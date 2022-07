Marín, Vuelve a Interpretar su Choteada Canción: “La Criminalidad va a la Baja”

El Jefe Policiaco Insiste en que mes con mes Disminuyen los Asesinatos

Por Rubén Palomo Macías

Adolfo Marín Marín, secretario de Segu­ridad Pública del estado, informó a Pági­na 24 Zacatecas que arribaron al estado autoridades federales que se suman a las acciones para recuperar la tranquilidad en el estado y durante la semana del 27 de junio al 3 de julio se han reforzado las acciones operativas y la presencia policial en el muni­cipio de Fresnillo y como resultado de esas acciones autoridades federales, tras recibir un reporte de emergencia por privación de la libertad de dos personas en la comunidad de San Gerónimo, se logró la detención de dos elementos y el aseguramiento de dos armas largas, dos cortas, tres cargadores, 166 cartuchos de diversos calibres y 13 mil pesos en moneda nacional.

“También en Fresnillo se registró una agresión con armas de fuego en contra de efectivos de la policía estatal. En ese hecho, tras la persecución y repeler el ataque, tres de los agresores, originarios de Honduras, Chiapas y Zacatecas, resultaron heridos. Tras recibir atención médica y recuperarse les fue cumplimentada una orden de apre­hensión. También se les aseguraron seis armas, 3 cortas y 3 largas. Como resultado de las acciones que se han desplegado para atender Fresnillo se encuentran los operati­vos: seguridad en bancos y cajeros, centros comerciales, escuela segura, operativo de proximidad y recorridos de prevención y disuasión del delito, alcoholímetro, capaci­tación y talleres para prevenir la comisión de delitos así como el operativo de atención a la violencia de género”, mencionó.

El secretario aseguró que se ha desplegado un dispositivo de seguridad en los módulos de atención de registro de personas con discapacidad a fin de fortalecer las acciones de inteligencia y las acciones de campo en el municipio fue designado coordinador y contacto de las instituciones de seguridad pública en Fresnillo, para fortalecer y es­trechar el apoyo de las fuerzas de seguridad el subsecretario de Operación Policial de la Secretaría de Seguridad Pública.

“Estamos convencidos que a través de la recuperación de valores, la reconstrucción del tejido social y familiar se podrá avanzar en la recuperación de la paz. Por ello, a la par del despliegue policial, hemos emprendido diversas acciones en materia de proximidad y prevención social del delito. En el mes de mayo, en coordinación con el ayuntamiento de Fresnillo y autoridades federales, se llevó a cabo la segunda jornada estudiantil de prevención del delito dirigida a jóvenes de secundaria y bachillerato con un aforo aproximado de 600 estudiantes. Siguiendo con la proximidad de forma permanente se visitan escuelas donde se llevan a cabo diversas actividades y capacitaciones, todas encaminadas a recuperar la confianza en las corporaciones de seguridad, prevenir las co­misiones de delitos y guiar a las niñas, niños, adolescentes y jóvenes para evitar que sean captados por los grupos delincuenciales”, mencionó.

Marín continúo mencionando que a tra­vés de la policía cibernética, la unidad de enlace ciudadano y de atención a víctimas de seguridad pública, en coordinación con policías municipales, han impartido 110 ca­pacitaciones en instituciones educativas y a diversos sectores de la población en los que se abordan temas de prevención de delitos cibernéticos, prevención de la extorsión en sus diversas modalidades y prevención de delitos sexuales llegando a 10 mil personas aproximadamente.

“Las acciones descritas tienen el ob­jetivo de fortalecer la seguridad en el territorio zacatecano y a través del trabajo contundente, hasta el mes de mayo, se había logrado disminuir, en los últimos seis meses, 29% los homicidios dolosos, ya que de 956 delitos de esta naturaleza que se registraron de junio a noviembre del 2021 pasamos a 676 en los meses de diciembre del 2021 a mayo del 2022, lo que representa una reducción de 280 casos. Al registrarse en Fresnillo 114 ho­micidios entre enero y mayo del 2022 y 190 en el mismo periodo del 2021 se tiene una reducción de 40% de este delito, no obstante Fresnillo se mantiene dentro de los 50 municipios prioritarios. Al cerrar el mes de junio con 113 homicidios dolosos se presentó una disminución de 17% ya que en junio del 2021 se registraron 136 eventos de esta naturaleza”, añadió.

El secretario señaló que, aunque las cifras refieren una disminución en el delito de homicidio, el fin de semana se registraron eventos que han afectado la tranquilidad y el orden público en el estado.

“Citaré algunos de estos hechos, el pasado viernes en la comunidad de Miguel Hidalgo tras una agresión en una camioneta fueron localizados 2 hombres sin vida. El mismo viernes en el municipio de Enrique Estra­da se suscitó una agresión en la que tres hombres perdieron la vida. La mañana del sábado en el municipio de Fresnillo una persona del sexo masculino fue agredido y perdió la vida, es importante mencionar que la víctima no cuenta con algún registro de que haya formado parte de las filas de la policía municipal. Este mismo día en el mismo municipio se registró una agresión contra cuatro personas, una femenina y tres masculinos, que resultaron con lesiones por armas de fuego y fueron trasladados a recibir atención médica, todos se reportan estables. Una lamentable agresión más se registró por la tarde y en este hecho cinco personas perdieron la vida y dos más resultaron lesio­nadas. La tarde del domingo se registraron 3 eventos delictivos en Jerez, en atención a estos hechos se dispuso un importante dis­positivo de seguridad. Se localizó en cada sitio un vehículo incendiándose, con apoyo de protección civil se logró sofocarlos sin reportar personas lesionadas. En un tercer hecho lamentable una mujer fue lesionada con impactos de proyectil perdiendo la vida en el lugar. La Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJEZ) lleva a cabo la recolec­ción de indicios y diligencias correspondien­tes para esclarecer los hechos mencionados. En estos y todos los lamentables hechos de violencia se activaron los protocolos de seguridad y de inmediato las corporaciones policiales se despliegan para tratar de ubi­car y detener a los responsables”, pero no detuvieron a ninguno.

