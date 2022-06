Mi Jardín de Flores

Adolfo Marín: se va, o se va

Por la Madre Teresa de Chalchihuites

“Yo no soy corcholata. Soy un aspirante natural, un modesto aspirante, nunca ‘corcholata’. Es peyorativo y es un len­guaje que nadie debiera aceptar. Pero allá ellos. Digo, yo no soy ‘corcholata’. Me niego a aceptar ese mote. Soy simplemen­te un modesto aspirante a la Presidencia de la República”: Ricardo Monreal Ávila.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Jueves 23 de junio de 2022. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de sep­tiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre de 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén.

Chalchihuites, una Isla de Seguridad en Zacatecas

¡DIOS TE Salve María, llena eres de Gracia..! Esto cada vez se pone peor, los Malos Organizados sigue arrancando vidas humanas, mientras que la policía se cruza de brazos y el pueblo de Dios no alcanza a comprender por qué tanta violencia e impunidad.

-BENDITO sea mi Padre Dios, madre Teresa, que nuestro querido Chalchihuites es una isla en comparación con el resto del estado, aquí estamos en la gloria y los ojos de Dios están atentos a nuestra seguridad-.

-ES QUE Chalchihuites -toma la palabra don Roberto- es tierra de gente buena, trabajadora y emprendedora, aquí afortu­nadamente vivimos en paz porque nuestra sociedad es tranquila. Sí nos gusta la fiesta, pa’qué negarlo, pero sin excesos: dos, tres mezcalitos, una bailadita y pelas pa’la casa a descansar porque al siguiente día todos a trabajar-.

-ES CORRECTO, aquí hemos aprendido que lo más hermoso de la vida es la natura­leza, el trinar de los pájaros, el vuelo de las mariposas, nuestro bellos días soleados y lo estrellado del cielo por las noches: libres del aire contaminado de la capital del estado, Fresnillo o Guadalupe, municipios en donde arden los ojos por tanta contaminación-.

-CIERTO, madre Teresa. Incluso yo eso lo presumo y digo: Chalchihuites, la tierra que Dios nunca pisó , porque si lo hubiera hecho, para qué iba al cielo, aquí se hubiera quedado-.

-NO BLASFEME, doña Petra, Dios está en todas partes: ante sus ojos está todo el Universo-.

-PERDÓN, madre Teresa, fue un chasca­rrillo, pero bien intencionado-.

Flaco y Ojeroso

“¿NO HAN visto fotos de el Saúl? Está muy flaco, ojerosa, se le nota cansado y, me dicen, que hasta su clásica sonrisa monrea­lista elotera, se le borró”.

-DICEN que estuvo muy enfermo, pobre-.

-PERO OTROS dicen que un cártel lo secuestró, que lo tuvieron tres días inco­municado y que lo tuvieron como al perro negro: ‘sin comer y sin dormir’.

“BUENO, la gente es muy echadora, y hoy dice una cosa y mañana otra, pero lo cierto es que está flaco y se le nota cansado, y yo digo ¿cómo no va a estar así sí Fres­nillo es un verdadero infierno? De que se preocupa, se preocupa, todavía ‘El Deivis’ es más conchudo, a ese le vale wilson todo.

“AYER, por ejemplo, como lo publica hoy nuestro Diario Página 24 Zacatecas, todavía estaba oscuro el día y el narcote­rrorismo se dio en casi toda la ciudad de Fresnillo: Balaceras por doquier, y en la colonia Arboledas incendiaron una casa y varios vehículos, además de dos individuos heridos graves de bala, que fueron ingresa­dos al Hospital General.

Dos Asesinatos, ahí Mismo en Fresnillo

“APENAS los fresnillenses se estaban restableciendo del susto por las balaceras, cuando a eso de las 9:00 de la mañana re­portaron al Sistema de Emergencia 911, que un hombre estaba tirado con varios balazos en su cuerpo a espaldas de la Universidad Autónoma de Fresnillo (UAF).

CUANDO policías estatales llegaron al lugar reportado, comprobaron que, efecti­vamente, el individuo tenía varios balazos, pero desgraciadamente ya estaba muerto, por lo que llamaron a Servicios Periciales, para que fueran a hacer su trabajo, mientras que la zona era resguardada por elementos de la Guardia Nacional.

“MÁS TARDE, ahí mismo en Fresnillo, ‘La Capital del Crimen’, al filo de las 7:00 de la tarde, en un camino de terracería, entre el Lienzo Charro y colonia La Joya, mataron a otro hombre a balazos de aproximadamente 40 años.

“Y EN Pinos, la tierra del mezcal de la Pendencia, el más chingón del mundo, en la comunidad llamada El Nigromante ata­caron a balazos a tres tipos: dos murieron en el lugar y el otro fue trasladado grave a un hospital.

“ASÍ LAS cosas, el saldo fue de -al menos- cuatro asesinatos a balazos, tres heridos, una Casa incendiada y varios ve­hículos quemados”.

