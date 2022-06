La FGR no me ha Notificado Demanda Alguna: Pinedo

“El IMSS Avala que sí soy Médico Familiar”

Por Rubén Palomo Macías

Uswaldo Pinedo Barrios, titular de la Secretaría de Salud del estado, aseguró a Página 24 Zacatecas que no ha sido notificado por la denuncia en su contra presentada en la Fiscalía General de la República (FGR).

“Por ahí ya supe que pidieron algunos documentos a través de la fiscalía pero aún no estoy notificado. Yo creo que la próxima semana me haré presente para ver de qué se trata la denuncia”, comentó.

El secretario apuntó que ha podido escu­char algunos datos a través de medios sin embargo no cuenta con más información sobre cobros irregulares en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Tra­bajadores del Estado (ISSSTE).

“Yo nunca he trabajado en el ISSSTE y otro dato que se mencionaba es que hay unos documentos apócrifos de que no soy médico familiar, pero eso lo tendrá que ver, en este caso, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) que es quien me está avalando, pero todo lo demás que pueda haber lo desconozco y, en su momento, veré de que se trata el proceso y haré las acciones legales pertinentes”, agregó.

Uswaldo Pinedo señaló que cuenta con una licencia que le otorgó el IMSS para poder desempeñar su cargo como secre­tario de Salud. Además comentó que no ha asistido a eventos oficiales del Instituto de Salud.

“Quien está a cargo de la secretaría en el IMSS es el doctor Manuel Hernández Villa. Yo estaré a la expectativa y esperando a ver cuál es la denuncia, de acuerdo a eso tomaremos las decisiones que haya que tomar”, añadió.

Finalmente Pinedo apuntó que no puede tomar una decisión para retirarse de su cargo y continuará al frente de la Secretaría mientras se esclarece el mencionado proceso ante la FGR.