El Obispo Condena que se Minimice el Tema de Violencia e Inseguridad

No se Puede Ocultar el Sufrimiento de la Gente: Sigifredo Noriega

Por Manuel Domínguez Caldera

Luego de la liturgia dominical, en conferencia para Página 24 Zacatecas y otros medios de comunicación, Sigifredo Noriega Barceló, obispo de la Diócesis de Zacatecas, pidió a las instituciones no tergiversar la realidad con discursos políticos, ya que la propia realidad de inseguridad supera a las instancias de gobierno de los tres niveles.

Comentó que si bien el clima de violencia no es nuevo, sí se han presentado más delitos que competen a otro tipo de afrenta contra la ciudadanía y la propia legalidad. Por lo que lamentó que sigan presentándose casos como cobros de piso o extorsiones a todo tipo de comerciantes; sin dejar de mencionar otros lamentables casos. Aunque recriminó que la impunidad y la falta de acciones por el gobierno en turno, han impedido que disminuya este tipo de problemas.

“Una vez más es un hecho que no podemos negar, no se puede ocultar el sufrimiento de la gente, no sólo es el tema de los ruidos o balazos de la calle, sino que en cada persona herida o muerta hay muchas familias que están también heridas. Esto es lo que quisiéramos que aceptáramos esa realidad de sufrimiento y dolor de nuestra gente. También los hechos están ahí; ustedes mismos ya han narrado, esto no se detiene, ojalá que se detuvieran con buenos deseos y abrazos; pero ya estamos en otra etapa que exige acción, integral y conjunta para atender las causas pero también las manifestaciones”.

“Pocos hablan de las víctimas de la violencia y en conjunto, estamos hablando de la necesidad de un “Pacto Social”, no sólo los que hacen el mal sino toda la sociedad. Porque esto no se resuelve con buenos deseos, sino con acciones que tomen en cuenta a todos”.

“Hay que buscarle, porque esto ya está rebasando a las autoridades, entonces la solución nada fácil, es un problema muy complejo, no requiere soluciones simplistas sino respuestas a esa complejidad, que sólo encontraremos juntos”.

Sobre los retenes y cobros a celebraciones religiosas, mencionó que tanto en regiones cercanas a Jalisco, así como Coahuila, Sinaloa y Durango; se habla de cobro de piso que depende de diversas circunstancias.

“Antes las vendía un municipio, después las compró las cervecerías, pero ahora ya lo agarró el crimen. Esto no es nuevo, desgraciadamente hay silencio, a veces convenía más eso para que no hubiera problemas, es innegable pues tienen más armas que los propios policías”.

Sobre los retenes, y los señalamientos del secretario de Seguridad Pública (SSP), Adolfo Marín Marín, al respecto de que no hay denuncias de los retenes con criminales armados; Sigifredo Noriega, recalcó que no conoce que se hayan presentado denuncias correspondientes.

“Son hechos públicos, toda la gente que pasa por un retén, más bien deben dar aviso cuando se pueda; pero son retenes que están unos minutos”.