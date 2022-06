Mi Jardín de Flores

La Gente del Tello, Intocable

Por la Madre Teresa de Chalchihuites

“Se acuerdan que decían que ¿para qué el petróleo y refi nerías? Y un político joven, conservador, muchacho todavía, decía que ‘ya venían los autos eléctricos’ y que nosotros le apostábamos al petróleo y las refi ne- rías, pues esa misma opinión se generalizó en el mundo con especialistas, empresarios y políticos, y se dejó de invertir en refi nación del petróleo crudo y de invertir en plantas de licuefacción y transporte de gas, ¿y ahora qué sucede con el desabasto de gas en Europa y el precio elevado de gasolinas en Estados Unidos?”: Andrés Manuel López Obrador.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Sábado 25 de junio de 2022. Glorifi ca mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre de 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén.

“EN LA edición de hoy sábado de nuestro Diario Página 24 Zacatecas -abre los comentarios don Roberto-, el diputado José Juan Mendoza muestra su indignación por ‘la inefi cientes y pésimas investigaciones que hace la Fiscalía General de Justicia del Estado’, cuyo titular es el inefable Francisco José Murillo Ruiseco, que tiene en ‘El Rey David’, a su mejor protector”.

-PERDÓN, don Roberto, pero lo dudo: al señor fi scal lo impuso el exgobernador don Alejandro Tello, no don David, ambos de diferentes partidos, así es que es de dudarse lo que usted opina-.

-A VER, madre Teresa, se lo digo con todo respeto, ¿por qué entonces ‘El Rey David’, no le ha dado puerta al fi scal Murillo si ni siquiera es de su equipo?-.

-ESA SE la voy a contestar yo, don Roberto: dicen, lo que afi rman saberlo todo, que ‘El Devis’ y ‘El Pinocho de Bernárdez’, fi rmaron un acuerdo maquiavélico: El Tello no se metería en las elecciones para la gubernatura, y ‘El Deivis’ no metería a la cárcel al Narizón, a la Cristina, ni a ninguno de sus más cercanos colaboradores.

“COSA, que a casi nueve meses y medio de que ‘El Deivis’ llegó a la Casa de los Perros, ha cumplido, aunque sí ha amagado, pero sólo es para taparle el ojo al macho, ¿no la Humbelina fue la que dijo en rueda de prensa que el Benjamín tiene orden de aprehensión, desde hace un mes?

“ENTONCES por qué no lo han detenido y metido a la cárcel… ‘El Pinocho de Bernárdez ‘, perdón por la expresión, no es nada pendejo, nomás la cara tiene: el ‘Pelón’ Murillo seguirá de Fiscal, porque él es la garantía de que nadie del Gabinete del Tello será puesto tras las rejas, por eso fue la Humbelina, no el Murillo fue quien informó sobre la orden de aprehensión en contra del Benjamín, a quien tanto quieren el Narizón, como la Cristina, porque le$ cantó al oído.

“Y SI la Humbelina, se aventó ese tiro de anunciar que el Benjamín era prófugo de la justicia, fue por órdenes expresas de ‘El Deivis’, no por sus grandes ovarios, que los tiene, sino como distractor de los tres asesinatos a balazos y un herido, a plena luz del día en el Jardín Independencia de la capital del estado.

“PERO una cosa es muy cierta: al que sí le van a dar puerta es al Adolfo Marín, ese va a ser el pagano y está destinado, a chupar Faros de un momento a otro”.

-ENTONCES, con razón el joven diputado de Morena, Ernesto González Romo, quien fue de los primeros legisladores en exigir el cese del señor fi scal Murillo, de un día para otro calló boca, y no ha vuelto a tocar del tema-.

-ES CORRECTO, lo que usted acaba de decir, madre Teresa, como correcto es lo que dijo don Roberto, de que el mejor protector de Murillo es ‘El Deivis’-.

-GRACIAS, doña Petra, pero con todo lo que usted dijo, me quedé corto. Sin embargo los diputados no dejan de hacer presión, como lo hizo José Juan Mendoza:

‘LA SOCIEDAD de la capital del estado (también) vive en constante miedo por el desbordamiento de la inseguridad en Zacatecas, que ha alcanzado el límite apenas creíble: en plena luz del día, Día del padre, en el centro de la ciudad, ejecuciones como las que vivimos apenas hace ocho días en el estado de Zacatecas, ¿qué más podemos esperar?’.

-PUES MÁS asesinatos, ahora sabemos, desgraciadamente, que a ‘El Deivis’, como a ‘El Pinocho de Bernárdez’, la sangre de los zacatecanos les vale una pura y dos con sal, desgraciadamente-.

