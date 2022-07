“Fastidiada de Pleitos Personales”, Imelda Mauricio Regresa a Morena

“Es Para Apoyar la 4T y la Nueva Gobernanza”, Dice la Diputada

Por Manuel Domínguez Caldera

En entrevista para Página 24 Zaca­tecas y otros medios de comunicación, la diputada local Imelda Mauricio Esparza, dijo que realizó un análisis de autocrítica hacia las instituciones, ya que no se ha po­dido garantizar la seguridad en la entidad, así como en el resto del país.

Sin embargo, acotó que la violencia e in­seguridad son fenómenos que no se pueden explicar con términos o críticas simplistas, sino que se requiere de un análisis a fondo por la complejidad de la propia sociedad.

Mencionó que la seguridad no sólo corresponde a una persona, sino que más bien se requiere de toda la sociedad para atender dicho problema, sobre todo tomando en cuenta que el tejido social se ha dañado durante varias décadas, y con la comparsa de anteriores gobiernos que fueron indolentes ante este tipo de conflic­tos con intereses económicos y políticos.

“lo de la seguridad es un tema por demás complicado y no es exclusivo de Zacate­cas, es un tema que tiene que ver con todo el país y es una lucha entre grupos que pelean los espacios. No necesariamente se tiene que culpar a una persona, sino que tanto los ciudadanos como los entes involucrados en cuidar de la paz, tenemos que buscar las formas de disminuir la violencia”.

“Por ejemplo la prevención del delito, tenemos que dar educación a nuestros hijos desde las familias, desafortunada­mente se han perdido los valores; pero debemos garantizar a los niños y jóvenes espacios donde puedan realizar activida­des de recreación y puedan canalizar sus capacidades intelectuales de una manera positiva y olvidarse de lo negativo. Desa­fortunadamente estamos viviendo tiempos donde, a la vuelta de la equina están los distractores, por lo que debemos fomentar los valores y principios para tener buenos ciudadanos”.

En cuanto a los temas legislativos, men­cionó que regresó a Morena para continuar respaldando el proyecto de la Cuarta Trans­formación y la Nueva Gobernanza, pues aseguró: “En mí no prevalecen los intereses personales, sino los intereses sociales, por eso me regreso a Morena para trabajar por Zacatecas; no es trabajar para el gobernador sino para la sociedad y el debate que se ha dado no es lo que esperan los ciudadanos”.

Además, dijo que llama a sus compañe­ras y compañeros diputados a que avancen en temas como la designación de la Comi­sión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas (CDHEZ) y del Órgano Interno de Control (OIC), entre otros temas.

“Nosotros nos enfocamos en lo que se necesita en Zacatecas, no podemos tener una Comisión de Derechos Humanos acéfala, sobre todo en estos tiempos donde se ven violentados los derechos de las personas pero no habrá quien los atienda. Mientras que nosotros nos enfrascamos en pleitos personales y nos deberíamos enfocar en lo que realmente es significativo para la sociedad”, concluyó.