Mi Jardín de Flores

Zacatecas, Estado Fallido

Por la Madre Teresa de Chalchihuites

‘Latinoamérica todavía está en ese camino lento, de lucha, del sueño de San Martín y Bolívar por la unidad de la región. Latinoamérica siempre fue víctima, y será víctima, hasta que no se termine de liberar de imperialismos explotador’: Papa Francisco.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Sábado 2 de julio de 2022. Glorifi ca mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre de 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén.

¡AY, NO, Dios de mi Vida! Lo hemos platicado tanto que ayer nuevamente emergió esa verdad: los errores de don David Monreal Ávila, se lo endosa, quiérase o no, a nuestro Presidente, don Andrés Manuel López Obrador.

COMO USTEDES están enterados, ayer don Marko Cortés Mendoza, presidente nacional del PAN, estuvo en la capital del estado, para informar que ‘estamos recorriendo el país porque queremos presentar un proyecto de nación que pueda corregir el rumbo y evitar que las cosas sigan como hoy las tenemos: inseguridad, violencia, impunidad, infl ación, desempleo, falta de oportunidades, etcétera’.

‘ME DA gusto -continuó el señor Cortés- estar en Zacatecas, pero me da mucha tristeza ver que se ha convertido en un estado fallido y que es uno de los peores en la República, saber de éxodos de las familias que han tenido que migrar a otros estados o países’.

SI BIEN don David Monreal así recibió el estado, dentro de diez días cumplirá diez meses de haber tomado posesión del Poder Ejecutivo, pero lejos de mejorar las cosas están empeorando: la violencia, la inseguridad, la corrupción, la impunidad, el desempleo, van en aumento.

MIENTRAS que la educación, las inversiones nacionales y extranjeras no han aterrizado, y don David, a lo único que se está dedicando es a parchar carreteras; me dicen que con una capa muy pobre de asfalto, que en las primeras lluvias fuertes se van a deslavar y nuevamente aparecerán los baches. Y no lo digo yo, sino expertos ingenieros expertos.

-A MÍ -toma la palabra doña Petra- sí me calentó eso que dijo el Marko Cortés, pero pues ni cómo desmentirlo, si ‘El Deivis’, teniendo en sus manos el poder para ir poco a poco remediando las cosas, no lo hace: se resiste a limpiar la policía, se empeña en jugarle al Tío Lolo y se resiste no sólo a meter a la cárcel al Alejandro Tello y a la Cristina Rodríguez, sino a llamarlos a comparecer por medios de las autoridades, mientras que el par de saqueadores se dan la gran vida en Los Ángeles, California, como lo dice la vox pópuli-.

-ES CORRECTO, Pedro lo hace y Juan la paga. El Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) no ha dejado morir solo a Zacatecas: salvó la nómina magisterial, los pagos a los jubilados del Issstezac, mandó más soldados de la Sedena, más elementos de la Guardia Nacional, para combatir la violencia y la inseguridad, pero ‘El Rey David’ no ha sabido capitalizarlo: como bien lo dice la madre Teresa, se la pasa en el parcheo de caminos y carreteras. El pueblo lo votó para gobernar Zacatecas, no como parchador de carreteras, por eso lo critican, pero se las endosa al Presidente AMLO, y no se vale: el gobernador es responsable del estado-.

-DON DAVID, nos está fallando y el pueblo comienza a voltearle la espada, pues la violencia, la corrupción, la impunidad que prometió combatir, va en aumento. Hoy, por ejemplo, la diputada por Morena, la señorita licenciada Maribel Galván Jiménez, declara a nuestro Diario Página 24 Zacatecas, que ‘el gobierno, la sociedad y la legislatura no tolerarán más corruptelas, que están esperando ‘las investigaciones de la ASE y la SFP para los temas de SEDIF y FENAZA, para proceder en consecuencia’-.

-BUENO, pues la Maribel -dice doña Petra- está presta a contribuir para combatir la corrupción y la impunidad:

‘LA FUNCIÓN que le corresponde a la legislatura -declaró la Maribel- es la revisión de las cuentas, cuando la Auditoría Superior del Estado resuelve su trabajo de legislación, entonces estamos esperando los documentos que están afi nando para tener claro para saber cómo vamos a proceder. Pero sin lugar a dudas si tenemos que denunciar alguna conducta, habrá de realizarse hasta que se llegue a las últimas consecuencias, este gobierno no está dispuesto a ser comparsa de corruptelas o conductas que pongan en riesgo el patrimonio de las y los zacatecanos’.

