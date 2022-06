“La Presencia de Murillo en la Fiscalía General, Afecta la Seguridad y Economía de Zacatecas”

Es Negativa Para el Estado: Diputado Romo

Por Manuel Domínguez Caldera

Ernesto González Romo, diputado local por Morena, realizó un análisis de autocrí­tica hacia las instituciones y poderes del estado, ya que diversos conflictos políticos han entorpecido el avance y desarrollo de la entidad, sobre todo en seguridad y eco­nomía. Además, señaló que los conflictos internos en la LXIV Legislatura han impe­dido que se realicen reformas para que se atiendan dichos problemas.

Sobre los cambios en la estrategia y en la dirección de puestos de gobierno, mencio­nó en entrevista para Página 24 Zaca­tecas, que coincide en que se debe revisar la pertinencia del caso. Aunque si bien la oposición señala el necesario cambio de Adolfo Marín Marín al cargo de la Secre­taría de Seguridad Pública (SSP), también deben contemplarse que tiene poco en el cargo y deberán realizarse otros cambios en los órganos de seguridad, investigación e impartición de justicia. Dijo que por ejemplo la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas (FGJEZ), a cargo de Francisco Murillo Ruiseco, deberá ser de las primeras en renovarse ante la falta de resultados en la materia.

“El tema de la seguridad es muy complejo, es el tema de temas como dice el gobernador (David Monreal Ávila); creo que debe haber cambios importantes en la Fiscalía y en la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), pero no sólo eso sino que tiene que haber cam­bios importantes en materia de legislación para que le demos más herramientas a las autoridades. Entonces en todas las áreas necesitamos hacer cambios importantes. A mi parecer la institución más desgastada es la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas (FGJEZ), me parece que la permanencia del fiscal es negativa para el estado”.

“En el caso de la Secretaría de Seguridad Pública, me parece que el secretario Marín no logra afianzar un proyecto en el estado, tiene poco tiempo, pero a pesar de ello no se ve que haya asumido ya alguna estrategia concreta en materia de seguridad. Pero es un tema que en el caso del Congreso, no hemos logrado los consensos suficientes para poder sacar los productos legislativos que ayuden a las autoridades a realizar sus acciones y dar resultados”.

En cuanto a los temas legislativos, men­cionó que es muy probable que requieran de un periodo extraordinario, sobre todo por­que no han avanzado en distintos temas. Por ejemplo, se han alargado las designaciones de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas (CDHEZ) y el Órgano Interno de Control (OIC).

Sobre la CDHEZ, recriminó que no debe­ría quedar acéfala una institución autónoma que precisamente trata de primera mano los temas de violencia; mientras que sobre el OIC, mencionó que también es relevante pues podría ayudar a conducir el propio Congreso local, e impedir que continúe la “parálisis legislativa”.