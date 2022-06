Mi Jardín de Flores

“La Estafa Alimentaria de Cristina”

Por la Madre Teresa de Chalchihuites

“Respecto a los retenes, como comenta el señor obispo, también quisiéramos que la ciudadanía participara y nos dé la ubi­cación de esos retenes. Tenemos entendido que existen algunos por la información que dan en los medios en las fronteras del estado, es bien sabido que son ocho o nueve estados que colindan con Zacatecas, sin embargo si nos dicen con exactitud donde se están llevando a cabo estos retenes no­sotros podemos implementar alguna de las actividades que se están llevando a cabo en todo el territorio del estado para ubicarlos y disuadirlos o alejarlos de este tipo de actividad”: Adolfo Marín Marín.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Martes 28 de junio de 2022. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre de 2021, que logra­mos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén.

Más de 775 Millones de de Pesos “en Despensas”

ANOCHE ESTUVE pensando en la enorme fortuna que derrochó doña Cristina Rodríguez de Tello ‘en despensas’ que pocas personas vieron y menos recibieron por parte del SEDIF: 775 millones 096 mil 256 pesos 41 centavos, ¿no hubiera sido mejor dotar a cada familia del campo, con algunas gallinitas, o crédito a fondo perdido para que emprendieras algún pequeño negocio?

-PARA LA gente pobre cualquier apoyo es bueno: gallinas, conejos, codornices, marrani­tos, huertos familiares, hasta crédito a la pala­bra para poner un negocio y paliar el hambre.

“AQUÍ el problema es lo que se roban, yo me preguntaría-dice doña Petra-, utilizando el verbo preferido de la Cristina, ¿cuánto se ‘chingó’ de esos más de 775 millones de pesos en la supuesta compra y regalo de despensas a gente pobre”.

-ESO es lo cañón -truena don Roberto-: es como quitarle de la boca un pan a la gente pobre, son hijeces. Y la burla a los zacateca­nos, diciendo que tanto ella, como Alex, eran los gobernantes (porque así se hacían llamar: la pareja gubernamental) más honestos en la historia de Zacatecas.

“GENTE ojete, que merece el repudio perma­nente de todo el pueblo de Zacatecas, pero tam­bién sus cómplices que firmaron los convenios, para la compra multimillonaria de despensas, ya sea por interés político y económico o por no perder su chamba, como lo hicieron:

1.- ROBERTO Luévano Ruiz, en ese en­tonces secretario de Desarrollo Social.

2.- VÍCTOR Manuel Rentería López, secretario de Administración.

3.- OMAR Acuña Ávila, director de SEDIF.

4.- YADIRA Galván Sánchez, directora del SEDIF.

5.- GAMALIEL García García, subdirector Jurídico.

6.- VERÓNICA Pacheco de Luna, subdi­rectora de Alimentación y Desarrollo Comu­nitario del SEDIF.

7.- ADRIANA Vargas Tagle, coordinadora administrativa de SEDESOL, y

8.- ROBERTO Jáuregui Sánchez, director jurídico de la Secretaría de Administración.

“HAYA SIDO como haya sido, estas ocho personas se convirtieron en cómplices de esta ‘Estafa Alimentaria de Cristina Rodríguez Pacheco de Tello’, es muchísima lana que se derrochó y Cristi metió sus ‘manitas’ hasta el fondo del cajón, lo único que faltaría por saber, sería: ¿cuántos fueron los millones de pesos que quedaron en sus manitas?, sólo el último año, por cierto electoral, fueron 169 millones 275 mil 331 pesos 92 centavos, los que supuestamente compró de despensas”.

-SEGÚN, DOÑA Cristina, en su Quinto Informe aseguró que repartió, en cinco años: dos millones 608 mil 938 despensas, a razón de más de 40 mil despensas por mes-.

-A VER, a ver: suponiendo sin conceder que esa cantidad sea cierta, cada despensa costó… $297.10 (doscientos noventa y siete pesos, con 10 centavos, pues qué traía la despensa, ¿acaso caviar, huevos de abulón?-.