-MALDITOS narcos se deberían de aga­rrar a balazos en el desierto, allá donde no le hagan daño a nadie-.

Es la Ciudadanía la que Pide se vaya Marín

-EL ENRIQUE Laviada Cirerol, diputado por el partido Movimiento Ciudadano (MC), declaró a nuestro Diario Página 24 Zaca­tecas, que todos los días recibe en su móvil correos electrónicos y mensajes es donde le pide la gente que sea su portavoz y exija el cese del Adolfo Marín Marín, secretario de Seguridad Pública que ha demostrado ser un inepto, que nomás llegó a Zacatecas a vacacionar con todos los gastos pagados y una lanita más para sus chuchulucos.

EL LAVIADA lo dijo así: ‘Los mismos ciudadanos son los que piden que quien encabeza la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), Adolfo Marín, se vaya y deje el car­go. Sobre todo luego de sus declaraciones que han resultado ofensivas a la ciudadanía porque minimizan o pretenden minimizar y justificar lo que está sucediendo con la violencia en Zacatecas:

‘NECESITAMOS una policía que defien­da a la población de la violencia desatada por las organizaciones criminales. Las re­cientes agresiones armadas han sido en lu­gares públicos a plena luz del día en lugares céntricos donde las personas coinciden para hacer compras, convivir, llevar a sus niños a la escuela y esto (asesinatos todos los días) es sumamente delicado’.

Y ABUNDÓ: ¡Necesitamos en Zacatecas un secretario de seguridad comprometido con los ciudadanos y el estado, no necesi­tamos a alguien como Marín que le falta el respeto a la gente diciendo que los hechos de inseguridad son cuestiones aisladas que no afectan a las comunidades y toda esta cantidad de patrañas que a la gente le molesta: la presencia del secretario Marín es insostenible al frente de la secretaría y que quizás solamente él no lo vea de esa forma!, finalizó.

-YO CREO que, en cuanto se restablezca de COVID-19, don David Monreal, le va a dar las gracias al general Marín, el señor gobernador está obligado a poner en la Secretaría de Seguridad Pública, a una per­sona comprometida con su gobierno y con el pueblo: eso es lo que yo creo-.

-MMM… ‘El Deivis’ se volvió muy soca­rrón, le van a batallar para que le dé puerta al ‘yeneral’-.

-YO COINCIDO con la madre Teresa, a ‘El Rey David’ no le queda otra más que decirle adiós a Marín, de lo contrario el desgaste que sufrirá será tremendo-.

–PUES LA mayoría de los legisladores tanto locales como federales creen que es el momento en que don Adolfo debe volver a decirle adiós a las armas; es el señor dipu­tado Xerardo Ramírez el que pone las cartas sobre la mesa en entrevista con nuestro com­pañero reportero Óscar Domínguez Caldera:

‘AL SER un tema del Ejecutivo, la ley marca que el secretario de seguridad es designado por el gobernador, y así podría ser removido, nosotros lo que estamos pidiendo es que ante la falta de resultados y la falta siquiera de cuidado básico que se debe dar por parte de la Policía Estatal y los elementos con los que trabajan en coordina­ción. Por lo que el secretario de seguridad debe presentar la renuncia porque no está funcionando al frente de las instituciones de seguridad:

‘NOSOTROS -los diputados- hemos sido pacientes en dos sentidos, en el tiempo porque le hemos dado más de seis meses y lo que hemos visto es muerte, secuestros, temas que cimbran a la sociedad zacatecana, sobre todo el tema que remató a la sociedad en un grito de desesperación, lo que ocurrió en pleno Centro Histórico de la capital. Pero aparte ya habíamos hecho el llamado respetuoso a que viniera a comparecer el secretario ante esta Soberanía. Aunque ha sido un tema que han seguido alargando, que no hemos tenido respuesta y que no tenemos contestación formal’.

“PERO el señor diputado del Partido del Trabajo, fue más allá de la violencia y la inseguridad: ‘No sólo es en seguridad, sino en salud, desarrollo social, educación, entre otros, que tienen que venir sus titulares a explicarnos la situación en el estado.

‘NOS preocupamos pero también nos ocupamos en cuanto a un diálogo respetuoso para ver en qué forma el Ejecutivo puede ser apoyado por el Legislativo’

‘EL EXHORTO -para que don Adolfo Marín se vaya de la SSP- ya está, se aprobó ayer y eso da pie a que se publique en el Dia­rio Oficial, y para que el Ejecutivo atienda este llamado que el Legislativo hace, para que valore la inmediata remoción o solicitud de renuncia de Marín, al cargo-.

-ES LO que decimos nosotros, el huevón se tiene que ir de la SSP, de lo contrario ‘El Deivis’ es el que pagará los platos rotos-.

-DEFINITIVAMENTE, las peras se le pondrían a veinte, ¿qué necesidad?-.

-BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe-.