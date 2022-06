Persiste la Asociación Entre Autoridades y Narcotráfico, Admite López Obrador

Ciudad de México (apro).– El presidente Andrés Manuel López Obrador admitió que en México aún persiste la asociación delictuosa entre autoridades y narcotráfi­co, aunque dijo que es menos que en los gobiernos de sus antecesores porque ahora no se tolera la impunidad.

“Muchos de los casos que todavía te­nemos, tiene que ver con la tolerancia y con la impunidad que se da en algunas regiones, algunos estados del país, pero se va a avanzando porque no se permite la impunidad arriba”, dijo López Obrador sin especificar.En la conferencia mañanera, el mandatario señaló que cada vez es más evidente cuando “hay corrupción e impu­nidad” en autoridades locales.

“Esto se manifiesta cuando no hay re­sultados en una fiscalía estatal, cuando en vez de disminuir los delitos, aumentan”, aseguró.

Luego, puso como ejemplo el caso del estado de Veracruz, donde el gobernador postulado por Morena, Cuitláhuac García Jiménez, decidió sustituir al exfiscal Jorge Winckler.

“El gobernador Cuitláhuac García cambió el fiscal, yo no sé si tenía vínculos con la delincuencia, pero es evidente, probable, demostrable, que a partir de que hubo ese cambio mejoraron las cosas. No quiere decir que ya no haya violencia, pero sí fue notable el cambio”, sostuvo López Obrador.