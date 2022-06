Aprueban Dictamen Para Donar un Terreno a la Telesecundaria “Ramón López Velarde”

“La Nueva Mayoría” Sigue Dando la Batalla

Por Manuel Domínguez Caldera

En sesión ordinaria, los diputados y diputadas de la LXIV Legislatura del es­tado, presentaron diversos dictámenes y reservas, una de ellas provocó la discusión por horas sobre un dictamen relativo a la donación de un terreno para la escuela telesecundaria “Ramón López Velarde”.

Primero leyeron y aprobaron el orden del día, leyeron la síntesis del acta de la sesión anterior del 27 de abril del presente año; así como la correspondencia emitida.

Luego dieron lectura al dictamen para su discusión y aprobación, sin embargo la controversia inició con la discusión de los procesos legislativos, ya que la “Nueva mayoría” aseguraba que el dictamen fue parte de una decisión unilateral, pues no contaban con las firmas necesarias, y no hubo quórum en la reunión de la Comisión de Hacienda y Fortalecimiento Municipal. No obstante, se presentó una reserva en lo particular, para regresar el dictamen a su estudio de nueva cuenta por la Comi­sión, ya que aseguran que posteriormente se recuperó una firma del diputado Juan Mendoza Maldonado, del Partido de la Revolución Democrática (PRD).

La solución fue tomar un receso en la sesión, para que las y los integrantes de la Comisión realizaran lo propio, con la finalidad de avanzar en el tema y concluir la discusión. Por lo que pasaron al vestíbulo del congreso a sesionar y aprobar el dicta­men por parte de la mayoría de la Comisión de Hacienda y Fortalecimiento Municipal.

Siguiendo la sesión, presentaron el dic­tamen de improcedencia sobre el proyecto de decreto para adicionar una fracción al Artículo 41 de la Ley de Salud del Es­tado de Zacatecas; así como el punto de acuerdo para exhortar al Jefe del Ejecutivo estatal para que considere la creación de la Unidad de Inteligencia Epidemiológi­ca; también la iniciativa de decreto para adicionar una fracción XIX al Artículo 30 de la Ley de Salud.

Presentaron el dictamen sobre los pro­yectos de decreto para expedir el Código de Ética Parlamentaria; el decreto para adicionar un Artículo Bis al Código Penal del Estado de Zacatecas; también el proyecto para derogar y reformar dis­posiciones de la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción.

Sobre los puntos de acuerdo, presenta­ron el dictamen sobre la iniciativa para que se obligue a los actuales diputados de la LXIV Legislatura, a no basificar a ningún trabajador que se haya incorporado en el periodo 2021-2024.

Se presentó el dictamen de la iniciativa de Ley para la Prevención y Atención del Desplazamiento Forzado Interno en el estado; y las iniciativas con proyecto de decreto para reformar los Códigos Civil y Penal, así como el Código de Procedi­mientos Civiles del Estado.