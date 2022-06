PRD Llama al Gobierno Federal y Estatal a la Unidad Para el Combate a la Violencia

Es Terrible lo que Está Aconteciendo, les Falta Inteligencia: Carrillo

Por Rubén Palomo Macías

Raymundo Carrillo Martínez, presidente del Comité Estatal del Partido de la Revolución Democrática (PRD), declaró a Página 24 Zacatecas que en el tema de la violencia, en el estado y en el país, hay muchas verdades y muchas mentiras. Señaló que la violencia sigue siendo un desparpajo de los gobiernos actuales y exhortó a los gobiernos federal y estatal a hacer un llamado a la unidad.

“Abonó mucho la clandestinidad (sic) del presidente de la Republica a su viaje a Sinaloa y en un tono de halago dice que donde hay cárteles fuertes casi no hay homicidios. Esto desconcierta a quienes retomamos los temas de la violencia y delincuencia desbordada. Hoy se trata de no descalificar sino de culminar a que el presidente caiga en la realidad que vivimos la población. Yo tuve que salir a unos municipios alrededor de Aguascalientes y caímos en un retén de delincuentes, por las camisas del partido nos concedieron pasar”, agregó.

Carrillo Martínez apuntó que también ha sido detenido por estos retenes criminales en los caminos de Jerez y Valparaiso así como en un camino de Fresnillo.

“En el caso estatal es un desasosiego mayor las declaraciones del secretario de Seguridad Pública (general Adolfo Marín Marín) en su informe semanal. Por favor que corrijan el rumbo y se abran los cauces del gobierno para que se pueda hablar. Les falta inteligencia por aplicar para mejores resultados más allá de declaraciones y discursivas.

El secretario de seguridad señala que no hay cobro de piso y no, no existe el cobro de piso pero los delincuentes están extorsionando y no sé qué se quiere esconder cuando el comercio, la industria y hasta los albañiles se ven asediados los fines de semana para que algo cooperen con los delincuentes organizados”, añadió.

El presidente local del PRD reiteró que las autoridades deben mostrarse más allá del discurso para generar impactos mediáticos o para proponer que la población no entre en pánico, sin embargo la población no está en pánico y la realidad es que se encuentra sufriendo, aseguró.

“Es terrible lo que nos está aconteciendo y considero que las autoridades deben de entender que tenemos que abrir las puertas a una nueva unidad, para que podamos colaborar todos, ya que se están quedando afuera voces que podrían buscar e incidir en que las cosas mejoren en materia de seguridad”, finalizó.