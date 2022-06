“La Corrupción Tellista Abarca al SEDIF de Cristina Rodríguez”

Ya Preparamos Denuncias Penales: Diputado Ernesto González

Por Manuel Domínguez Caldera

Ernesto González Romo, diputado local por Morena, dijo que lamenta que no se ac­tué en consecuencia en casos emblemáticos de impunidad, a pesar de las investigaciones y reportajes que exhiben actos de corrupción en la anterior administración estatal, a cargo de Alejandro Tello Cristerna y de su esposa Cristina Rodríguez, presidenta honoraria del SEDIF y del Patronato de la Feria Nacional de Zacatecas.

Sobre todo porque los rumores de alta corrupción de ambos personajes han resul­tado ciertos, en el caso de los desfalcos y desvíos de recursos por parte del Sistema Estatal Desarrollo Integral para las Familias (SEDIF), dependencia que recibió impor­tantes ampliaciones presupuestales durante el quinquenio del priísta Alejandro Tello.

En entrevista para Página 24 Zaca­tecas, el legislador morenista reconoció la labor de la Secretaría de la Función Pública, a cargo de Humbelina Elizabeth López Loera; y pidió prestar atención primordial a los casos de corrupción en el que se invo­lucraron programas para el bienestar de la sociedad, ya que el SEDIF estuvo encarga­do de proveer útiles escolares, uniformes, alimentos, despensas y otros programas a sectores vulnerables. Por lo que recalcó que sería aún más reprobable la corrupción y el desvío de recursos en este tipo de programas que benefician a quienes menos tienen.

Adelantó que, además de la información vertida por medios de comunicación e investigaciones de las instancias de la ad­ministración actual, también él y su equipo ya preparan denuncias basadas en hechos es­pecíficos sobre los procesos para la entrega de recursos a empresas creadas a modo para beneficiar al propio SEDIF, en ese entonces presidido por Cristina Rodríguez de Tello.

Todo esto tras la publicación del reportaje del periodista Heraclio Castillo, en el que asevera que el SEDIF dispuso, entre 2017 y 2021, de un presupuesto de dos mil 165 millones 468 mil 605 pesos. De los cuales se destinaron al menos 775 millones 96 mil 256 pesos para la “estrategia de asistencia alimentaria”. Según el reportaje, “la empre­sa Dominus Messico” celebró contratos en siete ocasiones, tres por licitación pública y cuatro por adjudicación directa. Sin embar­go en cada contrato se firmó por distintos representantes legales. Asimismo fueron proporcionados dos domicilios distintos “falsos”, uno en Nuevo León y otro en Ciudad de México. Según la investigación periodística, esa sola empresa recibió siete contratos, de 2019 al 2021, por 511 millones 810 mil 297 pesos 26 centavos.

Al respecto, Ernesto González Romo, comentó: “Hay una investigación periodís­tica al respecto, además del equipo que me ayuda en las investigaciones también ha solicitado información sobre estos contratos. La información que tenemos preliminar, que faltaría corroborar en el SEDIF, a través de los órganos de transparencia, es que efecti­vamente se contrataban empresas que no te­nían ni la capacidad técnica ni la financiera, para prestar los servicios alimentarios que contrataba el SEDIF. Esto nos hace presumir que podría haber contrataciones de otras empresas y que se triangulaban los contra­tos. De tal manera que había una comisión indebida para esta empresa contratada. Evidentemente si esto llegó a ocurrir, no podía sin la autorización de la dirección del SEDIF y de la entonces presidenta Cristina Rodríguez de Tello. Ella no ha hecho ningún pronunciamiento público, el tema ya tiene algunos meses en la opinión pública y es un tema delicado. Me parece que ya debía de haberse pronunciado al respecto”.

“Sin embargo vamos a seguir revisando esta información y los contratos, desde luego corroborando los domicilios de la empresa, situación fiscal e historial a la hora de prestar estos servicios, por lo que vamos a revisar cuál es el fondo de los contratos. Si es que se trata de simulación de actividades o de triangulación, como lo que pasó en la Fenaza (Feria Nacional de Zacatecas), donde se contrataba a una asociación civil y luego se dispersaba el recurso para evitar los procesos de licitación”.

“Sí hay irregularidades, no es el único tema, pues la contratación de artistas que desarrollaba el SEDIF en tiempos de la doctora Cristina Rodríguez también hay irregularidades serias en la contratación de artistas que llevaban altos costos, tanto para festivales del día del padre, de la madre, en algunos municipios, con gastos estratosfé­ricos; todo esto lo estamos analizando y de ser el caso presentaríamos un informe a los ciudadanos de lo que hemos encontrado”.

“También le hacemos un llamado a la Secretaría de la Función Pública, que han hecho un gran trabajo para que puedan investigarse estos asuntos que son rele­vancia para todo el estado. Porque estamos hablando que el DIF debería de concentrarse en todos estos asuntos más sentidos, concen­trado en atender los grupos más vulnerables y evidentemente no puede lucrarse con quienes más lo necesitan”.

“En el gobierno de Alejandro Tello, el SEDIF era la “Supersecretaría”, práctica­mente las funciones de Sedesol (Secretaría de Desarrollo Social) y Administración, se pasaron al DIF, desde ahí se operó todo un esquema que muchos sostenemos que tenían fines políticos. Entonces la investigación tiene que ser amplia y abarcar lo electoral, el posible desvío de recursos y la posible malversación de fondos, porque efectiva­mente las contrataciones y los excesos en los costos que se cometieron, pueden hablar de simulación de actividades”, finalizó.