Zacatecas ¿Estado Fallido?

Por la Madre Teresa de Chalchihuites

‘El gobierno ha hecho todo lo posible para recuperar la operatividad de los helicópteros y esperemos que en la primera semana del próximo mes tengamos uno de los helicópteros en el aire con las pruebas de recuperación. El otro es muy costoso para repararlo, sale más caro el mantenimiento que la propia aeronave y estamos haciendo algunas gestiones para que podamos enajenarlo, si están interesados se los podemos vender ya que es un helicóptero ejecutivo’: Adolfo Marín Marín.

CHALCHIHUITES, ZAC.– Viernes 17 de junio de 2022. Glorifi ca mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre de 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén.

Narcocarniceros no Descansan

¿POR QUÉ algunos Malos Organizados están resentidos con la sociedad y no sólo les arrancan la vida a las personas a balazos, sino que, con inusitada crueldad, las destazan?

-QUE VAN a estar resentidos con la sociedad esos hijos de su ching… (censurado) madre -truena don Roberto-, lo que sucede es que están locos por tanta droga que se meten y, como son impunes, los narcocarniceros no se miden, ¿cuántos de ellos organizan festines de sangre y espeluznantes comilonas con restos humanos? Un madral, las drogas los desquician a tal grado que los convierte en antropófagos.

“ESOS narnocarnicerlos ayer volvieron a destazar gente: según mis fuentes de información, secuestraron a un hombre, lo amarron de pies y manos a una silla, lo torturaron, lo mataron a balazos, le arrancaron la cabeza, las manos, los pies, dejando el puro tronco del cuerpo.

“POSTERIORMENTE, metieron sus restos en varias bolsas negras y los fueron a tirar en el Campo de los Moros, Colonia Bellavista, en la cabecera municipal del municipio de Guadalupe. Obviamente, no hubo detenidos y me pregunto: ¿de qué sirve que ‘la policía municipal de Guadalupe, sea la mejor entrenada y pagada de Zacatecas’, como lo ha alardeado su alcalde, Julio César Chávez Padilla, si ese municipio es tan peligroso como el propio Zacatecas?

EN FRESNILLO, ‘La Capital del Crimen’, también por la mañana, narco sicarios secuestraron a otro hombre, lo ataron de pies y manos, lo torturaron, lo mataron a balazos y, en una bolsa negra, lo fueron a arrojar en un lote baldío en la comunidad El Baluarte, a unos pasos de la carretera federal 45. Tampoco por este asesinato hay detenidos.

Y EN la capital del Estado, Zacatecas, un individuo fue acribillado de 15 balazos cuando caminaba por la calle Ricardo Flores Magón, colonia Francisco Villa. El cadáver, al cierre de esta edición, continúa en la morgue en calidad de ‘no indentifi cado’.

Y REGRESEMOS con Fresnillo, ‘La Capital del Crimen’, el pastel de los tres asesinato, fue coronado con un doble secuestro, esta es la historia:

UNA MUJER de 45 años, se presentó ante el Ministerio Público para denunciar el secuestro de dos hombres: uno de 25 años, el otro de 44, sus familiares.

EL DOBLE plagio, sucedió la madrugada de ayer viernes cuando toda la familia dormía, en su hogar ubicado en la céntrica calle Miguel Hidalgo, de la comunidad Miguel Hidalgo de Ojuelos.

HASTA ALLÁ, llegaron varios criminales encapuchados y con armas de alto calibre -con las que a balazos destrozaron la cerradura- y allanaron violentamente el hogar de su familia.

TODOS LOS integrantes de la familia saltaron de la cama y los criminales encapuchados al ver a sus víctimas los sacaron de la casa violentamente y los arrojaron dentro de una camioneta blanca, cerraron la portezuela se subieron los malditos criminales, el conductor la echó a andar y en pocos minutos desapareció del panorama.

ASÍ LAS cosas, el saldo criminal de ayer fue de tres asesinatos y dos secuestros, esto mientras el inepto secretario de Seguridad Publica, general Adolfo Marín Marín, les ofrecía en venta a los reporteros de la fuente policiaca, uno de los dos helicópteros del Gobierno del Estado-

–¡AH PINCHE viejo huevón -truena doña Petra-, para eso me gustaba!-.

POR SI Solicita o no Licencia…

-EL QUE no cesa de picar piedra por si pide o no licencia ‘El Deivis’, es el José Narro Céspedes, senador de la República, quien reveló buscará ser el próximo presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores-.

-SE nota inquieto don José Narro, pero siempre es bueno dar un paso más al frente-.

-PUES ESO sí. Nada pierde con hacer su lucha, debe decir: ‘Qué tal que es chicle y pega’, por eso lanza el anzuelo de que ‘en caso de ser elegido como presidente de la Mesa Directiva continuaré respaldado el proyecto de nación de la Cuarta Transformación y las ideas del Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador:

‘NOSOTROS -continuó- esperamos contar con el apoyo de los compañeros senadores de Morena, hemos trabajado para buscar servir a todos los senadores y poder lograr que se democratice el Senado y que se abran las puertas a la ciudadanía, que sea un Senado vinculado con el pueblo y que esté al servicio de la población; así como un puente entre las instituciones de gobierno y los ciudadanos. Para que empuje y le dé coherencia al sentido de la Cuarta Transformación’.

-AHÍ SI, para que vean. El Narro se ganaría la simpatía de la mayoría de los zacatecanos si ganara y le diera fuerza y coherencia a la Cuarta Transformación; que no saliera como ‘El Deivis’, quien llegó a la Casa de los Perro enarbolando la Cuarta Transformación, para luego tirar a la basura la bandera de mi ‘cabecita de algodón’, para luego inventarse la de la ‘Nueva Gobernanza’, bajeza que repudia el pueblo de Zacatecas, que lo considera un traidor-.

-LO QUE son las cosas: don David llegó con muchas expectativas y antes de su primer año, está perdiendo el apoyo de los zacatecanos que creyeron en él-.

-¿CREEN ustedes, que ‘El Rey David’ vaya a solicitar licencia por tiempo indefi nido, para ausentarse de Palacio de Gobierno, después de su Primer Informe?-.

-NO, NO lo creo. Sí hay muchísimo disgusto entre la población porque los crímenes de alto impacto están subiendo escandalosamente, pero de ahí a que don David pida licencia, pues no. Yo creo que no, es muy conchudo-.

-PERDÓN madre Teresa, pero si los asesinatos, los secuestros, las desapariciones forzadas, la venta y el consumo de drogas siguen como van, a la alza; y la economía, el desempleo, el aumento de la canasta básica, la falta de inversiones nacionales y extranjeras continúan, Zacatecas se convertirá en un estado fallido y, por lo tanto, ingobernable-.

-PUES sí -reconoce don Roberto-: tal vez por eso ya no viene el Presidente López Obrador-.

-BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe-.