zacatecas.

“ANDABA bravo ayer el Armando, tan Bravo que declaró en esa rueda de prensa de ayer miércoles, que ‘El Deivis’ es un ‘inge­nuo’, por haberle dado chamba como titular de los Servicios de Salud de Zacatecas-.

-YO CREO que es puro ruido, pareciera que son celos profesionales-.

-Y AUNQUE no fuera así, ¿quién cree que Pinedo vaya a parar a bote, si ni siquiera han caído Alex o Benjamín, acusados de robar cientos y decenas de millones de pesos, respectivamente? -.

-BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe-.