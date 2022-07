Mi Jardín de Flores

Ya es Hora de que ‘El Deivis’ se Ponga las Pilas

Por la Madre Teresa de Chalchihuites

““No se puede tapar el sol con un dedo y ahí están los números donde ya no se respeta a menores de edad, padres de familia, se meten con los sacerdotes, se meten con los periodistas y con todo mun­do, ya nadie puede decirse impune y ya no se puede seguir con la narrativa de que es una guerra entre los delincuentes y la sociedad civil se está viendo gravemente afectada”: Enrique Flores Mendoza.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Viernes 1 de julio de 2022. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de sep­tiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre de 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén.

Llegó Como León y Salió Como Gatito

¿CREEN USTEDES que doña Cristina Rodríguez Pacheco, esposa del señor ex­gobernador, don Alejandro Tello Cristerna, vaya a la cárcel por los millonarios fraudes que presuntamente cometió al frente de la FENAZA y de la SEDIF?

-ESA DECISIÓN le corresponde a ‘El Deivis’, madre Teresa, ya sabemos que en Zacatecas no se mueve ningún hecho delic­tuoso cometido por exservidores públicos, si no es su voluntad-.

-PUES ‘EL Rey David’ -toma la palabra don Roberto- llegó a la Casa de los Perros convertido en un león de larga melena, pero después salió convertido en un gatito y se olvidó de todo lo que prometió en campaña electoral-.

-LES PREGUNTO, porque en la edición de hoy viernes de Página 24 Zacatecas, don Rodrigo Román Ortega, conocido político y activista social, sí está de acuerdo en que las autoridades del ramo sienten a doña Cristina en el banquillo de los acusados para que responda las acusaciones que se le hacen por presuntas y millonarias estafas al erario:

‘LA LEY -declaró don Rodrigo- fue hecha para ser aplicada para todos los hom­bres y mujeres que el pueblo les confiere la confianza, y al ser abusada la confianza del ciudadano sustrayendo recursos, tantos materiales, como económico del encargo que ostentan, la ley debe ser aplicada sin distingo’.

-¡ESO! Si la Chayo Robles Berlanga, que estaba protegida por el Enrique Peña Nieto, ‘mi cabecita de algodón’ la encerró en el penal de Santa Martha, allá en la Ciudad de México, por la ‘Estafa Maestra’, ¿por qué demonios no ‘El Rey David’, no va a ser lo propio con la Cristina, si ‘La Pelangocha’ robó a manos llenas?, ¡ah, no, que se la ‘chinguen’! Porque como dice ‘El Ro’:

‘LOS CIUDADANOS zacatecanos no tienen por qué pagar los platos rotos, pues bastante bien se les paga a los funcionarios, al mínimo de nivel hasta los de alto rango, se les paga tan bien que no hay necesidad para que lucren con la miseria y la pobreza de un estado abandonado, vejado y violentado como el que tenemos.

‘CUANDO SE juega con el hambre, con recursos públicos, se debe sancionar y aplicar la ley directamente en los tribunales, con las pruebas y todo; y debe ser sancio­nado el funcionario, compañero o persona que sea sorprendida tratando de burlar el hambre y la necesidad de los ciudadanos en este momento. Todos estamos sujetos a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, protestamos cumplir y hacerla cumplir’, sentenció; entonces, con la ley en la mano, ‘El Deivis’ tiene que darle cran a la Cristina’, si no lo hace se convertirá en cómplice, además de traicionar la Cuarta Transformación, a Morena, y a mi ‘cabeci­ta de algodón’, que lo hizo gobernador de Zacatecas”.

-ES CORRECTO: ‘El Rey David’ tiene que ponerse las pilas no sólo contra la co­rrupción y la impunidad, sino también con­tra la violencia y la inseguridad, que también es lo que le reclama el pueblo, ¡carajo! Votó por un cambio y éste no se ha visto, los ase­sinatos no paran, tampoco los secuestros, las desapariciones y las privaciones ilegales de la libertad, así ¿cómo van los inversionistas nacionales y extranjeros en Zacatecas, si está convertido en gigantesco cementerio?

