Morena Aumentará Sedes en Distritos Federales Para Captar Mayor Participación de Militantes

Realizarán Elección Para los Procesos de Renovación del Partido

Por Manuel Domínguez

En conferencia de prensa en el restaurante Vips del Centro Histórico, la dirigencia estatal de Morena, informó que aumentarán las sedes para instalar las mesas y recibir la participación de la militancia, ante el próximo proceso de renovación de las dirigencias y otros cargos al interior del partido de la “Cuarta Transformación”.

Asistieron Fernando Arteaga Gaytán, Gilberto del Real Ruedas, presidente del Consejo Estatal de Morena; Alma Dávila Luévano, exdiputada local y secretaria de organización; y Gustavo Jasso Hernández, representante ante el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas (IEEZ).

Fernando Arteaga, detalló los procesos y la convocatoria para este ejercicio pues se aumentarán sedes en los cuatro distritos federales, Fresnillo, Zacatecas, Guadalupe y Jerez, por lo que otras cabeceras municipales se verán beneficiadas con este cambio para que haya más participación de los militantes.

Además mencionó que se reunirán con la dirigencia nacional del partido, para revisar los pormenores de la recepción de boletas apara la participación de la primera etapa, así como para valorar los gastos de operación.

“El Comité Ejecutivo Nacional accedió, o más bien fueron los que pidieron que ampliáramos las sedes y lanzáramos más propuestas para los centros de votación. Entonces se ampliaron dos sedes más por distrito federal, en el caso del Distrito I se amplió, además de Fresnillo, a Sombrerete y a Calera; en el Distrito II, además de Jerez, se amplió a Jalpa y Tlaltenango; en el Distrito III, está Zacatecas, Concepción del Oro y Río Grande; en el Distrito IV estamos en Guadalupe, ampliando a Loreto y a Pinos”.

Los centros de votación, recibirán la participación para elegir a su vez a 40 personas, 10 en cada Distrito, cinco hombres y cinco mujeres, que después representarán a la entidad en la asamblea nacional para llevar a cabo las elecciones y designaciones para cada estado.

Gilberto del Real Ruedas, explicó que primero se realizarán asambleas en la fase de Distritos Federales, luego con los electos se instalará el Consejo Estatal con esos 40 electos que estarán en el Congreso Nacional. Asimismo, dijo que la finalidad de la ampliación de mesas receptoras, es para aumentar la participación.

“Los electores, según el estatuto, debería ser quien tenga documentada su calidad de militante”.

“Esperamos que la gente que históricamente ha estado con Morena, vaya, que se haga presente, ratifique su militancia y con su voto de la mejor representación distrito por distrito. Hay previsiones que va a tener que aplicar la Comisión Nacional de Elecciones, desde la integración de los equipos que reciben la documentación, hasta el personal auxiliar que tienen que vigilar que no haya acarreo, “trácalas” o evitar la “corporación”. Nada más que evitar el voto corporativo no es nada sencillo si la gente misma no le pone control”.