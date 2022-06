René Mey, Embajador de paz, Visita Zacatecas Para Difundir un Mensaje de Esperanza

Con un mensaje de esperanza y de bienestar personal y comunitaria, René Mey, embajador de paz, visitó la entidad por invitación del Gobierno de Zacatecas, a través de la Secretaría de Salud de Zacatecas (SSZ).

En el Auditorio “Diego Cuevas Cancino” del Hospital General de Zacatecas “Luz González Cosío”, ante más de 300 personas, el humanista y sanador francés naturalizado mexicano impartió la conferencia “Mensaje de Paz”, acompañado por un equipo de especialistas e instructores pertenecientes a la Fundación Internacional René Mey AC.

Zacatecas se inserta en las cientos de ciudades de más de 37 países que ha visitado René Mey para impartir foros y conferencias, relativos a vivir en paz a partir de la sanación y tener una convivencia armónica con las personas y con la naturaleza, en toda su extensión.

Con más de 2 mil 500 conferencias impartidas a más de 3 millones de personas, René Mey ha recibido más de 50 premios en distintos países, como reconocimiento a su trabajo y a su contribución por la paz y bienestar social en el mundo, En Zacatecas, el nominado al Premio Nobel de la Paz 2022 abordó temas relativos a cómo vivir más y sin enfermedades, así como habitar de forma armónica en el mundo, que se puede lograr con acciones pequeñas como dar a las y los niños, jóvenes y adultos las herramientas para amar su entorno.

Pero, también, eso se consigue con la ingesta de alimentos más sanos y que no estén procesados, con el consumo de alimentos que contengan vitamina C, en no desviarse por caminos que destruyen a la sociedad, como son las drogas, el alcohol, el tabaco, la corrupción o acciones que afecten a sí mismos y al otro.

“Se trata de entender la vida, de entender al cuerpo, de alimentarse sanamente, porque el cuerpo funciona con energía, y si se trabaja en la energía vital, se pueden evitar grandes gastos, lo que, en retribución, da la posibilidad de vivir 30, 40 ó 50 años más”, expresó René May en su conferencia.

Complacido por la invitación a Zacatecas, René Mey, quien ostenta un Doctorado Honoris Causa, agradeció al Gobierno del Estado por permitirle compartir sus experiencias y su mensaje, como también los difunde en México y alrededor de todo el mundo.

Por su contribución a la educación, participación comunitaria y promoción de la cultura de la paz, en pro de la sanación y el bienestar social, a nombre del Gobierno de Zacatecas, Javier Reyes Romo, subsecretario de Gobierno, entregó un reconocimiento al vidente, humanista y sanador René Mey.

A esta conferencia también asistieron Édgar Aarón Juárez García, jefe de Gobierno del Hospital General de Zacatecas, en representación del director, Mario Rodríguez Herrera; Juliette Laure, también Doctora Honoris Causa, así como las y los instructores de la fundación, Alondra Pérez, Osvaldo Ramos, Ruth Acosta, Lizeth Ramos, Maricarmen Ayala y Lourdes Torres, entre otros.