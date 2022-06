Mi Jardín de Flores

Por la Madre Teresa de Chalchihuites

“Les voy a explicar, miren, ¿por qué no soy partidario de la reelección? Primero por una cuestión de ideales, acuérdense del principio, del lema del sufragio efectivo, voto efectivo, democracia efectiva, no reelección, del apóstol de la democracia Francisco I. Madero, no a la reelección, primero; segundo, porque hay que buscar que haya relevo generacional y tercero, algo que es muy importante, no tenerle mucho apego ni al poder ni el dinero”: Andrés Manuel López Obrador.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Domingo 18 de junio de 2022. Glorifi ca mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre de 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén.

¡DIOS DE mi Vida! Me pellizco para ver si es una horrenda pesadilla y no: es la terrorífi ca realidad, todos los días los Malos Organizados cometen atrocidades y ponen en ridículo al gobierno de don David Monreal Ávila, quien no suda ni se acongoja.

-LO MALO, madre Teresa, es que ‘El Deivis’ cada vez está más ensoberbecido y se resiste a limpiar las policías y ahí está el problema: ‘Chano’ y ‘Chon’, son unos fl oreros nefastos como inútiles-.

-PUES ayer -madre Teresa, doña Petra-, volvieron a correr los ríos de sangre en este inmenso cementerio que es Zacatecas: el primer asesinato del día ocurrió allá en la capital del estado. Un hombre, el que previamente había sido secuestrando, fue atado de pies y manos, lo torturaron hasta la muerte y lo remataron a balazos.

“SU CUERPO, como si fuera el de un animal, cobardemente fue arrojado desde una camioneta en movimiento en la esquina de la calle Mina Nuevo Mundo y La Purísima. Al fi lo de las 9:00 de la mañana, transeúntes que caminaban por el lugar vieron el sanguinolento cadáver y lo reportaron al Sistema de Emergencia 911.

“MINUTOS más tarde llegaron elementos de Servicios Periciales para levantar el cadáver y depositarlo en el Semefo para la necropsia de ley, en donde hasta el cierre de esta edición continúa en calidad de ‘desconocido’.

“POR LA tarde de ayer sábado, otra vez en Tacoaleche, comunidad perteneciente al municipio de Guadalupe, imperó la ley del narco: un hombre que manejaba un vehículo acompañado por sus dos hijos pequeños, un niño de ocho años y otro de 10, se dirigían al templo del Niño de las Palomitas, cuando en un momento dado, ya para llegar a la iglesia, otro vehículo se les emparejo y les comenzaron a tirar hasta agotar el parque:

“AHÍ, dentro del vehículo, el hombre quedó muerto y sus dos niños heridos de bala. A la llegada de las autoridades, los dos pequeños fueron trasladados a un nosocomio, mientras el cadáver de su padre era llevado al Semefo, a donde llegaron familiares para pedir el cuerpo de la víctima y darle cristiana sepultura hoy domingo 19, Día del Padre.

“EN Fresnillo, La Capital del Crimen, delincuentes llegaron a una casa ubicada en la calle Felipe Angeles, ahí, entre las calles Mártires de Río Blanco y Universidad, colonia Emiliano Zapata, volaron la cerradura de la puerta principal a balazos y entraron gritando amenazas e insultos.

“ANTE el escándalo, el jefe de la casa salió de su cuarto y le metieron varios balazos en el cuerpo. Dándolo por muerto, los sicarios salieron del hogar, abordaron el vehículo en que llegaron y desaparecieron al doblar la esquina.

EL RELOJ marcaba las 9:00 de la noche, cuando llegó la Cruz Roja Mexicana al lugar del crimen, paramédicos se dieron cuenta que el maltrecho individuo estaba con vida, por lo que de inmediato lo llevaron al Hospital General donde, desgraciadamente, falleció una hora más tarde.

EN CALERA de Víctor Rosales, poco después de las 9:00 de la noche, una persona de 50 años aproximadamente, iba caminando por la céntrica calle Juárez, cuando en la esquina de Matamoros, un matón a sueldo lanzó un grito, el individuo volteó y el criminal le vació su pistola en pocos segundos. Ahí, el individuo cayó muerto quedando en medio de un charco de sangre.

-¡SANTO Dios, cuatro asesinatos en menos de 24 horas! ¿A dónde vamos a parar con tanto homicidio?-.

-AL RECORD de Guinness, madre Teresa, el narco se está cagando en la bandera de la ‘Nueva Gobernanza’ de ‘El Deivis’-.

-PERO hubo otro secuestro, ¿verdad don Roberto?-.

