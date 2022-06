Enrique Flores Reprueba el Trabajo Hecho por el Secretario Adolfo Marín

“Pareciera que hay Contubernio o Complicidad con el Narco”

Por Rubén Palomo Macías

Enrique Flores Mendoza, presidente del Comité Directivo Estatal del PRI, comentó para Página 24 Zacatecas que se encuentra de acuerdo con los legisladores que han solicitado la renuncia de Adolfo Marín como secretario de seguridad pero también reconoce que la seguridad es un problema estructural y depende de las familias zacatecanas y los valores que se inculcan en los hijos.

“Pero en las acciones inmediatas, bajo la lamentable y penosa realidad que nos toca vivir como zacatecanos, de tener números a la alza en homicidios, feminicidios, secuestros y privaciones de la libertad, obliga a la autoridad a tomar acciones de mayor calaje y que puedan dar resultados. No podemos permitir que seamos un referente mundial por el grado de inseguridad que estamos viviendo. Corresponde al titular de la Secretaría de Seguridad actuar”, mencionó.

Flores Mendoza señaló que la estrategia de seguridad es fallida y no existen resultados que devuelvan la tranquilidad y la paz en el estado de Zacatecas.

“El secretario Marín está reprobado, en escasos 9 meses ya hubo un relevo de un secretario, se supone que había un acuerdo con la estrategia nacional y quien llegaba formaba parte de esa estrategia pero los resultados han sido inversos y todo se ha incrementado para mal. No hemos avanzado un solo centímetro para recuperar la paz y la tranquilidad en Zacatecas. Hay comunidades enteras desplazadas, homicidios, jóvenes privados de la libertad al salir a divertirse y muchas situaciones más”, señaló.

El presidente apuntó que no existe credibilidad en las autoridades y ni siquiera se hace el esfuerzo por acudir a presentar las denuncias por los delitos que existen en Zacatecas y sólo hay transgresiones a la constitución.

“Hoy en Zacatecas no se puede aspirar a la tranquilidad y a vivir en paz, además existen repercusiones con una semana cultural, que por vez primera en muchos años, no se logró una ocupación hotelera por la inseguridad, no existen inversiones industriales y no se generan empleos por el tema de la misma inseguridad. Hoy resultan atractivos otros estados y Zacatecas representa temor para la inversión”, aseguró.

Finalmente Enrique Flores señaló como demagogia el discurso de trabajo que refiere el secretario de seguridad y se quiere tapar el sol con un dedo.

“Se dice que en las comunidades y municipios se sabe dónde están las células del crimen organizado y no se actúa, pareciera que hay contubernio o que existe complicidad para proteger a los malandros y atacar a los ciudadanos que hacen un esfuerzo por vivir en paz. El secretario se tiene que ir para que llegue alguien que conozca al estado y tenga capacidad para actuar adecuadamente”, remató.