“FÍJENSE bien lo que dijo y cómo lo dijo: ‘este gobierno no está dispuesto a ser comparsa de corruptelas o conductas que ponga en riesgo el patrimonio de las y los zacatecanos’.

“ESTÁ CHIDO, ¿no? Pero el problema no es, ni el partido, ni los diputados de Morena, como tampoco la sociedad, sino ‘El Deivis’ que se resiste a darle agilidad al combate a la corrupción y la impunidad. Son muchos los millones de pesos que están en juego, que no la chingue, o mejor dicho: que los chingue y obligue al Tello y a la Cristina a regresarle lo robado al pueblo de Zacatecas.

“Y EN cuanto a la violencia y la inseguridad, que ya les dé puerta a los inútiles fl oreros que tiene en la Fiscalía y la Secretaría de Seguridad. ¡Ya chole con el Francisco Javier Murillo Ruiseco, y el Adolfo Marín Marín, que les dé puerta antes de que los zacatecanos seamos gente en extinción.

“¿CÓMO estuvo la violencia ayer, don Roberto?”.

Asesinatos, Desaparecidos, Secuestros

DE LA patada, pero vamos iniciando con los asesinatos: en menos de 24 horas, mataron a siete Zacatecanos.

COMENCEMOS con la Capital del Estado:

DOS INDIVIDUOS que estaban dentro de una camioneta fueron asesinados a balazos. La doble ejecución ocurrió a las 8:00 de la noche en Primera Sección, de la colonia Miguel Hidalgo. No hay detenidos.

EN FRESNILLO, La Capital del Crimen, al fi lo de la 1:30 de la tarde, dos sujetos que se hallaban dentro de una camioneta azul, estacionada en el camellón lateral que conduce a la comunidad Estación San José, cerca de la colonia Francisco Villa, fueron ultimados a tiros. No hay detenidos.

EN ENRIQUE Estrada, poco después de las 9:00 de la noche, tres individuos se subieron a un automóvil después de echarse una ‘cascarita’ en los campos de futbol; fue entonces que el conductor encendió el automóvil para partir, pero no le dieron la oportunidad de hacerlo, pues varios narcosicarios llegaron en una camioneta y los masacraron, muriendo en el lugar. Así de fácil se mata gente en Zacatecas: los matones a sueldo llega, disparan, asesinas y se van con pasmosa tranquilidad e impunidad. Por supuesto, no hay detenidos.

REGRESEMOS a Fresnillo: A plena luz del sol, un comerciante de la Central de Abastos fue secuestrado, por varios criminales que llegaron en una camioneta alrededor de la 9:00 de la mañana. El hombre, que intentó oponerse a la privación ilegal de su libertad, fue golpeado salvajemente y subido a la fuerza a una camioneta, cuyo conductor tenía paso libre para salir del confl ictivo lugar con su presa. Josefi na de 33 años, acudió a la Casa de Justicia (no se rían), para denunciar el secuestro de su esposo. No, tampoco en este caso hay detenidos.

QUIENES SIGUEN desaparecidos desde el 29 de junio del presente año, son los calerenses: Juan Francisco Esparza Camarillode 43 años, Juan Francisco Esparza Pinal de 23 y Héctor Manuel Esparza Pinal de 18, ni huellas han encontrado de los tres familiares.

-¡SANTO SEÑOR de Chalma! Siete homicidios dolosos, tres desaparecidos y un secuestrado, es el reporte de hoy sábado 2 de julio-.

-AHÍ ESTÁN las pruebas, ¿por qué chingaos le mienten al pueblo diciendo que ‘la criminalidad va a la baja’? ¡Desgraciados, por eso dice mi ‘cabecita de algodón’ que entre los narcos y las autoridades continúa la complicidad, Zacatecas es ejemplo de ello-.

-¿QUÉ DECIR, si los hechos así lo dicen? A ver, que ‘El Rey David’, Murillo y Marín, desmientan al Presidente AMLO…

-BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe-.