Se Queja Reportero de “Despido Injustificado”

No me Permitieron la Entrada a mi Centro de Trabajo: Román

Por Nallely de León Montellano

El periodista Alejandro Román Bermú­dez, quien hasta el pasado 22 de junio prestó sus servicios al periódico Imagen, dio a conocer en conferencia de prensa que le fue negada la entrada a su centro de trabajo luego de que exigiera sus dere­chos en cuanto al pago pendiente de seis quincenas correspondientes a su salario.

En este escenario detalló que pre­viamente había acudido al Centro de Conciliación Laboral a interponer la de­nuncia correspondiente a la falta de pago salarial, por lo que, la empresa decidió terminar la relación laboral de inmediato.

Mencionó que la empresa Meroli Sade CV, filial Imagen, adeuda el pago de salarios a alrededor de 20 personas más, lo cual afecta a familias enteras, por lo exhortó a sus compañeros a levantar la voz, pues teme que la empresa se declare en quiebra y omita cumplir con su res­ponsabilidad de pago.

Agregó que “el gobierno estatal debe retener los convenios de publicidad que tenga con Imagen para que los fondos sean canalizados al pago de los traba­jadores por un concepto aproximado de 300 mil pesos”.

“Gobernador: Le pido su consideración en este asunto ya que somos más de 20 familias afectadas por la falta de pago”, se quejó.

Román Bermúdez, señaló que la crisis financiera que ha generado la ausencia de salarios hacia él y sus compañeros los ha orillado a pedir préstamos de dinero en efectivo a familiares y amigos, sin suspender sus actividades laborales en la empresa, pues trabajaba bajo la promesa de obtener pronta solución.

“Deseo que nos apoye para que la justicia laboral se imponga en este caso y que los trabajadores no seamos defraudados por la empresa, por lo que presento ante usted la solicitud horas después de que no se me permitiera ingresar a mi centro de trabajo”, agregó el quejoso.

Finalmente, mencionó que este viernes continuará con los procesos correspon­dientes para obtener el pago pendiente de salario y la indemnización correspon­diente al despido injustificado; señaló que ya se está asesorando con el abogado Alejandro Rivera Nieto quien se especia­liza en justicia laboral.