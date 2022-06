Mi Jardín de Flores

¡Regresa Miguel, te Perdonamos!

Por la Madre Teresa de Chalchihuites

‘Ricardo Monreal le mintió a Zacatecas, dijo que su hermano era mejor que él y que iba a ser el mejor gobernador de Zacatecas, esto se ha revelado como una enorme mentira, su hermano David es el gobernador número 32 de 32 y se man­tiene consistente, y su otro hermano es el alcalde peor calificado del país”: Enrique Laviada Cirerol.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Martes 21 de junio de 2022. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de sep­tiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre de 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén.

No Cesan los Asesinatos

“LO QUE nos faltaba: ahora Zacatecas ya le compite a Fresnillo ‘La Capital del Cri­men’, la supremacía en cuanto a asesinatos, o sea, la lucha por ese primer lugar está entre los hermanos David y Saúl Monreal Ávila.

“AYER, por la tarde, David tomó la delantera cuando a eso de las 3:00 de la tarde, un individuo, que llegaba a su hogar, ubicado en la calle Fresno, colonia Lomas del Bosque, en la capital de Zacatecas, a bordo de un auto compacto, fue asesinado.

“EN CUANTO el hombre frenó el ve­hículo, una lluvia de balas lo masacró sin darle tiempo de nada; el automóvil quedó agujerado y, los matones a sueldo que lo estaban cazando, huyeron del lugar tranqui­lamente pues ni un policía fue capaz de in­tervenir, por temor a sufrir la misma suerte; el cadáver de la víctima fue identificado ahí mismo por familiares, y luego se trasladaron al Semefo a reclamar el cadáver para darle cristiana sepultura.

“CINCO horas más tarde, en una casa ubicada en la calle Empalme, colonia Plu­tarco Elías Calles, en Fresnillo “La Capital del Crimen”, masacraron a otro zacatecano a balazos.

“EL HOMBRE, que en vida se llamó Alejandro, quien contaba 40 años, descan­saba en casita, cuando a eso de las 8:00 de la noche criminales encapuchados y armados hasta los dientes, echaron la puerta abajo y entraron violentamente para llenar de plomo la humanidad de Alejandro.

“DE LOS asesinos no se sabe nada, sólo que llegaron, mataron a Alejandro y se fueron tranquilamente del lugar del cobarde crimen dejando una estela de dolor e impo­tencia entre la parentela, al no poder hecho nada, por defender la vida del padre de fa­milia que deja a viuda e hijos desprotegidos.

-¡DIOS LOS tenga en su Santa Gloria!-.

-DOS zacatecanos menos en edad produc­tiva, mientras la policía duerme el sueño de los justos-.

-IGUAL QUE el Fiscal don Francisco José Murillo y don Adolfo Marín-.

Diputados Alzan la voz, y Exigen su Renuncia a Marín

-POR FIN los diputados están desper­tando y le están exigiendo, al secretario de Seguridad Pública (SSP), don Adolfo Marín Marín, que presente su renuncia irrevocable, porque su lucha contra los Malos Organiza­dos, ha sido un rotundo fracaso.

“ASÍ LO exigió don Miguel Ángel Torres Rosales, diputado federal por el PRD, quien se mostró totalmente indignado por el alza de asesinatos, secuestros y privaciones de la libertad, además del ataque armado a cuatro personas, a plena luz del día, en el céntrico Jardín Independencia, ubicado en el Centro Histórico de la capital de Zacatecas, que dejó el saldo de dos mujeres y un hombre muertas y otro gravemente herido.

“INDIGNADO, don Miguel envió a la Redacción de nuestro Diario Página 24 Zacatecas, un boletín de prensa para hacer pública su indignación: ‘Si los funcionarios responsables no pueden cumplir su función de detener a la delincuencia y la violencia que renuncien:

‘NO ES posible que con toda impunidad hombres armados circulen, caminen y ase­sinen en el Centro Histórico y luego se den a la fuga, sin ser detenidos ni identificados, a pesar de que existe un sistema de cámaras de videovigilancia, que tiene lector de placas e identificación facial, además de decenas de testigos’.

“Y EL señor diputado continuó: ‘Ya basta de que nadie se haga responsable por el crecimiento de la violencia, tienen que reorientar la estrategia de seguridad a fin de castigar a los homicida, así como dar pro­tección y garantizar los derechos humanos, de manera prioritaria, de las víctimas y no de los delincuentes’, ¿qué les parece?”-.

-DE LA patada y ahora, para acabarla de amolar, a ‘El Deivis’ le dio el COVID -19, ¿se imaginan? Esto ya valió chetos, pues si estando sano no puede con el paquete, ahora menos: ya nos llevó patas de cabra: ¡Miguel, regresa, te perdonamos!-.

