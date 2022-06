Mi Jardín de Flores

La Gran Estafa en el SEDIF de Cristina

Por la Madre Teresa de Chalchihuites

“Si el presidente no es ladrón, nadie tiene derecho a robar, y que no se olvide que el presupuesto no es dinero del gobierno, es dinero del pueblo, nosotros somos simple­mente administradores de los dineros del pueblo. Es sagrado, sobre todo es dinero para la gente más pobre”: Andrés Manuel López Obrador.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Lunes 27 de junio de 2022. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre de 2021, que logra­mos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén.

La Gran Estafa del SEDIF II

ANTES QUE nada una disculpa a nues­tros queridos lectores, por un garrafal error involuntario. En la columna de hoy lunes, al referirme al exalcalde de Pánuco, don Abra­ham Castro, le cambié su segundo apellido y, en lugar de escribir Trejo, le cambié a Tello…

-LE GANÓ el subconsciente, madre Te­resa-.

-DE UNA buena vez le hubiera puesto ‘RaTello’, jajaja-.

-¡AY, NO, qué vergüenza!, bueno, ya me disculpé, miren hasta me puse colorada. Pero como doña Petra estaba leyendo sobre doña Cristina, tal vez por eso fue: ella y don Ale­jandro siempre van de la mano, ¿verdad?-.

-HASTA en las transas van juntos, son tal para cual, aunque se nota que la Cristina es más ambiciosa, que ‘El Pinocho de Bernár­dez’.

“ENTONCES qué, madre Teresa, ¿sigo con la segunda y última parte de LA GRAN ESTAFA DEL SEDIF?”.

-YA HABÍAMOS quedado doña Petra, siga usted-.

-BUENO, voy con mi hacha:

LA EMPRESA más favorecida en la “Gran Estafa Alimentaria en el DIF de Zacatecas”, durante la gubernatura de Alejandro Tello Cristerna, está vinculada con otro escándalo de corrupción que llega hasta el expresidente Enrique Peña Nieto.

TEXTO: HERACLIO Castillo / Lalala­News.

Segunda Parte

ZACATECAS.- ENTRE el 2017 y el 2021, el Sistema Estatal DIF (SEDIF) dispuso de un presupuesto acumulado de 2 mil 165 millones 468 mil 605 pesos, un recurso del cual hasta 35.8% se destinó a una estrategia de asistencia alimentaria que no prosperó y en la que se invirtieron 775 millones 96 mil 256.41 pesos durante todo el quinquenio.

EN ESE lapso, el gobierno de Alejandro Tello celebró al menos 11 contratos para la adquisición de insumos para operar la es­trategia. En esos contratos participaron sólo cinco empresas, aunque una de ellas fue la más favorecida durante los últimos tres años.

SE TRATA de la empresa Dominus Messi­co S. A. de C. V., que tan solo en el 2020 tuvo hasta cinco contratos que en conjunto suman 185 millones 479 mil 313.54 pesos.

ANTES QUE con Dominus Messico, los servicios fueron contratados con otras empre­sas, como Banderas Abastecedora S. A. de C. V., en el 2018. Sin embargo, se detectó que en el calendario de distribución de apoyos se acumulaban las entregas de varios meses en abril y mayo. Ese es justo en periodo electo­ral, una situación que se repitió en el caso de Grupo Peravi S. A. de C. V.

A PARTIR del 2019, el gobierno de Zacate­cas a través del SEDIF y la SEDESOL celebró al menos siete contratos con la empresa Domi­nus Messico S.A. de C.V., aunque sólo en tres casos se trató de una licitación pública y en los demás casos fueron adjudicaciones directas.

EN CADA caso fueron distintos represen­tantes legales quienes firmaron el respectivo contrato: Christopher Alejandro Sandoval Gregersen, Marco Antonio Vázquez Cortés y Viviana Rubio Padilla.

