Mi Jardín de Flores

Gobierno Truculento y Deshumanizado

Por la Madre Teresa de Chalchihuites

“Si se actúa en estricto apego a la ley, y de acuerdo a la responsabilidad de cada orden de gobierno, el homicidio doloso es un delito del fuero común”: Andrés Manuel López Obrador.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Viernes 24 de junio de 2022. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Ale­jandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre de 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén.

YO CREÍ que el señor general don Adolfo Marín Marín, iba a dar bueno re­sultados en la lucha contra la violencia y la inseguridad, como titular de la Secretaría de Seguridad Publica, después del rotundo fracaso de su antecesor, el señor Arturo López Bazán, herencia que dejó el fallido gobierno de don Alejandro Tello.

-EL ADOLFO Marín pintaba para más, la verdad -toma la palabra doña Petra-, pero le quedó muy grande el cargo de secretario de seguridad, tanto que este gobierno ya adquirió fama de truculento y deshumanizado-.

-ES LO que hemos estado comentando: todo lo malo que hagan los funcionarios, se lo endosan a ‘El Rey David’, pero tal parece que ese rol le gusta, pues son varios los funcionarios que no tienen capacidad para estar en el cargo y él mismo les da cuerda y los apapacha.

“SABEMOS que Zacatecas está incen­diado, que la criminalidad no solamente no baja, sino que va en ascenso pero para Adolfo Marín, es mentira. Él dice que va a toda madre y asegura que la criminalidad, en todos los aspectos, va a la baja, como lo declara hoy viernes en la edición de hoy viernes de Página 24 Zacatecas:

‘CONTINUAMOS llevando a cabo to­das las actividades y los operativos en el estado, los resultados se están dando (y en el colmo del cinismo embarra sus mentiras a los reporteros de la fuente), y ustedes lo están viendo perfectamente, seguiremos con el mismo impulso hasta lograr el bien­estar, el estado de derecho y el bienestar social de los zacatecanos”.

-¡VIRGEN SANTA! ¿Qué este santo señor no sabe que la mentira es pecado?-.

-PERO ADEMÁS, madre Teresa, el viejillo guango quiere llevarse al baile a los reporteros, diciéndoles que ‘se están dando resultados y ustedes lo están vien­do perfectamente’, aprovechándose de la nobleza de los reporteros; si yo hubiera estado ahí, lo hubiera puesto del asco, méndigo mentiroso, está poniendo en mal a nuestro Glorioso Ejército Mexicano, con sus mentiras, ya se parece al ‘Pinocho de Bernárdez’, ¡viejo mamón!-.

-PERO NO fue todo -retoma la palabra don Roberto-, enseguida declaró a los representantes de los medios de comuni­cación ahí presentes, que:

‘CREO QUE llevamos un 6 o 7% de avance y vamos a tratar de lograr lo que nos resta. Definitivamente vamos dando resultados esperados y hemos avanzado, los resultados se dan con­tinuamente todos los lunes, desde que se inició el plan Zacatecas II creo que ha habido resultados contundentes en la disminución de homicidios y otros aspectos’.

“EL GENERAL es un auténtico menti­roso, un cínico que cree que los reporteros son retrasados mentales que, además, ignoran la realidad.

“NO, general, no se burle de la inteli­gencia de los zacatecanos, es usted muy mamerto y miente como respira, además de ser inhumano. Usted no llegó con las ganas de combatir el narco, sino de ganar un buen dinero que no merece, y no lo merece porque no está dando buenos re­sultados, mire usted:

EN LA edición de hoy mismo, en la cabecera municipal de Guadalupe, al filo de las 7:00 de la tarde, un padre de familia descansaba en su hogar, ubicado en la ca­lle Tulipanes, colonia Orquídeas, cuando de repente varios criminales echaron la puerta abajo, entraron gritando amenazas de muerte e insultos y, al salir al frente el hombre de la casa, le dispararon sus armas hasta matarlo.

“YA SABRÁ usted, los momentos de terror y angustia qué pasó esa familia y el dolor tan Grande que está sufriendo; yo lo invito general Marín a que, por un momento, se ponga en los zapatos de esa atribulada familia.

“PERO NO fue el único asesinato, se­ñor general Marín, no. En Jerez de García Salinas (¿conoce usted ese bello Pueblo Mágico?), a plena luz del día, y en el mero centro de esa cabecera municipal, no sólo se cometió otro asesinato a balazo sino que secuestraron a dos jerezanos, ¿dónde andaban sus gendarmes, si se supone que en centro de las ciudades es donde debe de haber más vigilancia y protección a la ciudadanía, y ni siquiera detuvieron a los criminales?, ¿tampoco funcionan las cámaras de seguridad?

Y EN Fresnillo, por la madrugada, otro secuestro: delincuentes encapuchados y con armas de grueso calibre llegaron a un domicilio el cual allanaron violentamente, entraron a la recámara principal, levantaron de la cama al jefe de familia y a rastras lo sacaron de su casa y lo arrojaron dentro de un vehículo, para enseguida desaparecer, por lo que horas después la atribulada esposa del hombre de 45 años acudió ante el Ministerio Público del fueron común a interponer su querella.

EN SÍNTESIS, general Adolfo Marín: en menos de 24 horas, se cometieron, al menos, dos asesinatos a balazos y tres violentos secuestros, sin detenido alguno. Y usted diciendo que la criminalidad está disminuyendo, vaya que sí está usted dando ‘cátedra de cinismo’.

“NO GENERAL, no se burle de la inteligencia de los zacatecanos, no somos parte de su tropa”.

¿Qué Pasó con el Benjamín?

-YO CREÍ que ya tenían ubicado a don Benjamín Medrano Quezada, y que estaban a punto de aprehenderlo, pues el fraude por el que el juez en turno ordenó su captura es por más de 60 millones de pesos, al Patronato de la Feria Nacional de Zacatecas (FENAZA)-.

-ES LA pregunta que todo Zacatecas se hace: ‘¿Qué pasó con el Benjamín?’. Yo también creí que pronto lo detendrían pero no fue así, ¿qué pasaría?, ¿por qué recularon?-.

-PARA MÍ que fue un distractor pues la rueda de prensa que dio la secretaria de la Función Pública, Humbelina López Loera, para anunciar que el juez había ordenado su aprehensión, fue cuando el triple asesinato en el Jardín Independencia estaba fresque­cito; pero luego ya no se ha sabido nada-.

-YO CREO que no lo van a meter a la cárcel, pero en el remoto caso que así fuera, y si don Benjamín dijo la verdad, los res­ponsables principales del fraude por más de 60 millones de pesos al Patronato de la FENAZA, son doña Cristina Rodríguez y su señor esposo, el exgobernador, don Alejandro Tello Cristerna, pues como don Benjamín dice, él no firmó documento alguno sobre esa ni ninguna otra cantidad-.

-¡ESO! La Cristina siempre se mostró muy ambiciosa: y hay que recordar los presupuestos que le asignó ‘El Pinocho de Bernárdez’, en sus cinco años de desgo­bierno: ¡más de 2 mil millones de pesos!-.

-PUES HABRÁ que ver, la vida da muchas vueltas.

BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe-.