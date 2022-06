Jubilados y Pensionados Toman Oficinas Centrales de Issstezac

Exigen la Destitución Inmediata de Ignacio Sánchez

Por Nallely de León Montellano

Ante la constante negativa de pago a ju­bilados y pensionados del Issstezac desde hace más de 10 meses, este lunes fueron tomadas las instalaciones de las oficinas centrales para exigir la destitución inme­diata del director general Ignacio Sánchez González, por inepto.

De acuerdo con la declaración de Mar­celino Rodarte Hernández, líder del Movi­miento de Bases del Issstezac, la decisión de tomar las oficinas centrales se debe específicamente a la omisión del poder legislativo y otras instancias para dar solu­ción al problema de los pagos pendientes.

“Si no entiende y no hace bien su función, mejor que se retire; estamos pidiendo a gritos que lo destituyan porque no está cumpliendo con el objetivo esencial del instituto de administrar y atender a jubi­lados y pensionados”, comentó el líder social.

En este sentido, precisó en entrevista con Página 24 Zacatecas, que al día de hoy existe un aproximado de 12 pensionados que permanecen sin cobrar lo correspon­diente al pago de su pensión mensual, a pesar de que existe una sentencia judicial en favor de los inconformes.

Aunado a esto, mencionó que se su­maron 63 trabajadores de la sección 58 quienes se jubilaron el 15 de mayo, y 73 de telesecundarias a quienes se les pagó su primera pensión el pasado 15 de junio; sin embargo, esta pertenece al concepto 01, el cual representa la pérdida de 25 hasta el 50% del total de la pensión que en realidad debería recibir.

“La toma es para que el director libere el recurso; que ya está comprobado que sí hay para pagar las pensiones y que se atiendan los asuntos de fondo”, comentó.

En general, expuso que han perdido la cuenta del número de manifestaciones que han realizado para exigir el pago de pensio­nes que por derecho les corresponde, por lo que añadió, prefieren comenzar a contar cuantas mesas de diálogo con respecto al tema tendrán carácter resolutivo.

Rodarte Hernández apuntó que el prin­cipal objetivo de la toma del instituto es lograr entablar una mesa de acuerdos con personal de la Secretaría General de Gobierno, entre otras autoridades con incidencia en el conflicto de jubilados y pensionados, sin tomar en cuenta al direc­tor del organismo.

“Confiamos que, si no es hoy con la presencia que tenemos, llegará el momen­to que los compañeros busquemos otros mecanismos; no queremos bajo presión, queremos bajo voluntad, pero también los compañeros están decididos a todo, ya están las demandas judiciales. ¿Qúe más espera el gobernador que suceda?”, finalizó.