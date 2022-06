Mi Jardín de Flores

A ver si Esos Desgraciados Siguen con sus Mentiras

Por la Madre Teresa de Chalchihuites

“Vienen los mejores dos años, los mejores de todo el gobierno, pero no sólo para el presidente, lo más importante de todo es que van a ser los dos mejores años para el pueblo de México”: Andrés Manuel López Obrador.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Domingo 26 de junio de 2022. Glorifi ca mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre de 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén.

A ver si Esos Desgraciados Siguen con sus Mentiras

HOY DOMINGO, don Roberto fue el último en llegar a nuestra diaria cita y, lo primero que dijo, después de saludar, fue:

“A VER si esos desgraciados siguen con sus mentiras de que en Zacatecas la criminalidad va a la baja, ayer sábado se cometió un asesinato, hirieron a balazos a cinco personas y secuestraron a cuatro jovencitos.

“EL ASESINATO se cometió en la cabecera municipal de Guadalupe, al fi lo de las 12:00 de la noche, cuando un hombre caminaba por la calle La Palabra, colonia Ojo de Agua, rumbo a su hogar donde lo esperaban su esposa y sus hijos.

“PERO EN ese momento apareció un vehículo, se le emparejó y rápidamente bajaron dos hombre armados y lo mataron a balazos; así de fácil ocurrió, como si no existieran policías, la Guardia Macional, ni el Ejército Mexicano. Zacatecas es la tierra de nadie.

“LOS ASESINOS abordaron el vehículo y en segundo desaparecieron de la escena del crimen. Obvio, no hay detenidos.

“EN FRESNILLO, ‘La Capital del Crimen’, a plena Luz del día, alrededor de las 9:00 de la mañana, cuatro jovencitos de entre 17 y 19 años fueron privados de su libertad por un grupo de narcotrafi cantes armados hasta los dientes, que llegaron en un convoy de camionetas a la comunidad Las Catarinas.

“LOS CHAMACOS a esa hora estaban platicando a unos pasos de la casa de uno de ellos, ubicada en la calle 16 de septiembre, cuando fueron rodeados por varias camionetas, que les impidieron ponerse a salvo de lo que les esperaba: el secuestro.

“DE LAS camionetas bajaron alrededor de doce criminales y con amenazas de muerte los obligaron a subirse a una camioneta diferente a cada uno de ellos.

“POBRES chamacos, seguramente los secuestraron para obligarlos a colaborar con ellos como sicarios, con la clásica amenaza de que si se resistían matarían a toda su familia; ese es su modus operandi para atemorizar a la gente que secuestran para que se unan a ellos.

“PERO regresemos a Fresnillo, ‘La Capital del Crimen’, en donde cinco personas fueron heridas gravemente a balazos.

“TODO comenzó cuando el reloj marcaba las 7:00 de la tarde y cinco personas, entre ellas una niña, una mujer y tres hombres, viajaban en una camioneta Chevrolet blanca y, cuando comenzaron a circular por la avenida Huicot, inesperadamente de un automóvil les comenzaron a disparar, por lo que el conductor le metió el pie al acelerador hasta el fondo, para escapar de ellos.

Y ASÍ comenzó la persecución y la balacera -en contra de esas cinco persona a plena luz del día y de decenas de testigos -por varias calles de la colonia Tecnología, hasta llegar a la calle Mecánicos esquina con Cecyt, cuando el conductor de la Chevrolet, herido, no pudo continuar más y frenó la camioneta.

TESTIGOS de esta situación, creyeron que los narcosicarios se iban a bajar del automóvil para masacrarlos pero, inesperadamente, huyeron del lugar para perderse a la distancia: extraña reacción que, en principio, les salvó la vida a las cinco personas. Por supuesto, en este cobarde ataque armado, tampoco hubo detenido alguno.

“ENTONCES ¿de qué chingaos se alaba el inepto secretario de Seguridad Publica, general Adolfo Marín Marín, de que la criminalidad va a la baja? ¡Pinche mentiroso!

