Que Regrese con Nueva Mentalidad

Por la Madre Teresa de Chalchihuites

“El gobierno no son oficinas donde llegan funcionarios, que no se les puede llamar servidores públicos, sino funcio­narios que llegan a las 10:00 y salen a las 2:00 y, si acaso, regresan una o dos horas a la oficina, por lo general ya no regresan, y se trabaja de lunes a viernes. Eso puede aceptarse en condiciones de normalidad, pero no en tiempos de transformación. Es territorio, no escritorio’: Andrés Manuel López Obrador.