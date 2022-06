Mi Jardín de Flores

Corrupción, Ineptitud e Impunidad Reinan en Zacatecas

Por la Madre Teresa de Chalchihuites

“El juicio de Genaro García Luna está involucrando a muchas personas, no es una campaña periodística, es un juicio donde seguramente han declarado mu­chísimas personas, y aunque en el tiempo del juicio, por razones de legalidad, se mantenga el expediente en el anonimato, va a llegar el día en que se va a conocer todo”: Andrés Manuel López Obrador.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Miércoles 29 de junio de 2022. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Ale­jandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre de 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén.

No hay Nada Oculto Bajo el Sol

PUES NO hay nada oculto bajo el sol y, en menos de 10 meses, sin que don David Monreal Ávila meta las manos a los proble­mas de corrupción, ineptitud e impunidad, la prensa es la que ha descubierto, con pruebas fidedignas, los malos manejos de doña Cris­tina en el Patronato de la Feria Nacional de Zacatecas, primero, y después las irregulari­dades en SEDIF, ambas instituciones en las que la esposa del señor exgobernador, don Alejandro Tello Cristerna, era presidenta honorífica.

-PUES AHORA falta por saber, madre Teresa -toma la palabra doña Petra-, si ‘El Deivis’ tiene o no los tamaños para meter no sólo a la Cristina al bote, sino también al mandilón del Tello, al Benjamín Medrano y a la Marisol Gamboa, éstos dos últimos que también están inmiscuidos en las raterías de ‘La Pelangocha’, en lo de la FENAZA, y el Tello en ambas.

“Y FALTA lo que también robó su socio Federico Borrego Iturbe, antecesor de Ben­jamín, quien también robó a manos llenas durante las dos primeras ediciones de la FENAZA”.

-ESTO NADA más es -tercia don Rober­to-, un probadita: más de 60 millones de pesos robados a la FENAZA y, ¿cuántos más de los 755 millones de pesos del SIDIF, de Cristi? Pero faltaría el grueso de los más de 150 mil millones de pesos que recibió Alex durante cinco años, sólo del Presupuesto de Egresos. Así es que quien presumía ‘ser el gobernador más honesto en la historia de Zacatecas’, resultó el más ‘RaTello’.

“Y SÍ, pronto vamos a saber si ‘El Rey David’, tuvo o no acuerdos de impunidad con Alex, a cambio de la gubernatura. Por lo pronto en cuestión de violencia e insegu­ridad, a la ‘Nueva Gobernanza’ no le ha ido nada bien, así digan que ya están bajando los índices, y que el aumento de asesinatos y los secuestros no son más que percepción de los zacatecanos, lo que es una reverenda mentira.

“Y ESTO no sólo lo dicen millones de paisano aquí y en el extranjero, sino el propio Obispón Sigifredo Noriega Barceló, quien entrevista con apro-proceso, una de nuestras prestigiadas agencias de informa­ción, declaró al corresponsal Alonzo Chávez Landeros:

“EN FRESNILLO, criminales queman casas a familias que no pagan piso: obispo de Zacatecas.

“LAS FAMILIAS -dice el obispo a Alonso- están abandonando sus hogares porque ‘viven secuestrados en sus casas’ por la violencia y se están desplazando for­zosamente a otros lugares del país, donde se sienten más seguros.

“EL OBISPO de Zacatecas vivió en carne propia el ser detenido, el jueves 23, en un retén montado por un grupo delictivo cuando viajaba a bordo de un vehículo en la carretera a Tenzompa, municipio de Hueju­quilla el Alto, Jalisco.

‘ME HABÍAN platicado sacerdotes que, para ir a comunidades, tenían que pasar por retenes ilegales, a mi es la primera vez que me toca en vivo”, dijo el prelado, al informar que no sufrió ningún daño.

“Y AGREGÓ: Me sentí impotente y me sentí triste, no por mí, por lo que está pasando en México (…) Hay mucha gente que está padeciendo eso mismo y no solo en el norte de Jalisco, sino en el sur de Za­catecas, en el este y oeste de Zacatecas, en el norte, se ha vuelto una realidad cotidiana que personas civiles (narcos), se hagan pasar por policías o por militares.

