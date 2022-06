Obispo no Comparte “Abrazos, no Balazos”, ni el “Todo Está Bien” de las Autoridades

“Hacemos un Llamado a las Autoridades Para que se Reconozca la Realidad”

Por Manuel Domínguez

En conferencia de prensa, luego de celebrar la eucaristía en la Catedral Basílica, Sigifredo Noriega Barceló, obispo de la Diócesis de Zacatecas, lamentó que las drogas, inseguridad y la violencia hayan carcomido el tejido social y tomado el control de diversas regiones, sobre todo en municipios y comunidades. Ante ello, reconoció que pasaron por un puesto de control de algún grupo delictivo apostado en los municipios del sur del estado.

Sobre todo porque el obispo se dirigía a comunidades de distintos municipios para realizar sus “servicios religiosos” Acotó que, como mencionaba en la misa dominical, la semana fue muy activa en cuanto a lamentables sucesos a nivel nacional y estatal.

También recordó que los obispos del país firmaron una carta en la que hacen de manifiesto su rechazo a “la realidad de violencia que estamos viviendo y que se ha salido de control, está sobrepasando a las instituciones”.

“También hacemos un llamado a las instituciones a reconocer la realidad que estamos viviendo, que parece ser que no se reconoce la gravedad de la realidad que estamos viviendo, que se desarrolla de diversos tipos. No se pueden quedar en números, pero además se está reconociendo el contexto y ambiente”.

“Lo que pasó el jueves, no fue nada grave a mi persona, porque ese retén lo ponen y lo quitan pues por ahí pasan muchas personas, no sólo en Jalisco, sino en Zacatecas en todos los sentidos, con personas civiles se hagan pasar por autoridades y hagan manifiesta esa “triste realidad”. No pasó nada, fue cuestión de un minuto”.

Sobre las instituciones de seguridad a nivel estatal, ya que Adolfo Marín Marín, titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), mencionó que estaban bajando los índices delictivos y que “no pasaba nada”; el obispo Sigifredo replicó: “los hechos están sobre los discursos”.

Reflexionó que hay una “tristeza” de la sociedad sobre todo porque se han visto obligados a “sobrevivir” en distintas comunidades del estado.

También retomó el diálogo con párrocos para que presten cuidado y que en caso de que se requieran de sus servicios, acudir y confiar en la buena fe de las personas. Dijo que continuarán saliendo a las distintas comunidades de la Diócesis, mientras que tomarán las medidas necesarias, ya que deben cumplir con sus obligaciones. Remarcó que sigue considerando que los cambios en las estrategias son necesarios, más todavía cuando los esfuerzos no han dado frutos.

Sobre todo, recalcó que en lo Federal no comparten los “abrazos, no balazos”, mientras que en lo estatal no comparten el “todo está bien”. Por lo que urgió a cambios necesarios y a un gran “pacto social” en el que se busquen soluciones al tema que ha lastimado todo el “tejido social”.