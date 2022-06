Marín le Pide a la Ciudadanía Diga con Exactitud Donde hay Retenes de Narcos

“Para así Poder Mosotros Actuar”, Dice

Por Rubén Palomo Macías

Adolfo Marín Marín, secretario de Seguridad Pública del estado, rindió su informe de resul­tados correspondiente a la semana del 20 al 26 de junio del presente año donde destacó que la coordinación de las autoridades se ve reflejada en los resultados así como en los avances logrados en materia de seguridad, combate al delito y la procuración de justicia.

“Las acciones llevadas a cabo por las corpora­ciones de seguridad derivaron de la detención de 75 personas por la posible comisión de un delito (sic), de ellas 16 fueron puestos a disposición del ministerio público del fuero común y 9 del fuero federal. Fueron asegurados 30 vehículos relacio­nados con la probable comisión de un delito o con reporte de robo, se aseguraron 13 armas de fuego, 27 cargadores de diversos calibres, 447 cartuchos útiles, 3 chalecos y 2 placas balísticas. También fueron aseguradas 2 mil 716 dosis y 859 gramos de diversos narcóticos, se ubicaron y se destruyeron 3 campamentos utilizados por grupos delincuenciales y se aseguraron 46 mil litros de hidrocarburo”, mencionó a Página 24 Zacatecas.

El secretario señaló que dentro de las acciones de proximidad para fomentar la cercanía con los zacatecanos, para recuperar su confianza y orien­tar y prevenir la comisión de delitos, se llevaron a cabo nueve capacitaciones y conferencias a estudiantes de nivel básico y medio superior en los municipios de Guadalupe, Zacatecas y Jerez.

“La delegación de la Fiscalía General de la República (FGR) y la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) reportaron que en el periodo fueron cumplimentadas 22 órdenes de aprehensión, se obtuvieron 41 vinculaciones a proceso, 17 sentencias y judicializaron 3 órdenes de cateo. Así mismo abrieron 29 carpetas de investigación con detenidos y se celebraron 143 audiencias. Resulta importante señalar que a lo largo de la semana se desplegaron diversos ope­rativos especiales de seguridad a fin de brindar las condiciones de seguridad y calma para que los zacatecanos asistieran a las diferentes celebra­ciones. Para las celebraciones de lasMorismas de Bracho se desplegaron 20 efectivos de la Policía Estatal Preventiva (PEP), 10 puntos fijos y 10 que mantuvieron recorridos, 60 efectivos de la policía vial que realizaron los cierres de las calles y 10 policías metropolitanos que se sumaron a las acciones de vigilancia y seguridad. En la cabalgata de la Toma de Zacatecas se contó con 60 elementos de la policía vial, 16 patrullas y 14 motopatrullas, dos grúas para dar apoyo, 12 efectivos de la policía montada, cinco elementos de la Merropol de Calera, cinco elementos de la Metropol de Morelos y 10 de la metropol de Zacatecas”, apuntó.

El secretario mencionó que los días 24 y 25 de junio elementos de la policía estatal, en coor­dinación con la policía metropolitana, policía de investigación, protección civil y personal de alcoholes, llevaron a cabo un operativo especial en bares y puntos de venta de alcohol donde se verificaron los permisos y la restricción de venta a menores en 24 bares de la zona metropolitana de Zacatecas y Guadalupe.

“Cómo resultado de la implementación del operativo “lo legal” en los municipios de Fres­nillo, Zacatecas, Guadalupe, Tabasco, Jerez, Huanusco, Loreto, Cañitas de Felipe Pescador, Villa de Cos, Río Grande, Jalpa, Calera, Villa García, Miguel Auza, Sobrerete, Juchipila y Apozol se obtuvieron la revisión de 794 moto­cicletas, se aseguraron 167 y se elaboraron 341 infracciones. A 3 meses de que el gobierno de Zacatecas pusiera en marcha el programa de regularización de vehículos extranjeros un total de 17 mil 305 unidades se encuentran en este proceso de regularización. En la semana del 20 al 24 de junio se recibieron 1 mil 534 solicitudes de regularización, en Zacatecas se registraron 253, 169 en Jerez, 149 en Guadalupe, 151 en Fresnillo, 140 en Villa de Cos, 123 en Jalpa, 132 en Loreto, 116 en Río Grande, 125 en Tlaltenan­go, 109 en Sombrerete, y 67 en Pinos”, agregó.

Marín Marín informó que en la capital au­toridades federales detuvieron a un hombre y aseguraron dos cargadores y un arma de fuego, en Jerez se aseguró una motocicleta, un arma larga, tres cargadores y 82 cartuchos. En Valpa­raiso aseguraron tres armas largas, 125 cartuchos y tres cargadores, en Pinos se aseguraron dos cargadores, 36 cartuchos, 450 envoltorios con enervante, mil 700 dosis de probable cristal, 368 dosis de probable cocaína.