Los Clásicos Domicilios Falsos

DOMINUS Messico ofreció dos domicilios fiscales, como se estableció en cada contrato: el primero, en avenida José Vasconcelos 755, Colonia del Valle, 66220, en San Pedro Garza García, Nuevo León.

EL SEGUNDO, en calle Campos Elíseos 95, Colonia Polanco, delegación Miguel Hi­dalgo, en la Ciudad de México.

EN EL primer caso, se trata de un domicilio ubicado en un edificio de renta de oficinas en la modalidad de co-working, lo que implica que estas pueden rentarse por día, semana, mes o año.

EN EL segundo caso, se trata de un domi­cilio particular que hasta antes del 2018 se encontraba en venta, en una de las zonas más caras de la Ciudad de México.

SIN EMBARGO, los contratos celebrados con el gobierno de Zacatecas por la empresa Dominus Messico SA de CV también están rodeados de serias irregularidades que incluso podrían resultar en delitos penales.

EN EL caso de los contratos AD-SE­DIF.ZAC-EA-11-2020 y AD-SEDIF.ZAC-EA-12-2020, ambos con la empresa citada, se presentaron otras cotizaciones como establece la normatividad: una de la empresa Tekton I+D SA de CV y otra de la empresa Comercializa­dora PAI S. A.de CV.

LAS TRES empresas están vinculadas, sin embargo, como consta en las Pólizas 9,041 y 9,091, certificadas por el corredor público 69 de la Ciudad de México, Ramón Galván Gutiérrez, en las que se hace referencia a los socios accionistas de Dominus Messico y Tekton I+D.

EN EL primer caso figura Marco Antonio Vázquez Cortés como administrador único de Dominus Messico; Christopher Alejandro Sandoval Gregersen como comisario; y como gerentes, Erick Vázquez Rogel y Oscar René Correa Loaiza.

EN EL segundo caso, Santiago Enríquez Almada figura como presidente de Tekton I+D y Oscar René Loaiza como secretario. Como socios accionistas, Erick Vázquez Rogel, Christopher Alejandro Sandoval Gregersen y Alejandro Sandoval Martínez.

ADEMÁS, Christopher Alejandro Sandoval Gregersen figura como apoderado legal de Comercializadora PAI S. A. de CV. Él sería el principal involucrado en la simulación de procesos de licitación y de adjudicación direc­ta en los contratos celebrados con el Gobierno de Zacatecas a través del SEDIF.

FIRMANTES de los contratos

POR PARTE del SEDIF, los contratos fueron firmados por: Yadira Galván Sánchez, exdirectora SEDIF; Omar Acuña Ávila, exdi­rector SEDIF; Gamaliel García García, exsub­director Jurídico; Francisco de Jesús Félix Ma­yorga, excoordinador Administrativo SEDIF; Verónica Pacheco de Luna, exsubdirectora de Alimentación y Desarrollo Comunitario del SEDIF, Víctor Manuel Rentería López, exsecretario de Administración, Roberto Luévano Ruiz, exsecretario de Desarrollo Social; Adriana Vargas Tagle, excoordinadora Administrativa SEDESOL; Roberto Jáuregui Sánchez, exdirector Jurídico de la Secretaría de Administración.

ASÍ, EN el último contrato celebrado con Dominus Messico, firma como representante legal de la empresa, Viviana Rubio Padilla, quien se vio involucrada en un escándalo apenas en 2019 debido a que en la pasada administración del estado de Baja California fue beneficiada con la Notaría Número 25, la cual le fue retirada por instrucciones del gobernador Jaime Bonilla Valdez luego de comprobarse diversas irregularidades en su designación.

NO OBSTANTE, la “Gran Estafa” en el Sistema Estatal DIF durante la administración de Alejandro Tello y la presidencia honorífica del SEDIF, Cristina Rodríguez alcanzó otros niveles cuando hoy se sabe que la empresa más favorecida está vinculada con otro escándalo de corrupción que llega hasta el expresidente Enrique Peña Nieto.

