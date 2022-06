Gabriela Basurto Recomienda Dinamizar la Economía Local Ante la Problemática por el Impacto Inflacionario

“Se Deben Motivar a las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas”

Por Manuel Domínguez Caldera

Con relación a los índices de infl ación y alza en los precios a nivel nacional, Gabriela Basurto Ávila, diputada local por el PRI, lamentó que la entidad zacatecana sea una de las que resaltan por los efectos que se pronostican debido a la carencia de los productos de la canasta básica, así como en diversos servicios y el comercio en general.

En entrevista para Página 24 Zacatecas, Gabriela Basurto mencionó que es preocupante la posición nada favorable de la entidad en el índice con mayor impacto por la infl ación y el alza de precios en el mercado, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

“Los datos que dan a conocer que Zacatecas es uno de los estados con mayor impacto por la infl ación, también tiene su razón de ser porque no hemos logrado dinamizar la economía local, todavía no logra mantener los niveles que teníamos antes de la pandemia; no hay aceleración de la reactivación económica. También es un tema a nivel nacional, pero precisamente el Índice Nacional Precios al Consumidor (INPC), nos dice que hoy las cosas están más caras, pero en todo el país hay estragos. La canasta básica es una de las más caras en la entidad, además que hubo un poco de contención por parte del gobierno federal”.

“Entonces sí tenemos un problema que se resiente en los bolsillos de los zacatecanos y se siente porque la canasta básica está más cara. Claro que afectan estos precios a la sociedad en general. Sin embargo esperamos que se empiece a reactivar la economía en Zacatecas y que pueda llegar más capital que nos permita darle ese rescate económico y que no nos afecte tanto”.

“Esperamos que tengamos mejores expectativas, por el bien de la sociedad y el bolsillo de los zacatecanos, sin embargo no se ven las condiciones. Creemos que los próximos meses habría efectos por la inflación. En esta problemática en particular, lo que se debe revisar es la inversión económica y el motivar a las micro, pequeñas y medianas empresas, porque son los que están rescindiendo mucho este impacto en economía a nivel nacional”.