-ES CORRECTO, madre Teresa. Jerez también nos dio la nota policiaca: la madrugada del sábado, a eso de la 1:00 de la mañana, mucha gente, sobre todo joven, se divertía muy quitada de la pena en el Bar Elite, ubicado en la calle Guanajuato número 8, a media cuadra de la Plaza principal (Jardín Rafael Páez).

A ESA hora, al menos dos criminales llegaron echando bala para amedrentar a la clientela y sacaron a rastra a un individuo; despidiéndose con balazos al aire, los narcosicarios abandonaron la famosa emborrachaduría, en la que la mitad de la gente se tiró al piso, mientras la otra mitad seguía bailando al compás de la música en vivo.

AL RETIRARSE los narcosicarios, desde su vehículo lanzaron decenas de poncha llantas para “asegurar” su retirada. Este es el sangriento saldo de ayer sábado: cuatro asesinatos, dos niños heridos y un secuestro en conocido bar de Jerez.

-TENGO temor que esta administración sea más sangrienta que la de don Alejandro Tello Cristerna-.

-PARA PARA allá vamos madre Teresa, ahora sabrá ‘El Deivis’ que no es lo mismo ‘borracho que cantinero’, como bien lo dijo ayer don Roberto-.

A PROPÓSITO, madre Teresa -me pregunta don Roberto-: ¿me da chance de leer la nota sobre la perorata que desde el Senado de la República se aventó ‘El Rey David’, aquel agosto de 2015, desde la tribuna legislativa más alta de México?-

-SERÍA BUENO recordar aquel tiempo en que don David hablaba y pensaba diferente y tenía la ‘solución’ contra la violencia y la inseguridad que, un año después, despegó y no para de crecer-.

-GRACIAS, esto servirá para que nuestros lectores recuerden cómo actuaba ‘El Rey David’, desde el mismito Senado de la República:

‘AL SEÑALAR que el aumento de hasta 140 años en las penas por el delito del secuestro no basta para su prevención, el senador David Monreal Ávila llamó al Poder Judicial a replantear sus estrategias contra este delito, pues el sistema de justicia aún es defi ciente.

‘SE MOSTRÓ indignado por los índices de inseguridad en México y se sumó a la preocupación de la población, que considera a la inseguridad y la delincuencia, la falta de empleo y la infl ación, los problemas principales del país.

‘LO ANTERIOR en concordancia con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción Sobre Seguridad Pública, que también reveló que la percepción de inseguridad en la población es del 73.3%.

‘DURANTE EL año 2013 se registraron 74 casos cada 24 horas, en 2014 la cifra se incrementó a 88 casos al día; durante el año 2012 se suscitaron 27,375 casos relativo al secuestro; en el año 2013, 29,711 casos y en el 2014, 32,120 casos.

‘LA ORGANIZACIÓN no gubernamental “Alto al Secuestro”, informó que tan sólo durante el mes de enero de 2015 se presentaron 163 denuncias de secuestros, lo que representa un incremento de 7.23 % respecto a diciembre de 2014.

‘ES EVIDENTE que el argumento esgrimido por quienes pensaban que el aumento de las penas frenaría la comisión del secuestro es falso, a pesar de que existe a nivel nacional una campaña mediática sobre los benefi cios de la cadena perpetua a los secuestradores.

‘EN 2006 se gastó 50 mil 936.25 millones de pesos, pero para el presente año el monto aprobado se incrementó a 153 mil 419.65 millones de pesos, como parte del programa de seguridad nacional, sin dar resultados favorables.

‘LA SOCIEDAD está en franca descomposición, aseguró el legislador, y denunció que la estrategia para erradicar el secuestro en el país ha fracasado.

‘FINALIZÓ su intervención ante el Senado señalando que la manera correcta de enfrentarse al delito de secuestro es atacar sus causas: crear empleos dignos y garantizar la seguridad pública, así como combatir la corrupción en el sistema de justicia y tener policías de investigación efi cientes, capacidad y confi ables.

‘A PESAR de que el gasto público en seguridad se ha triplicado, los secuestros siguen aumentando, por ello hice un llamado al Poder Judicial para replantear las estrategias contra el Secuestro.

32 MIL 120 secuestros el año pasado, el saldo del Gobierno Federal que ha sido incapaz de enfrentar la inseguridad desde la raíz: pobreza, desigualdad, falta de oportunidades educativas y laborales.

A UN AÑO de haber aumentado las penas, y a pesar de que existe a nivel nacional una campaña mediática sobre los benefi cios de la cadena perpetua a los secuestradores, contrario a lo que creían sus promotores, la comisión de dicho delito sigue en aumento’, fi nalizó ‘El Rey David”-.

-PUES aquí quedan plasmadas la ideas y advertencias de don David, para si reclamara que él ‘no dijo lo que dijo’, pues ya sabemos cómo se las gastan nuestros políticos-.

BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe.