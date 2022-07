Mi Jardín de Flores

Narco y Autoridades en Contubernio

Por La Madre Teresa de Chalchihuites

“El verdadero pacto con el narco lo cerraron y sobre eso también callan, desde hace más de tres décadas, el PRI y el PAN y aún continúan ligados al cri­men organizado en estados y municipios que aún gobiernan. A ese pacto, del que la élite periodística no habla, como no habla de García Luna, es que debemos la violencia demencial que aún sufrimos; una violencia, que precisamente porque ese pacto sigue vigente, antes de dismi­nuir, me temo, habrá de incrementarse”, Epigmenio Ibarra Almada.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Jueves 30 de junio de 2022. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de sep­tiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre de 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén.

‘El Deivis’ no Asume su Responsabilidad

PUES LO mismito que dice hoy el señor Presidente de la República, don Andrés Manuel López Obrador, lo hemos comen­tando nosotros desde hacer varios años: la complicidad de los Buenos Desorganizados con los Malos Organizados.

Y LO QUE es peor: “Esa asociación persiste”, aseguró el señor Presidente; sabrá Dios hasta cuándo.

-PUES POR mi ‘cabecita de algodón’, madre Teresa, no ha quedado, nos ha en­viado miles de elementos de la Guardia Nacional y de la Sedena, pero el problema es que ‘El Deivis’ no asume su responsabilidad y se niega a limpiar la policía-.

-CON ESA declaración del ‘Preciso’ -toma la palabra don Roberto-, quedó en cla­ro que el gobierno de Alex tuvo asociación con el narco, por eso es que de dos cárteles que había en Zacatecas, ahora tenemos, al menos, a seis; esto, dicho por el propio Arturo Nahle García, magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas (TRIJEZ).

“PORQUE qué casualidad que nomás llegó Alex a la Casa de los Perros y aumentó la criminalidad en todos sus aspectos, pero principalmente en asesinatos, venta y con­sumo de drogas, secuestros, desapariciones, extorsiones, asaltos y robos.

“ESTO también lo supo y lo sabe ‘El Rey’ David, pero no ha hecho nada al respecto y la violencia está desbordada, estamos igual o peor que cuando desgobernaba Alex.

“Y LO que dijo el Presidente López Obrador en la edición de hoy jueves de nuestro Diario Página 24 Zacatecas, es ciertísimo:

‘EL GOBERNADOR Cuitláhuac García cambió el fiscal, yo no sé si tenía víncu­los con la delincuencia, pero es evidente, probable, demostrable, que a partir de que hubo ese cambio mejoraron las cosas. No quiero decir que no haya violencia, pero sí fue notable el cambió’, dijo-.

-ESTO HAY que estárselo recordando a don David, finalmente son revelaciones del señor Presidente; él es la persona más y mejor informada de Mexico, entonces los ciudadanos no debemos echar en saco roto lo que dice, como eso de subrayar que:

‘AÚN PERSISTE la asociación delictuo­sa entre autoridades y narcotráfico, muchos de los casos que todavía tenemos, tienen que ver con la tolerancia y con la impunidad que se dan en algunas regiones, en algunos esta­dos del país, pero se va avanzando porque no se permite la impunidad arriba’.

-PERO EN Zacatecas nada ha cambiado, aquí sigue la criminalidad, como la impu­nidad, al alza. Aquí ni en nuestra propia casa estamos seguros; sabemos a que hora salimos de nuestro hogar, pero no sabemos si regresamos muertos, o nunca regresamos. Por eso cuando salgo de mi casa me enco­miendo al Cristo del Santo Entierro-.

-HACE BIEN-dice don Roberto- porque el Santo Niño de Atocha nomás les hace caso a los hermanos Monreal: todos con chamba en el gobierno-.

-¿NO LE digo? ¡Ateo!-.

-NO DIGA eso, don Roberto, el Santo Niño de Atocha escucha a todo mundo-.

-ESO, con el debido respeto, madre Te­resa, dígaselo a los deudos de quienes ayer fueron asesinados, mire usted:

EN GUADALUPE, un individuo fue se­cuestrado, lo maniataron de pies y manos, le vendaron los ojos, lo torturaron y enseguida lo mataron a balazos. Después, como si se tratara del cadáver de un animal, lo arrojaron en un terreno que está a pocos metros de la calle Mexicana de Aviación, en la comuni­dad de Cieneguillas. Sus restos están en el Semefo en calidad de “desconocido “.