“EL OBISPO hizo un llamado a las auto­ridades del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador a que cambie la estrategia de seguridad, al considerar que es ‘un fracaso’ su plan de ‘abrazos, no balazos’ debido a que la violencia ha aumentado y provocado un mayor sufrimiento a la gente:

‘ES NECESARIO un cambio de estra­tegia porque esto se nos está yendo de las manos y no sabemos cómo va a terminar. No puede haber transformación cuando no se conoce lo que se va a transformar, la corrupción es cuestión también de muchas omisiones’.

-NAAA… ya les gustó mi ‘cabecita de algodón de chivo expiatorio’, cuando él nos envió más de dos mil elementos de la Guardia Nacional y soldados de la Sedena suficientes para recuperar la paz, pero el gran problema que que el ‘Pinocho de Ber­nárdez’ les abrió las puertas de Zacatecas a diferentes cárteles del narco, como lo declaró el propio Arturo Nahle García, que en los primeros años del Miguel Alonso Reyes, como gobernador de Zacatecas, fue el procurador general de Justicia del Estado: ‘Había dos y con Tello aumentaron a seis los cárteles’, dijo palabras más palabras menos, lo tengo registrado en mis archivos.

“ES ‘EL Deivis’, como gobernador, el responsable del estado, lo demás, como dicen los jóvenes aquí en Chalchihuites, ‘son mamadas’; mi ‘cabecita de algodón’ no puede llegar a Zacatecas y cesar a los inútiles y corruptos Francisco José Murillo Ruiseco, el Adolfo Marín Marín y limpiar las policía, esta es chamba de ‘El Deivis’-.

-PERO NO se enoje, doña Petra, ¿para qué hace corajes?-.

-ES QUE de todo le quieren echar la culpa a mi ‘cabecita de algodón’, y no se vale, hay que ir al origen del problema, sólo así se remedian las cosas: ¿por qué hay tantos chavos drogadictos?, porque las autoridades permiten la venta de drogas; ¿por qué hay vendedores de droga?, porque las autorida­des lo permiten; ¿por qué hay tantos cárte­les de la droga?, porque las autoridades lo permiten; y ¿por qué lo permiten?, porque las corrompen, así de sencillo. Por eso es urgente que ‘El Deivis’ limpie la policía, y utilice la inteligencia para combatir a esos malditos envenenadores, que ya no se con­forman con vender su venenos, sino matar gente inocente, secuestrar, extorsionar, robar, asaltar y hasta raptar a jovencitos para obligarlos a pertenecer a sus cárteles”.

-YA LLEGARON más lejos: en varios municipios de Jalisco, los Malos Organiza­dos, no permiten a los párrocos hacer fiestas religiosas si no les dan 50% de las utilidades. Y esto lo acaba de hacer público el cardenal Panchito Robles de Guadalajara-.

‘El Deivis’, nos Engañó Gacho

“PUES hoy miércoles -dice don Roberto-, en nuestro Diario Página 24 Zacatecas, estuvo tupida la información, al respecto de las transas del matrimonio Tello-Rodríguez, el diputado Ernesto González Romo, de Morena, fiel a la ‘Cuarta Transformación’, asegura que irá hasta el fondo de las corrup­telas de Alex y Cristi, para que paguen por lo que hicieron, ‘porque la corrupción Tellista abarca al SEDIF de Cristina Rodríguez’.

“POR OTRA parte quien decepcionó fue Humbelina Elizabeth, quien prepara varias inhabilitaciones por corrupción contra ocho exfuncionarios.

“PERO HASTA ahí: no habrá más casti­go que dejarlos sin trabajo en el gobierno, a pesar de que, según ella, se embolsaron más de 593 millones de pesos; no obstante, todavía falta tiempo para inhabilitar, no en­carcelar a esas ocho ratas de todos tamaños”.

–ENTONCES LA señora impunidad, ¿ya mostró la cabecita?-.

-SÍ, DESGRACIADAMENTE así es: ‘Ya chingaste, vete, disfruta lo que le ro­baste al pueblo de Zacatecas, y no vuelvas más por aquí hasta que el escándalo se haya disipado’, ¿qué pinche justicia es esta?-.

-PERDÓN DON Roberto, pero la señorita Humbelina no se manda sola-.