YA EN 2016, Aristegui Noticias, había publicado una investigación donde la em­presa Dypasa vendió desayunos escolares y suplementos alimenticios a los DIF de 15 estados en licitaciones sin competidores. Sin embargo, los socios de dicha empresa al parecer eran amigos de la juventud del expresidente Enrique Peña Nieto, lo que dio lugar a diversas sospechas sobre presuntos actos de corrupción que hubieran escalado a otros niveles.

MÁS TARDE, en 2019, la periodista Va­nessa Cisneros daba cuenta en EMEEQUIS2 sobre un escándalo por megacontratos otorga­dos durante el gobierno de Miguel Riquelme en Coahuila para la compra de despensas en licitaciones con una sola propuesta y con con­tratos que llegaron a sumar hasta mil millones de pesos.

EN ESTA ocasión, se replicaba el mismo esquema de simulación de licitaciones con la participación de las empresas Grupo Industrial Vida y Tekton I+D, donde una presentaba pro­puesta económica y la otra retiraba su propues­ta o simplemente no presentaba cotización.

LOS SOCIOS de todas esas empresas, al parecer, siempre fueron los mismos o pertene­cían al mismo círculo, solo que en Zacatecas “mejoraron” su esquema de simulación de licitaciones, al amparo del gobierno de Ale­jandro Tello.

TEKTON I+D fue una de las tres empre­sas que se presentaron en las licitaciones del SEDIF para la estrategia de asistencia alimen­taria a grupos vulnerables, y junto a Dominus Messico y Comercializadora PAI mantuvieron el mismo esquema de simulación.

RED DE simulación

¿A QUIÉN buscaban beneficiar?, ¿hubo desvío de recursos?, ¿por qué la administra­ción de Alejandro Tello se prestaría a este esquema de simulación?, ¿hasta dónde la estrategia de alimentación del SEDIF pudo ser también una simulación? Y por encima de todo: ¿quién está detrás de esta red de empre­sas que operan con el mismo esquema y cuyos socios parecen vinculados directamente con el expresidente Enrique Peña Nieto?

NO ES GRATUITO que al término de su administración, Alejandro Tello y Cristina Ro­dríguez hayan optado por salir del país, hasta donde se sabe, para residir temporalmente en Los Ángeles, California, en una residencia ad­quirida al término de su administración y que no figura en la única declaración patrimonial que fue hecha pública.

“HASTA aquí la segunda y última parte del reportaje ‘La Gran Estafa Alimentaria en el SEDIF de Zacatecas’, ¿qué opinan?”.

-¡QUÉ BARBARIDAD! Si con el hambre del pueblo hicieron negocio, ¿se imagen todo lo que hicieron con los más de 150 mil millones de pesos que recibió la ‘pareja gu­bernamental’, durante su gobierno?

“¡DIOS DE mi Vida, no quiero ni imagi­nármelo!-.

-CON RAZÓN decía la Cristina: “¡Yo me los chingo a todos!”.

-FUE UN robadero descarado, pinche Alex, se despachó con la cuchara grande, y Cristi no se quedó atrás, hizo mucha lana en el Pa­tronato de la Feria Nacional de Zacatecas, y más todavía en el SEDIF, ¿seguirán este par de pillos en Los Ángeles California, Estados Unidos? ¡Ratas, mil veces ratas!

¡SANTO SEÑOR de Chalma!, ¿qué no tenemos gobernantes honestos en este país?

“¡AY NO!, ya hasta se me quitaron las ganas de seguir haciendo más comentarios; ¡Cuánta pudrición, hasta me dieron ganas de vomitar!, ¿qué les parece si mañana continuemos los otros temas que dejamos en el tintero?”.

-USTED manda madre Teresa-.

-ES NUESTRA generala, con usted Hasta la Victoria Siempre!, como dijo el Che-.

-BUENO, me voy, se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe-.