“UN ASESINATO, cuatro secuestros y cinco heridos fueron -al menos- los crímenes que se cometieron en menos de 24 horas, ayer sábado”.

-ESTO NO sucede ni en la guerra de Rusia contra Ucrania-.

¿Cuál Nueva Gobernanza?

-HASTA el momento no se ha visto la ‘Nueva Gobernanza’ -en cuestión de Seguridad, de don David Monreal Ávila- quien ayer reapareció en un acto público después de estar aislado por unos días a causa del COVID-19-.

-Y COMO dijo don Teofi lito -madre Teresa-, ni se verá, lo que cobra cierta seguridad del pacto fi rmado entre ‘El Deivis’ y ‘El Pinocho de Bernárdez’, de que ‘mi gobierno no se mete en la elección de gobernador, ni tú te metes en los casos de corrupción de mi gobierno’.

“ANOCHE uno de nuestros lectores me mandó, vía correo electrónica, un reportaje publicado por LALALÁNEWS, sobre las transas de la voraz Cristina al frente de SEDIF, con las despensas, ¿me da chance, madre Teresa de leerlo para su publicación en nuestro columna?”.

-ADELANTE, doña Petra, puede comenzar-.

-EL REPORTAJE es muy extenso y se publicó en dos partes, se llama ‘La Gran Estafa del SEDIF’, leo la primera:

LA ESTRATEGIA de asistencia alimentaria implementada desde el Sistema Estatal DIF (SEDIF) durante la administración de Alejandro Tello Cristerna fue un éxito electoral, pero un fracaso como política pública.

DE ACUERDO con cifras del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), en el 2018 había 280.5 mil personas con carencia por acceso a la alimentación; es decir, el 17.4% de la población en el estado. Para el 2020, la proporción se redujo a 277.1 mil personas, que representan un 17.0% del total de la población en el estado.

ESTO SIGNIFICA que en dos años únicamente unas 3 mil 400 personas superaron la carencia por acceso a la alimentación, a pesar de que el SEDIF cuenta con un padrón de más de 40 mil benefi ciarios tan solo en el grupo de atención prioritaria, sin contar con los desayunos en la modalidad frío y caliente, en los que en conjunto se invirtieron 775 millones 96 mil 256.41 pesos durante todo el quinquenio.

SIN EMBARGO, en la revisión a los padrones de benefi ciarios del propio SEDIF, tan solo en los correspondientes al ultimo trimestre del 2019 se detecta la repetición de nombres de benefi ciarios en diversos municipios, y en muchos casos aparecen también en padrones de todos los partidos políticos: PRI, PAN, PRD, MC, PT, PVEM, PANAL, PES y MORENA.

TAMBIÉN SE identifi ca en los padrones a servidores públicos de diferentes dependencias que no necesariamente pertenecen a grupos vulnerables, al tener percepciones salariales por más de 15 mil pesos al mes; lo mismo que políticos, excandidatos a un cargo de elección popular en los procesos 2018 y 2021 e incluso auditores de la Auditoría Superior del Estado.

EL ÚLTIMO padrón disponible en la Plataforma Nacional de Transparencia es el del 2020, no obstante, ya no aparecen los mismos benefi ciarios, sino mayoritariamente quienes ya se benefi ciaban de programas del bienestar u otros similares del Gobierno federal, incluyendo a las personas que fi – guran en el padrón de desayunos escolares en frío y caliente, a pesar de que durante el 2020 no hubo ciclo escolar con actividades presenciales, lo que no impidió que estos se siguieran entregando.

EL USO de recursos públicos presuntamente con fi nes electorales pudo ser mayor, al considerar que los padrones del SEDIF son diferentes a los de cada municipio para la misma estrategia de asistencia alimentaria.

AL RESPECTO, según las reglas de operación, varios Ayuntamientos firmaron un convenio de colaboración con el SEDIF para la adquisición de despensas subsidiadas, entre ellos Zacatecas, Guadalupe y Fresnillo. El costo original era de 8 pesos por despensa, aunque el municipio pagaba solo el 50%, con la salvedad de que estos debían recoger los apoyos directamente en almacén central y asumir los costos de distribución en sus respectivos municipios.

