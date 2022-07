Mi Jardín de Flores

Saúl Sale del Infierno, y Pasea en Nuevo León

Por la Madre Teresa de Chalchihuites

‘La seguridad pública es una prioridad nacional; la coordinación es indispensable para enfrentar este reto complejo. Debemos recuperar la paz y la tranquilidad de nuestros pueblos y regiones’: Ricardo Monreal Ávila.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Domingo 3 de julio de 2022. Glorifi ca mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre de 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén.

Fresnillo Arde, Saúl se va de Fiesta

¡SANTA MARÍA Madre de Dios, Ruega Señora por Nosotros..! ¡Nooo, no puede ser! Mientras el joven presidente municipal de Fresnillo, Saúl Monreal Ávila, se fue de fi esta a Monterrey, a visitar a sus ‘amigos’ el gobernador de Nuevo León, y el alcalde del municipio de la capital del estado, en el Mineral corría sangre a raudales.

-ES QUE a Saúl “El Sonrisal” lo que menos le interesa es su pueblo, miren qué feliz se ve mostrando la mazorca con sus cuates, el Samuel García Sepúlveda y el junior Luis Donaldo Colosio Riojas, ambos del Partido Movimiento Ciudadano.

“PERO más que una visita pachanguera es un aviso: ‘Si Ricardo no es el candidato de Morena a la Presidencia de México, nos vamos a Movimiento Ciudadano’-.

-NO ES descabellada su hipótesis, doña Petra -toma la palabra don Roberto- todos sabemos que Ricardo es un chapulín: PRIPRD- PT-MC y Moreno, son los partidos con los cuales se ha benefi ciado con cargos públicos; pero estoy seguro que nomás lo hace para apantallar: fuera de Morena, los Monreal no son nada, Ricardo no va a ser el candidato, lo que estaría negociando sería la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, o la Secretaría de Gobernación.

“PERO volviendo con el cachorro de los Monreal, sí se me hace grave que mientras él se va de viaje a Monterrey, Nuevo León, de fi esta, el Mineral se desangre: ayer sábado se cometieron ¡siete asesinatos y balazos y seis personas resultaron heridas de gravedad! “EL PRIMER asesinato sucedió alrededor de las 7:00 de la mañana, en un domicilio ubicado en la calle Río Chapala, Colonia del Valle, cuando un grupo de criminales destrozaron la cerradura de la puerta principal a balazos, allanaron el hogar y mataron a tiros a Edgar de 21 años. Así de fácil. No hubo detenidos.

“HORA Y media más tarde, probablemente por el mismo comando de narcosicarios, en la calle Alondra colonia Las Aves, un hombre llamado Juan de 38 años años, fue masacrado a balazos. Así son los asesinatos en Fresnillo, ‘facilitos’. No hay detenidos.

“PERO lo más grueso del sábado se cometió en una emborrachaduría llamada ‘El Paraíso’, ubicada en la calle Fray Servando Teresa de Mier, colonia Barrio Alto; me dicen que la cervecería estaba llena de parroquianos, cuando en un momento dado llegó un grupo de narcosicarios disparando a diestra sus poderosas armas de grueso calibre, matando a cinco clientes e hiriendo de gravedad a seis. Tampoco en este hecho bestial hubo detenidos, ¿por qué?

“TODO estos asesinatos y heridos sucedieron en Fresnillo, mientras el cachorro de los hermanos Monreal Ávila se encontraba de fi esta con el gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, y el alcalde de Monterrey, Luis Donaldo Colosio Riojas.

“SE NECESITA ser muy inmoral para dejar a Fresnillo en manos del hampa, mientras Saúl Monreal deja a su pueblo en manos de la delincuencia organizada.

-ES PATÉTICO lo que le sucede a nuestros hermanos de Fresnillo, quienes ya ni siquiera pueden ir a tomarse una, dos cervezas porque los Malos Organizados, les arrancan a vida a tiros, o los dejan malheridos: siete homicidios y seis heridos en menos de 24 horas, es abominable-.

-PERO NO fue todo -madre Teresa-: en la cabecera municipal de Guadalupe, a eso de las 5:00 de la tarde, dos amigos se encontraban platicando en la calle Convento San Agustín, colonia Conventos II, cuando de una camioneta se bajó un criminal y les disparo. Los amigos cayeron malheridos, y los criminales huyeron con pasmosa facilidad.

“MINUTOS después llegaron paramédicos que, al auscultarlos, vieron que uno de ellos estaba muerto, pero el otro aún respiraba, por lo que fue trasladado al nosocomio más cercano, donde lucha por su vida.

“EN SÍNTESIS: ayer sábado se cometieron ocho asesinato y siete más resultaron herido, al menos. Y digo ‘al menos’ porque en muchas ocasiones los dueños de la ley no reportan, con exactitud los crímenes, para ‘apoyar’ su versión de que la Inseguridad va a la baja.

“A VER mañana (hoy) lunes con qué batea de babas nos va a salir el secretario de Seguridad, Adolfo Marín Marín.

-DE SEGURO va a decir que ‘los asesinatos siguen a la baja’, el señor general no se sabe otra canción que esa de ‘No pasa nada”-.

–ES LO único que sabe hacer el inepto del Adolfo -dice doña Petra-: un informe semanal lleno de mentiras y pretextos, por el que cobra más de 140 mil pesos mensuales, más sus ‘buscas’-.

Inseguridad y Corrupción -HOY, el José Narro Césped, senador de la República, vuelve a poner el dedo en la llaga, en dos temas: la inseguridad, y la corrupción de la Cristina y el Benjamín.

“AL MARÍN casi, casi lo pone en un altar porque lo exculpa al decir que: ‘Si bien la Policía Estatal Preventiva, es la corporación responsable de procurar seguridad en Zacatecas, el problema que existe es que tenemos un secretario al que no le han entregado la Secretaría y su nombramiento fue un acuerdo con el gobierno federal, lo que se tiene qué hacer es cumplir con el acuerdo’, ¿qué les parece?”-.

-A VER: entonces, según don Narro, el señor general, no ha recibido de don David, su nombramiento y pues entonces es algo así como un secretario patito-.

-EL NARRO está pedorro, ‘El Deivis’ sí le dio su nombramiento y ante él, el Adolfo hizo la protesta de ley, pero el Narro salió con otra jalada, exculpándolo:

‘ES IMPORTANTE -abundó el Narro- que Adolfo Marín tenga libertad de elegir a las fuerzas del orden que integren la Secretaría de Seguridad Pública, ya que esto pudiera ser un factor importante para mejorar la seguridad en todo el estado’.

-¡UTA! -DICE don Roberto- entonces ¿qué clase de secretario de Seguridad Pública tenemos que ni siquiera puede él seleccionar a su gente?-.

-LA OTRA cosa que dijo sí se me hace congruente, y lo declaró a nuestra compañera Nallely de León: que si no está bien integrada la carpeta de investigación contra los imputados, la Cristina Rodríguez Pacheco, y el Benjamín Medrano Quezada, por el multimillonario fraude a la FENAZA, el robo de más de 60 millones de pesos ‘podría terminar impune:

‘SI NO hay una investigación seria -dijo el Narro-, si no se ha defi nido con claridad una responsabilidad, seguramente lo que estamos haciendo es darles un cheque de impunidad porque se van a amparar y se van a ir a recursos de defensa que seguramente van a ganar.

‘ES IMPORTANTE -continuó el Narro- que se castigue la corrupción, que no haya impunidad y que la gente esté sujeta a los procesos de investigación para que se castiguen las responsabilidades en las que se haya incurrido, únicamente esperando que no se utilice el tema de la fi scalización como un ajuste de cuentas’.

“¡AY, NO! Ese Narro empezó bien pero luego regó el tepache: ¿cuál ajuste de cuentas, si las investigaciones de la Humbelina, el robo de más de 60 millones de pesos a la FENAZA, está completamente documentado?

-YO CREO que el senador Narro -dice don Roberto- andaba dormido-.

-BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe- .