Adolfo Marín añadió que durante la se­mana se logró la detención de 77 personas por la probable comisión de un delito, 66 fueron puestos a disposición del Ministerio Público del fuero común y 10 del fuero fe­deral. Además se aseguraron 25 vehículos relacionados a la probable comisión de un delito o porque contaban con reporte de robo. También se aseguraron 13 armas de fuego, 29 cargadores de diversos calibres, 849 cartuchos útiles, 3 mil 891 dosis, 16 kilos 136 gramos de diversos narcóticos y se destruyeron dos campamentos utilizados por grupos delincuenciales.

“La delegación de la Fiscalía General de la República (FGR) y la FGJEZ reportan que fueron cumplimentadas 26 órdenes de aprehensión, obtuvieron 44 vinculaciones a proceso, 14 sentencias y judicializaron tres órdenes de cateo además de abrir 29 carpetas de investigación con detenidos y se celebra­ron 169 audiencias. La FGR a través de la fiscalía de control regional en lo que va del año en el municipio de Fresnillo se han in­cinerado 344 kilogramos de narcóticos que estaban correlacionados con expedientes y averiguaciones previas. Además se llevó a cabo la destrucción de objetos relacionados con delitos federales los cuales sumaron 129 mil 53 piezas entre chalecos, esposas, cal­zado, pantalón, fornituras, teléfonos, entre otros”, reportó.

El secretario agregó que resultado del operativo lo legal en los municipios de Fresnillo, Zacatecas, Guadalupe, Tabasco, Jerez, Huanusco, Loreto, Cañitas de Felipe Pescador, Villa de Cos, Jalpa, Nochistla, Sombretere, Calera, Miguel Auza, Villa García, Concepción del Horo, Moyahua de Estrada, Morelos, Juan Aldama, Sain Alto, Juchipila, Teúl de González Ortega y Apozol se revisaron 800 motocicletas, se decomi­saron 181 y se elaboraron 371 infracciones.

“Elementos de la Policía Estatal Pre­ventiva (PEP), Policía Metropolitana, de Investigación, Protección Civil y personal de alcoholes llevaron a cabo el fin de semana el operativo de bares y puntos de ventas de alcohol donde se verificaron los permisos y la restricción de la venta de alcohol a menores en nueve bares de la zona metro­politana”, mencionó.

Adolfo Marín aseguró que los resulta­dos dados son estadísticas y no son sólo derivados desde la SSP, lamentablemente continúan los escenarios de violencia y con los nuevos elementos se esperan mejores resultados.

“En lo que comenta el señor obispo yo comulgo en algunos aspectos con él en el sentido de convocar a la sociedad y a los organismos del gobierno para que en forma conjunta podamos lograr el anhelo que todos los zacatecanos quieren. Respecto al municipio de Jerez una vez que se tuvo la información se hicieron los despliegues y se reforzó el personal de seguridad de la PEP, metropol y municipal, inclusive policía ministerial para el resguardo y las diligencias de los hechos. Hemos tenido muchos detenidos, en esta semana fueron 77 y las cárceles están un poco sobrepo­bladas, estamos implementando algunas operaciones para ver donde podemos reubi­carlos en Zacatecas para poder aminorar un poco lo que tenemos sobrepoblado. Tam­bién estamos solicitando la construcción de un penal de media seguridad, esperemos que esa atención, que no corresponde a los recursos del estado, se refleje más allá y podamos contar con esa infraestructura que solicitamos para un futuro próximo. Res­pecto al uso de las armas que los políticos solicitan con una iniciativa no podemos decir no ni sí a una postura política, las autoridades responsables de las reformas son los que en un momento dado pudieran decidir si es correcto o no. Cómo les co­mentaba respecto a la tecnología instalada en el estado lamentablemente la herencia de las administraciones pasadas el gobierno actual está haciendo los esfuerzos necesa­rios para tratar de instalar un mayor número de tecnología en los municipios localizados como focos rojos, también estamos capa­citando al personal del C5 y C4 para que tengan la capacidad y en un momento dado transmitan la información que reciban por esos medios”, añadió.

El secretario aseguró que no se tienen re­portes de cobro para poder realizar las ferias de los diversos municipios en el estado y existe un acercamiento con los presidentes municipales.

“En todas las fiestas patronales hasta el momento en el estado no hemos tenido nin­guna denuncia de esa situación y llevamos seguridad a la ciudadanía que participan en las fiestas patronales. Pero si en un momento dado las recibimos de inmediato las debemos de atender con la precisión que debe ser. Lamentablemente Fresnillo se nos agravó este fin de semana y hemos estado todo este año con disminuciones en los homicidios sin embargo mes con mes se reducen los homicidios y en junio no fue la excepción”, finalizó.