EN OTROS casos, se sabe que en los padrones de benefi ciarios del SEDIF aparecen fi guras públicas (ente representantes populares y servidores públicos) debido a que estas se hacían responsables de la entrega de apoyos, pero sin transparentar quiénes los recibían, un aspecto que es observado con frecuencia por la Auditoría Superior del Estado en las Cuentas Públicas 2018 y 2019 de los municipios que participaron en el programa.

Vivían de programas sociales

YA DESDE el 2016 la Coordinación Estatal de Planeación (COEPLA) buscaba implementar un Padrón Único de Benefi – ciarios, donde se pudieran cruzar las bases de datos de todas las dependencias de la administración pública estatal y municipales, incluyendo el Poder Legislativo y el Gobierno federal, con la fi nalidad de evitar la duplicidad de apoyos, pero la iniciativa nunca prosperó.

ESO PERMITIÓ que miles de personas fueran benefi ciadas con múltiples programas y apoyos durante la administración de Alejandro Tello, como también se pudo observar en la revisión a los padrones del SEDIF, donde además de la repetición de benefi ciarios en un mismo trimestre hasta por ocho ocasiones, sus nombres fi guraban en los padrones de otras dependencias.

HUBO PERSONAS que durante todo el quinquenio recibieron no solo su despensa del programa de asistencia alimentaria del SEDIF, sino que también recibían apoyos del Servicio Nacional del Empleo delegación Zacatecas; proyectos productivos o despensas de la Secretaría de Desarrollo Social; proyectos productivos de la Secretaría de Economía estatal y federal; de la Delegación del Bienestar e incluso recursos en efectivo de los Ayuntamientos, del SEDIF y de la Jefatura de Ofi cina del Gobernador, por montos que iban de los 200 a los 10 mil pesos.

AL RESPECTO, son muchos los especialistas y académicos del CONEVAL, del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y de la Universidad Autónoma de Zacatecas, así como de diversas organizaciones no gubernamentales, quienes han insistido en que una política de desarrollo social basada en transferencia de recursos o apoyos en especie no elimina la dependencia de programas para la subsistencia de los grupos más vulnerables, mucho menos cuando no existe una planeación.

AL REVISAR lo que se reporta en los informes de gobierno del quinquenio de Alejandro Tello, se observa que tan solo en la estrategia de Atención Alimentaria a Sujetos Vulnerables, para el Primer Informe de Gobierno (septiembre 2016-septiembre 2017) se habían entregado 556 mil 162 despensas con una inversión de 51 millones 391 mil 615.12 pesos.

SIN EMBARGO, en el Cuarto Informe de Gobierno (septiembre 2019-septiembre 2020) la inversión se incrementó a 72 millones 30 mil 10.30 pesos, aunque solo se repartieron 483 mil 710 despensas.

CABE DESTACAR que la propia ASE, en su informe general de la revisión a las Cuentas Públicas 2018 del SEDIF, publicado en octubre del 2020, observó que en esta estrategia no se ejercieron los recursos públicos con efi ciencia, efi cacia y economía debido a que en la licitación pública solo participó una empresa. No obstante, hubo una empresa en especial que fue la más favorecida por el SEDIF durante la administración de Alejandro Tello.

“HASTA aquí la primera parte del reportaje, sobre las ‘transas’ de la Cristina con las despensas, sólo con las despensas ¿eh?, faltaría el billetote del SEDIF y del Patronato de la Feria Nacional de Zacatecas”.

-NO, BUENO-dice don Roberto- No olvidemos las despensas que Cristi le escamoteó al gente pobre del municipio de Pánuco, lo que originó la protesta del alcalde Abraham Castro Tello, manifestación que le costó lo desnudaran, lo retrataran exhibiendo sus miserias y lo metieran preso por varias horas, ahí Cristina mostró la pierna de la corrupción y el despotismo de Alex-.

-FUE UN criminal abuso de poder, y así pasará a la historia.

BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe-.