Esta Violencia que no la Frena Nadie

-ES LO malo de los políticos: sólo ven por sus intereses, no por el pueblo. Ayer, por ejemplo, para las autoridades fue un día tranquilo, pero no para los zacatecanos:

“ANOCHE, en Guadalupe, alrededor de las 11:00 de la noche, un joven de 28 años fue masacrado en la calle de La Palabra, colonia Ojo de Agua de la Palma, a las puertas de su casa, hasta donde llegaron narcosicarios a arrebatarle la vida. Por supuesto, no hay detenidos.

Dos Secuestros

“EL JUEVES 23, dos mecánicos que trabajan para una empresa privada, en Fresnillo ‘La Capital del Crimen’, fueron enviados al municipio de Sombrerete a reparar un camión de carga.

“PARA ello, la empresa les proporcionó una camioneta Mitsubishi 200 GLX plata modelo 2021, con número económico 27, partiendo a Sombrerete por la mañana.

HORAS más tarde, después de haber agarrado carretera, sus familiares les llamaron pero no contestaron.

“ASÍ LOS hicieron durante todo el día, pero la situación no cambió: no contestaron. Así las cosas, al día siguiente llamaron al teléfono del dueño del camión de carga y éste le contestó que los mecánicos no habían llegado.

“ENTONCES los familiares movieron cíelo, mar y tierra pero los hombres no fueron localizados por ningún lado, por lo que las esposas decidieron poner denuncia penal en contra de quién o quiénes resulten responsable, por la desaparición de sus esposos.

EN APULCO, otrora un municipio en paz y seguro, el narco se desató: hirieron a una persona, balearon con ‘cuernos de chivo’ una casa e incendiaron varios vehículos.

¿DÍA TRANQUILO, con un asesinato, un herido, una casa baleada y varios vehículos incendiados? ¡No mamen! ¡Eso no se los cree ni su abuela!

¿Cuál Tranquilidad?

EN ENTREVISTA, con nuestro Diario Página 24, y otros medios de comunicación, el alcalde de Valparaíso, Eleuterio Ramos Leal, habló sin tapujos, sobre las comunidades desplazadas violentamente por el narcotráfico:

‘LA EXIGENCIA es vigente y presente para que se atienda el tema de la violencia, que es lo que origina el desplazamiento forzado. Hay presencia de las corporaciones, una estrategia diseñada, se está actuando. Pero, no se ha logrado recuperar la tranquilidad en esa región (El Mirador), para que puedan regresar a sus hogares’.

“¡QUIHUBOLE! Y eso lo dice el propio alcalde de Valparaíso, como también lo externan el de Jerez, Monte Escobedo y otros más”.

¿Pactos o Acuerdos con el Narco?

“POR SU parte, Raymundo Carrillo Ramírez, presidente estatal del PRD, dijo una cosa que me cimbró de pies a cabeza:

“PREOCUPA la posibilidad de pactos o acuerdos con el narco”; y pide que ‘El Rey David’ convoque a la oposición para hablar sobre la violencia e inseguridad que ha enraizado en Zacatecas.

“POR SUPUESTO que preocupa, por supuesto que existe esa versión de la venta de plaza desde que Alex llegó al poder, y por supuesto que todas las fuerzas políticas en Zacatecas, deberían ser convocadas por ‘El Rey David’, para ver de qué manera se puede avanzar para combatir esa pandemia del narcotráfi co que, como se ha comprobado, es más cabrona y letal que el COVID-19.

DICE RAYMUNDO Carrillo:

‘… ESTO se agrava en el estado porque siguen diciendo que no hay muertos, pero ahora empieza a verse casas incendiadas, ahora empieza este terrorismo que estamos viviendo la población en general. No sabemos qué vamos a ver o qué nos va a pasar aleatoriamente.

‘PERSISTO –continúa- en que nos deberían de abrir la puerta a la oposición, porque fi nalmente también tenemos voces en esos rincones de colonias y comunidades que también están padeciendo. Pues tenemos una idea clara de lo que está sucediendo y podríamos ayudar. Pero parece que no les interesa, sino que sólo quieren que haya alarma y siga la pugna entre los grupos de la delincuencia, sin importarles el terror que estamos padeciendo. Eso es muy grave’, finalizó.

-PUES TIENE razón el Raymundo: que ‘El Deivis’ convoque a los presidentes de todos los partidos políticos de Zacatecas, a la fuerzas vivas del estado para hablar largo y tendido de cómo combatir a esos hijos del máiz tostado, ya es tiempo de que recuperemos la paz y la confi anza, ya basta de tanta sangre derramada-.

-TIENE razón Raymundo, ojalá y ‘El Rey David’ los convoque-.

-SERÍA algo así como un milagro, digo, pues don David ha dado muestras de su soberbia.

BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe-.