“Por su parte corporaciones estatales asegura­ron en el municipio de Jerez dos cargadores, 50 cartuchos y 2 chalecos. En Loreto fue detenida una persona con un arma de fuego corta, en el municipio del Teúl de González Ortega fue detenida una persona por la portación de un arma larga y un cargador. Lamentablemente esta semana se registraron diversos eventos de violencia que alteraron la tranquilidad de los ciudadanos, hechos que en ningún momento han sido desatendidos por las instituciones de segu­ridad y de los que ya se inició una investigación por parte de la FGJEZ. El miércoles 22 de junio se recibieron reportes, a través del sistema de emergencia 911, sobre detonaciones de arma de fuego en las colonias Balcones y Arboledas en el municipio de Fresnillo donde se confirmó un domicilio incendiado sobre la calle Sauces, a unos metros del lugar se encontraba un vehículo en llamas. Luego de que sofocara el fuego en ambos lugares se pudo confirmar el hallazgo del domicilio incendiado y 3 vehículos dañados, solo uno de ellos por acción del fuego y los otros dos por disparos de arma de fuego. La FGJEZ inves­tiga si dos personas que arribaron a un hospital de Fresnillo están relacionadas con este hecho y se iniciaron ya las carpetas de investigación. El viernes 24, en la comunidad de Tenayuca del municipio de Apulco, se registró una agresión entre grupos antagónicos por lo que se desplegó un operativo, en coordinación con autoridades federales, en este hecho integrantes de un grupo delincuencial realizaron detonaciones en contra de dos domicilios, uno abandonado y otro donde una persona resultó herida con lesiones que no ponen en riesgo su vida, por lo que fue trasladada a un hospital a recibir atención médica. Para darse a la fuga dicho grupo incendió 2 vehículos, uno bloqueando la carretera y el otro a un cos­tado de la misma. Un condenable hecho más se registró la tarde del 25 de junio en el municipio de Fresnillo, en la colonia Tecnológica se suscitó una agresión con armas de fuego resultando 5 personas lesionadas. Al conocer de este hecho de inmediato se desplegaron las corporaciones policiales donde se llevaron a cabo diversas ac­ciones operativas para tratar de ubicar y detener a los responsables. La FGJEZ abrió una carpeta de investigación por estos hechos”, relató.

El secretario solicitó a la ciudadanía de su colaboración ya que a través de la denuncia se puede identificar, actuar y armar estrategias para contener y prevenir la comisión de delitos. Añadió que la participación ciudadana resulta indispensable en la búsqueda y edificación de un Zacatecas más seguro.

Al ser cuestionado sobre la circunstancia del cobro de piso y los retenes que elaboran los miembros de la delincuencia organizada respon­dió que se tiene información de algunas personas, sin embargo se sigue pidiendo a la ciudadanía que realicen las denuncias correspondientes.

“Necesitan llevar a cabo las denuncias para que los que integramos la mesa de construcción de paz y seguridad implementen las medidas nece­sarias para poder abordar el tema que de alguna manera se han presentado en algunas partes del estado. Respecto a los retenes, como comenta el señor obispo, también quisiéramos que la ciuda­danía participara y nos dé la ubicación de esos retenes. Tenemos entendido que existen algunos por la información que dan en los medios en las fronteras del estado, es bien sabido que son ocho o nueve estados que colindan con Zacatecas, sin embargo si nos dicen con exactitud donde se están llevando a cabo estos retenes nosotros podemos implementar alguna de las actividades que se están llevando a cabo en todo el territorio del estado para ubicarlos y disuadirlos o alejarlos de este tipo de actividad. Hemos destruido varios campamentos y en ellos se cuenta con ropa, ali­mentos, cartuchos, droga y en un momento dado se llevan a cabo las actividades de inteligencia. Por consecuencia se estima que estas personas ahí se refugian y por eso la destrucción de esas instalaciones para evitar su reutilización en un futuro. El obispo habla del cambio de estrategia y nosotros diariamente llevamos a cabo la reunión para coordinar y ver los resultados obtenidos del día anterior y con ello, si tenemos alguna actitud que no esté cumpliendo con los objetivos estable­cidos por las autoridades, establecemos nuevas directivas que permitan lograr esos objetivos. Lamentablemente en el municipio de Fresnillo este fin de semana tuvimos agresiones y las aten­dimos de inmediato, hicimos operativos en las áreas focalizadas para la seguridad, yo entiendo que los operativos han sido satisfactorios y los resultados los presentamos semana a semana, en ese sentido estimo que lo implementado en materia de seguridad ha sido satisfactorio y seguiremos en pie de lucha”, mencionó.

Sobre la sustracción de jóvenes el secretario mencionó que las medidas de cursos impartidos en los planteles educativos son con el objetivo de prevenir el delito.

“Inclusive lo hemos llevado con padres de familia para tratar de orientar a los padres, entendemos que el problema grave que sucede inicia en el seno familiar y tratamos de platicar con los padres y profesores para que los niños tengan una mejor orientación y no sean presas fáciles de este tipo de eventos. En algunos casos se ha detectado que algunas personas deteni­das no han sido dadas como desaparecidas ni secuestradas, sin embargo cuando se detienen viene la denuncia posterior y queda en la tutela de la fiscalía para determinar si la persona fue levantada o secuestrada. Existe una operación llamada “operación sellamiento” en sentido de que todas las fronteras del estado exista este operativo con el objeto de prevenir que ingresen personas del crimen organizado y que desalojen el área, sin embargo hemos tenido más de 60 detenidos, la semana pasada, y esta semana 75 detenidos, algunos procesados. Respecto a que se lleven gente a otros estados no tenemos una información certera en ese sentido, aquí en el estado hemos detenido a muchas personas que provienen de Jalisco, Durango, Nayarit, Veracruz y Michoacán, una serie de personas que se detie­nen y pertenecen a otro estado de la republica sin embargo que se hayan llevado personas de aquí a otros estados no tenemos esa información en forma clara para decirlo con certeza y no quiero equivocarme en ese tenor”, añadió.

Marín Marín apuntó que se sostuvo una plática con el secretario de salud para revisar la veracidad de lo que han comentado algunos médicos de la inseguridad que viven en los municipios de Za­catecas para que se puedan implementar acciones que puedan restablecer el servicio de salud.

“Estamos tratando de llevar a cabo las medi­das necesarias para que el estado de derecho en esos lugares y vuelvan con mayor seguridad”, finalizó.