EN FRESNILLO, ‘La Capital del Cri­men’, en donde dice el alcalde Saúl Monreal Ávila alias ‘El Sonrisal’, que no pasa nada que la inseguridad es sólo percepción de los fresnillenses, mataron a dos hermanos en su propia casa.

EL DOBLE asesinato ocurrió por la madrugada, cuando la familia dormía y de repente llegaron criminales encapuchados, con armas largas y rompieron la chapa de la puerta para entrar.

LOS MATONES a sueldo gritaron los nombres de quienes buscaban, y José de 33 años y Juan de 30, intentaron salir de la casa corriendo hacia el patio trasero para luego subir a la azotea y escabullirse, pero una lluvia de balas vomitada por ‘cuernos de chivo’, les arrebataron la vida antes de llegar al patio.

LA FAMILIA histérica abrazaba los cuerpos ensangrentados y sin vida de José y Juan, mientras que los narcoasesinos salían tranquilamente de la casa, abordaron el vehículo en que llegaron y en pocos se­gundos se volvieron humo. Por supuesto, no hubo detenidos, ni policías que impidieran su huida.

MÁS TARDE, ahí mismo en ‘La Capital del Crimen’, Fresnillo, dos hombres se ha­llaban platicando en la calle Felipe Ángeles, colonía Francisco Villa, cuando por arte de magia, aparecieron frente a ellos dos cri­minales pistola en manos y les dispararon.

AMBOS CAYERON al piso echando sangre a borbotones, mientras que los nar­cosicarios huían tranquilamente y al doblar la esquina desaparecieron.

A LOS pocos minutos llegaron para­médicos del cuerpo de Bomberos y Pro­tección Civil, y de inmediato auxiliaron a los heridos, para enseguida, trasladarlos al nosocomio más cercano pero, desgraciada­mente, uno de ellos falleció en el trayecto, y el otros llegó grave al hospital, donde médicos y enfermeras luchan por salvarle la vida. Obvio, no hay detenidos.

FINALMENTE, por la tarde en la capital del estado, Zacatecas, un individuo camina­ba tranquilamente por la calle Allende, colo­nia Lázaro Cárdenas, cuando de imprevisto un narcosicario armado con una pistola se le apareció y le disparó.

LLEGARON paramédicos del cuerpo de Bomberos y, al auscultarlo, vieron la gravedad de sus heridas y lo trasladaron al hospital más cercanos, donde el hombre lucha por su vida.

EN SÍNTESIS: ayer miércoles se come­tieron, al menos, cuatro asesinatos a balazos y dos personas resultaron heridos.

-NO, PUES cuál seguridad, cuál disminu­ción de asesinatos, éstos están superando la inflación económica, ¡regresa Miguelito, te perdonamos!-.

-¡DIOS DE mi Vida, y ninguno de los homicidas fueron detenidos; es más, nunca los detienen, ¿por qué $erá?-.

-PUES ya que estamos comentando las declaraciones de mi ‘cabecita de algodón’, escuchen lo que nuestro Presidente declaró en torno al José Noriel Portillo Gil alias ‘El Chueco’, líder de una fracción del Cártel de Sinaloa, el asesino de los dos sacerdotes jesuitas, en el estado de Chihuahua:

‘ESTE doble asesinato merece una explica­ción a fondo, porque cómo es posible que una persona con orden de aprehensión, se moviera con libertad, era patrocinador de un equipo de beisbol y que todo mundo sabía a qué se dedi­caba pero no lo tocaban y ¿cuál era su estatus? Tenía que haber contubernio con autoridades’.

-BUENO, pues está totalmente claro: en Zacatecas también hay contubernio entre los jefes policiacos y el narcotráfico, pues éstos gozan de total impunidad y son los que mandan en el estado-.

-LO QUE tampoco no me gusta, don Roberto, es por qué don David, está del lado de los malos, ¿acaso también él está en esas condiciones, que dice el señor Presidente?-.

-PUES hay que tener en cuenta, madre Teresa -dice don Roberto- lo que hoy jueves dice el profesor Jorge Luis Esparza González en torno a esta bronca cada vez más escandalosa:

‘NADIE MUEVE un dedo sin las órdenes del gobernador’.

-¡DIOS MÍO, qué de cosas! Y todo apunta a la impunidad-.

-¡ESA ES la bronca, la maldita impunidad, el pinche billete verde!, mientras persista la impunidad, la criminalidad siempre irá al alza, ni duda cabe-.

-BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe!-