Tres Asesinatos, en Menos de 24 Horas

HOY VIERNES, nuestro Diario Página 24 Zacatecas, que el pasado 7 de junio, Día de la Libertad de Prensa, cumplió 22 años, publica que en la capital del estado que secuestraron a dos, los torturaron, los mataron a balazos, los e cobijaron y arroja­ron sus cuerpos a un estanque.

“QUE NO chinguen, si la gente no es animal, para arrojarla como si fuera perro. Esto fue descubierto alrededor de las 7:00 de la mañana, en la colonia Jaralillo, en la mera capital del estado, donde se presume hay más vigilancia, porque éstos asesinatos ahuyentan el turismo y las inversiones na­cionales como extranjeras”.

PERO NO sólo se cometieron esos dos asesinatos, sino otro más: en Trancoso, a plena luz del día, poco antes de las 9:00 de la mañana, un individuo fue asesinado a tiros, en el mero centro de la ciudad. Por supuesto, no hubo detenidos.

-Y LO malo -toma la palabra doña Petra-es que los opositores la emprenden contra mi cabecita de algodón, como lo hizo el Enrique Flores Mendoza, presidente estatal del RIP que hoy habló a lo pendejo…

-¡DOÑA PETRA!-.

-ES QUE da coraje, madre Teresa, que el Enrique haya salido con su batea de babas: primero le dijo a nuestro compañero re­portero, el Rubén Palomo Macías, que las declaraciones de mi ‘cabecita de algodón’, sobre de que persisten los acuerdos entre las autoridades y los narcos, ‘son lamentables pero ciertas’, para inmediatamente agregar que: ‘Eso está a la vista de todos y cada uno de nosotros, empezando por él mismo cuan­do dio la indicación para que se liberara al hijo del Chapo, una de las células del crimen organizado de mayor alcance en el país’.

“COMO si el Enrique no supiera que esa orden, ‘mi cabecita de algodón’ la dio para evitar decenas, tal vez cientos de muertes, ¿qué el Enrique estaba ciego y sordo, cuando todo mundo vio que cientos de narcos con súper armamento estaban dispuestos a atacar a la sociedad civil?

“ESTO LO palpó el propio pueblo de Sinaloa, por eso también allá mi ‘cabecita de algodón’, es bien querido por los ‘culiches’.

“ENTONCES que el Enrique no se haga el occiso. A mi ‘cabecita de algodón no le gustan los enfrentamientos armados, porque violencia genera más violencia, él le apuesta a la inteligencia, ¿a cuántos narcos pesados no han atrapado sin disparar un tiro? Tam­poco comulga con que si los delincuentes ya se rindieron, matarlos, como sucedía en los gobiernos del PRIAN.

“OTRA: ÉL le prohibió al Ejercito y la Guardia Nacional, disparar contra el pueblo, porque es un ser humano que, además, tiene principios y convicciones muy arraigados y no los va a traicionar, no como los presiden­tes genocidas priístas como el Gustavo Díaz Ordaz, el Luis Echeverría Álvarez, o como el Zedillo, también priísta en Aguas Blancas, por sólo nombrar a algunos.

-ESTOY de acuerdo con usted, doña Petra, tampoco a mí se me olvida ‘El Chu­pacabras’ Carlos Salinas de Gortari, quien ordenó el asesinato de cientos de perredis­tas: primero, para llegar al poder, después para sostenerse en el poder.

OTRA COSA -continúa don Roberto-antes que el Presidente de Mexico, están los gobernadores, ¿no? Por eso ‘El Rey David’ tiene que ponerse las pilas, porque todo lo malo que él haga la oposición se lo endosará a López Obrador.

-DESGRACIADAMENTE así es. Si yo fuera don David, ya hubiera respondido: ‘Es conmigo, no con él’-.

-¡ESO! Hay que decirlo: a ‘El Deivis’ le faltan huevitos-.

-BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe-.