Por Donde Está la UNIRSE, es Donde hay más Robos de Vehículos: Alcalde de Villanueva

Ya Platiqué con el Gobernador y le Pedí Mayor Vigilancia

Por Rubén Palomo Macías

Rogelio González Álvarez, presidente mu­nicipal de Villanueva, informó a Página 24 Zacatecas que se han recibido por lo menos 10 reportes, de enero a la fecha, de robo de automóviles por delincuentes que operan en la zona de Malpaso.

“Inclusive a mí me tocó en persona un problema donde le acababan de quitar una motocicleta a un muchacho en Malpaso, rápido lo reportamos. En esta zona es don­de hemos tenido esa clase de problemas y hemos estado platicando con el gobernador del estado para tener mayor vigilancia”, mencionó, pero sin embargo siguen los robos de vehículos.

Cabe resaltar que cerca de Malpaso se encuentra la Unidad Regional de Seguridad (UNIRSE) y aun así es la zona que represen­ta un foco rojo ya que, a decir del alcalde, el resto del municipio se encuentra tranquilo.

“No tenemos conocimiento de incidentes que no se hayan reportado y también hay que señalar que tenemos presencia de la Guardia Nacional (GN) en la cabecera municipal. Hemos platicado con la GN y el ejército para que haya más rondines de los elementos en la UNIRSE porque ahí es donde está pa­sando el problema, seguiremos insistiendo. Debería ser suficiente la presencia de la unidad regional pero no lo es”, añadió.

El alcalde agregó que la seguridad en el municipio es cuidada por 36 elementos muni­cipales, siendo una de las corporaciones que cuenta con más elementos en todo el estado. Añadió que se acaba de firmar un convenio con el gobierno del estado para mejorar las condiciones de los policías municipales.

“Vamos a adquirir más patrullas, chale­cos antibalas y nos han regalado el tema de armas y cartuchos así como mejores instalaciones de la policía. Los elementos cuentan con todas sus prestaciones y pienso que faltan un poquito más de elementos porque el municipio es muy grande, son 120 comunidades, nos faltan alrededor de siete policías más, según lo que dice la Secretaría de Seguridad Pública (SSP)”, agregó.

Finalmente el alcalde aseguró que se están buscando a los siete elementos faltantes y se está recabando la información de candidatos para que los elementos cumplan con los requisitos que se piden.

“De los 36 elementos que tenemos activos algunos no han pasado los exámenes de control y confianza, la mayoría sí pero al­gunos aún no. Estamos viendo que es lo que vamos a hacer con los que no han pasado los exámenes, la verdad se ve que son buenas personas pero no sabemos por qué no han pasado”, remató.