-HAY MUCHO por investigar, porque según se ve en la caja de empaque, doña Cristina cobraba 8.00 pesos como cuota de recuperación, así es que la esposa del señor gobernador, don Alejandro Tello, recuperó…

-A VER, madre Teresa, déjeme hago yo la cuenta; si la Cristina asegura en su Quinto Informe, que regaló 2 millones 608 mil 938 despensas, y recuperó 8:00 pesos por cada una, debieron de ingresar a las arcas de la SEDIF: 20 millones 871 mil 504 pesos. Pero esto la Cristina no lo mencionó en su informe ¿verdad, madre Teresa?-.

-DE HECHO, doña Cristina nomás habló de las obras de beneficencia que hizo como presidenta del SEDIF, pero no mencionó los costos, ni de qué y cuántos productos tenían las susodichas dispensas-.

-PUES AHÍ están las corruptelas, son obvias, por eso la Cristina en ninguno de sus cinco informes habló de de costos, pero pues ‘la chapuza acusa’, ¿seguirá en Los Ángeles California el par de pillos sin vergüenza?-.

-TODO INDICA que sí -dice don Rober­to- y que sus vacaciones VIP serán por largo tiempo-.

-¡DIOS DE mi Vida, qué decepcionada estoy! Y yo que creí que don Alejandro y doña Cristina eran gente decente y honesta. Siendo yo panista voté por el PRI, y miren lo que resultaron: un par de bandidos; lo peor es que, por están las cosas, sospecho que no reci­birán castigo alguno, ni siquiera los obligarán a ‘devolverle al pueblo lo robado’ y la ‘Cuarta Transformación’ por la que tantos millones de mexicanos hemos luchado desde nuestra trinchera, terminará siendo un fracaso-.

-HÍJOLE, madre Teresa, no se me achico­pale a las primeras de cambio, así es la méndi­ga política, tenemos que insistirle a ‘El Deivis’ que cumpla con su deber, que meta a la cárcel a ese par de grandísimos ‘RaTellos’ y que los obligue a ‘regresarle al pueblo lo robado’, como lo ordena la ‘Cuarta Transformación’.

-YO COMPRENDO a la madre Teresa, porque se escuchan muchas versiones y muchos chismes: Que el PRI le dio a Alex el derecho a escoger candidato a gobernador. Candidato que no era otro que Fito Bonilla, pero que hubo un convenio para que no fuera él, sino Claudia Anaya, que era era menos popular y así se aseguraba el triunfo de ‘El Rey David’, a cambio, claro está de impuni­dad, pues en la Ciudad de México ya saben todas las andanzas de Alex y de Cristi, pero al pactar impunidad a condición de ceder Zacatecas a Morena, a Alex, Cristina y todo el gabinete, le pelarán todo el… los dientes.

“ESO yo también lo creo, salvo que de­muestren lo contrario. Otra cosa que dicen es que ‘El Rey David’ no estaba muy seguro de su triunfo, porque en los debates Claudia lo derrotó y que, por eso, como no estaba muy seguro de su triunfo; otra prueba de esto es que batalló meses para integrar su gabinete”.

-HAY COSAS como esa que no se pue­den desmentir -dice doña Petra-, pero los chismes son eso: chismes. Ya veremos si es cierto que hubo o no pacto de impunidad; Una cosa es cierta: La soberbia de ‘El Deivis’, le puede costar la gubernatura a Morena, en las próximas elecciones: porque aún no cumple su primer año en ‘La Casa de los Perros’, y mucha gente está desilusionada.

“BUENO, hasta el obispo Sigifredo Norie­ga ya le entró al ‘Club de los Desilusionados’, por eso ‘El Deivis’ debe de reconocer que no solamente es llegar, sentarse al trono y creerse inmortal: no, hay que chingarle muy duro para recuperar Zacatecas, en donde el narco ya echó raíces extensas y profundas”.

-BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe-.