-ES CORRECTO lo que usted dice, madre Teresa, Humbelina no se manda sola; pero para mí el cómplice de toda esa película de corrupción, ineptitud e impunidad, es ‘El Rey David’, conmigo ya sacó boleto, nos engañó gacho a todos los zacatecanos, con esa sonrisa elotera que tiene-.

Mentira que la Inseguridad va a la Baja

¿CUÁL INSEGURIDAD a la baja, si todos los días hay asesinatos, secuestros y privaciones ilegales de la libertad y toda clase de delitos de alto y bajo impacto? Hoy miércoles nuestro Diario Página 24 Zacatecas, reporta cuatro asesinatos y tres secuestros, así es que ¿cuál criminalidad a la baja?, ¡ni la burla perdonan!

AYER POR la tarde, en Fresnillo, en la calle Panteón, colonia Barrio Alto, a un costado del cementerio de La Santa Cruz, mataron de varios balazos a Armando ‘N’, un conocido limpiaparabrisas. No hay detenidos.

POR LA NOCHE, a eso de las 22:30 horas, otro asesinato alimentó el caudal de sangre del río que circunda el municipio de Fresnillo: una mujer, de nombre Teresa, fue masacrada con armas de grueso calibre conocidas como ‘cuernos de chivo’, cuando estaba en la calle Francisco Villa, esquina Samuel Quiñones, colonia Emiliano Zapata. No hay detenidos.

Y EN LORETO, en la comunidad San Miguel, dos individuos que platicaban en la calle Guadalupe Victoria, fueron acribilla­dos casi a quemarropa por varios narcos que tripulaban un vehículo. El reloj marcaba las 7:00 de la tarde.

Los Secuestros

UN PAR DE ingenieros procedentes de Sonora, fueron secuestrados por miembros del crimen organizado, en la comunidad de Río Florida, Fresnillo.

LOS PROFESIONISTAS, que trabajan para una conocida constructora de Sonora, se dirigían en una camioneta de la empresa a la capital del estado (Zacatecas), cuando en una de las calles de la comunidad de Río Florido, perteneciente al municipio de Fresnillo, fueron secuestrados por un grupo de narcotraficantes.

CUANDO AL filo de las 10:20 de la mañana, policías de la Metropol hacían su rondín de rutina, en un camino de terracería encontraron una camioneta Nissan Pick Up abandonada. Fue entonces que verificando las placas en el Sistema de Plataforma México, les informaron que dos empleados de una co­nocida constructora estaban reportados como desaparecidos y tripulaban esa camioneta. Hasta ahí llegó la investigación; de los dos profesionistas no se sabe absolutamente nada.

Y REGRESAMOS nuevamente a Fres­nillo, ‘La Capital del Crimen’, en donde por la madrugada se cometió otra ‘privación ilegal de la libertad’.

UNA FAMILIA, domiciliada en la ca­lle de los Sauces, colonia Las Arboledas, dormía plácidamente cuando de repente escucharon fuertes golpes en la puerta prin­cipal: los narcos la habían echado abajo, y en pocos segundos levantaron al hombre de la casa de 51 años y a rastras lo sacaron de su casa y lo arrojaron a una camioneta que, en pocos segundos, desapareció.

LA ESPOSA del secuestrado, de 50 años, se presentó ante el Ministerio Publico a in­terponer su demanda por ‘privación ilegal de la desaparición de su esposo’, pero al cierre de esta edición, no se sabía nada del secuestrado.

ASÍ LAS cosas, ayer, en menos de 24 horas, los criminales dejaron un saldo de cuatro asesinatos, entre ellos el de una mu­jer, y tres privaciones ilegales de la libertad, o secuestro.

ASÍ ES que nos nos vengan las autoridades con mamadas, la criminalidad va en aumento y no es percepción, es la maldita realidad, y así seguirá mientras que ‘El Rey David’ tenga los suficientes para limpiar la policía y él tomar el mando único de las fuerzas del orden, como gobernador del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, que es: el pueblo se lo demanda-.

-QUÉ BUENO, don Roberto, que usted le dijo sus verdades a ‘El Deivis’, apegadas a la Constitución, además, que si no puede que pida licencia y que ocupe su lugar el Narro-.

-BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe-.