PC: Comienzan los Preparativos de Seguridad Para la Celebración de las Morismas de Bracho

Están Autorizados 300 Kilos de Pólvora: Antonio Hernández

Por Rubén Palomo Macías

Antonio Hernández Villamil, titular de Protección Civil (PC) de la capital, informó a Página 24 Zacatecas que ya se están realizando acciones preventivas para salvaguardar la integridad de los participantes y visitantes en las próximas Morismas de Bracho. El titular de la corporación señaló que se está elaborando un plan de contingencias en coordinación con los representantes de la mesa directiva de las Morismas.

“Este plan de contingencias se suma al operativo que encabeza el Gobierno del Estado en conjunto con la Cruz Roja e instancias de seguridad pública. Vamos a tener un puesto de mando, puestos médicos y como municipio vamos a estar revisando las condiciones de seguridad en los campamentos que se instalan porque sabemos de la venta clandestina de pólvora”, apuntó.

Antonio Hernández comentó que gracias a la experiencia adquirida por las celebraciones anteriores, se debe poner especial atención en la combinación del uso de pólvora con las personas que han ingerido bebidas embriagantes, ya que debido a ello se generan los accidentes.

“Referente a la pólvora el polvorero tiene que venir con nosotros porque debe tener la autorización correspondiente por parte del ayuntamiento para después presentarla a las autoridades de la Zona Militar y que con las condiciones de seguridad necesarias se genere la venta, al igual que la supervisión de las armas. La finalidad es que la celebración transcurra sin accidentes ni pérdida de vidas”, mencionó.

El titular de PC señaló que solamente se realizará el registro de una persona encargada de la venta de pólvora con una cantidad aproximada de 300 kilogramos de almacenamiento en el polvorín que se encuentra en Bracho.

“Esta persona debe llevar un control de la venta de pólvora que realiza y eso permite tener ciertas condiciones de seguridad. No podemos autorizar toneladas de almacenamiento de pólvora porque eso ya genera condiciones de inseguridad y sobre todo he visto las estadísticas de una fiesta similar a la de Bracho y en esa celebración hubo gente que perdió los dedos por la falta de precaución. No nos oponemos a que se tenga la pólvora básica para que se realice el festejo pero que todo sea con las consideraciones de seguridad”, finalizó.