-LO DIRÁ de guasa pero…

-NO, DON Roberto, me salió del corazón, prefiero que las mujeres vuelvan a gritar ‘¡Miguel, bombón, te quiero en mi col­chón!’, al inepto y corrupto de ‘El Pinocho de Bernárdez’, y al indolente y malagrade­cido de ‘El Deivis’-.

-PUES QUE bien que se sinceró, porque las cosas están de la rechin… (censurado), la matazón va en aumento y nadie está seguro ni en su propia casa o negocio, los narcos cada vez están más locotes por tanta droga que se meten, y matan a gente ino­cente creyendo que son sus competidores y enemigos.

-Y CON respecto a que ‘El Rey David’, nomás no le halla la cuadratura al circulo, también es verdad; y ahí están los hechos que no nos dejan mentir: no hay día sin asesinatos, tampoco sin impunidad-.

-A MÍ me llama la atención lo que dijo el señor diputado, don Enrique Laviada Cirerol, de quien todo Zacatecas sabe que es monrealista de toda la vida y quiere mucho al Dr. don Ricardo, sin embargo ayer el señor diputado estalló:

‘RICARDO Monreal le mintió a Zacate­cas, dijo que su hermano era mejor que él y que iba a ser el mejor gobernador de Zaca­tecas, esto se ha revelado como una enorme mentira, su hermano David es el gobernador número 32 de 32 y se mantiene consistente, y su otro hermano, alcalde de Fresnillo (Saúl) es el peor calificado del país’.

“Y COMO el señor diputado federal, don Miguel Angel Torres, el exdiputado morenista y hoy diputado naranja, don En­rique Laviada, también exige la renuncia del señor secretario de Seguridad Pública, don Adolfo Marín”.

-SIN EMBARGO el ‘Chano’ (Adolfo Marín) no quiere irse a pesar de reconocer de que el narco les lleva la delantera:

‘HAY CIFRAS alentadoras que advierten que avanzamos, sin embargo los escenarios delictivos a los que nos enfrentamos son complejos’, y por más que dio cifras a modo ayer lunes en su rueda de prensa semanal, ningún reportero de los ahí presentes se dejó sorprender por el Marín, a quien yo, sincera­mente, lo veo con sus maletas hechas: pronto se irá de Zacatecas-.

-¿SACÓ SU bola de cristal, doña Petra?-.

-CASI, CASI, pero el ‘Chano’ tendrá que irse, luego le seguirá el ‘Chon’ (el fiscal Francisco José Murillo Ruiseco)-.

Benjamín Medrano, Utilizado Como Distractor

-DIRÁN MISA, pero les puedo asegurar que la revelación que hoy martes hace la se­cretaria de la Función Pública, Humbelina Elizabeth López Loera, en nuestro Diario Página 24 Zacatecas, de que Benjamin N. (que no es otro que Benjamín Medrano Quezada), es prófugo de la justicia desde que el pasado 26 de mayo, cuando un juez de control ordenó la inmediata aprehensión del excoordinador general del Patronato de la Feria Nacional de Zacatecas, a quien se acusa de defraudar a dicha institución por más de 60 millones de pesos, es un distractor-.

-¿QUE LE hace suponer, don Roberto, que la revelación de la señorita Humbelina, sea un distractor?-.

-PRIMERA: porque lo dijo casi un mes después de que el juez ordenó su aprehen­sión; Segunda, porque lo declaró en rueda de prensa justo en el momento en que Zaca­tecas estalló en llamas y cuando diputados exigían la cabeza de Adolfo Marín.

“ADEMÁS de que Humbelina se le fue con todo a Benjamín ‘N’, al declarar a la prensa que:

‘ESTOS hechos en contra de la rectitud y del buen proceder del servicio público, al corromperse a base de dinero, dádivas, promesas y al atribuirse funciones que no son propias del buen ejercicio del servidor público, además de la utilización de rela-ciones privadas para tratar de infuir en la toma de decisiones. Lamentablemente el im­putado, contrario a su supuesta disposición para enfrentar los procesos entablados ante un juez de control ha decidido esconderse de la autoridad y quiere burlarse de ella sin enfrentar sus procesos cooperando con la justicia’.

“PARA enseguida pedir la colaboración de los zacatecanos para detener a Benjamín:

‘HACEMOS un llamado muy puntual a la sociedad zacatecana para que colabore con esta lucha que hemos emprendido contra la corrupción, en caso de tener información que puedan aportar a la investigación lo ha­gan en las instancias competentes volvién­dose contralores sociales de Zacatecas’-.

-PUES sí, con esas declaraciones sí se nota claramente que tal revelación y pedi­mento a la sociedad, es un distractor-.

-¡AY, LA política, qué fea e injusta es la política cuando no se escucha la voz del pueblo que clama justicia, y salen con una batea de babas.

BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe-.