Urge Diálogo con la Oposición Para Buscar Soluciones a la Alarmante Violencia: PRD

“Preocupa la Posibilidad de Pactos o Acuerdos con el Narco”

Por Manuel Domínguez Caldera

En entrevista para Página 24 Zacate­cas, Raymundo Carrillo Ramírez, presidente estatal del PRD, condenó la inseguridad que se presenta en la mayoría de los municipios, sin dejar de mencionar la zona conurbada que ha sido escenario de delitos de alto im­pacto que han sembrado un clima de terror a la población en general.

Dijo que si bien la atención al problema debe ser por parte de la Federación, a cargo del Presidente Andrés Manuel López Obra­dor, también el gobernador David Monreal Ávila deberá asumir y atender su respon­sabilidad ante el conflicto. Precisó que los esfuerzos no deben ser aislados y no se de­ben prestar a las posibilidades de “pactos”, o “acuerdos” con grupos delictivos.

El dirigente estatal del “Sol Azteca”, detalló que se requiere de la unidad de la sociedad y el diálogo entre el gobierno en turno y la oposición, con la finalidad de crear mejores condiciones para recuperar la paz y la tranquilidad. No obstante lamentó que ni la Federación, ni el estado han llamado a defender el interés común por la paz, sino que al contrario han cerrado las puertas a las ideas y emprendido una estrategia que no ha dado los resultados esperados.

“En el caso de la violencia, he mencio­nado varias veces la dificultad por la que pasamos con un gobierno omiso, indolente y disimulado, ante estas situaciones. No es sólo una cuestión del estado, sino que tam­bién tiene que ver con el gobierno federal y su titular, ya que para ellos no pasa nada, esto es normal a pesar de que ya se rebasó el número de homicidios a comparación de los anteriores sexenios; siguen diciendo que todo está bien al igual que el secretario (Adolfo) Marín Marín de Zacatecas, que dicen que han bajado los delitos”.

“Si consideramos que en Zacatecas te­nemos un gobernador que, figuradamente, copia y pega lo que hace la Federación, entonces esto se agrava en el estado porque siguen diciendo que no hay muertos, pero ahora empieza a verse casas incendiadas, ahora empieza este terrorismo que estamos viviendo la población en general. No sabe­mos qué vamos a ver o qué nos va a pasar aleatoriamente”.

“Persisto en que nos deberían de abrir la puerta a la oposición, porque finalmente también tenemos voces en esos rincones de colonias y comunidades que también están padeciendo. Pues tenemos una idea clara de lo que está sucediendo y podríamos ayudar. Pero parece que no les interesa, sino que sólo quieren que haya alarma y siga la pugna entre los grupos de la delincuencia, sin importarles el terror que estamos pade­ciendo. Eso es muy grave”.