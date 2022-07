Mi Jardín de Flores

Marín, se Burla de la Inteligencia de los Zacatecanos

Por la Madre Teresa de Chalchihuites

‘Yo nunca había visto un gobierno con tanto rechazo como el gobierno que tiene Fresnillo, y que hoy se dedique a hacer otras cosas como promover una foto que se tomó circunstancialmente, y si está entretenido en eso, y no en gobernar, me parece que está un poco distraído y des­viado de lo que significa’: Cuauhtémoc Calderón Galván.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Martes 5 de julio de 2022. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de sep­tiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre de 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén

Al Saúl Monreal le Vale Gorro el Pueblo

YO NO me lo explico: cuando candidatos a un cargo de elección popular andan bus­cando en voto desesperadamente: trabajan a deshoras de la noche de domingo a domingo, casi no duermen y comen tacos de frijoles con chile, caldo de rata, doritos y lo que encuentren en la calle, lo hacen hasta de manera frugal por lo que adelgazan.

¡AH!, PERO también prometen muchas cosas, al grado de defraudar a la gente fir­mando contratos a sabiendas de que no los van a cumplir, como lo firmó don Alejandro Tello Cristerna, en su momento: ‘Si no cumplo, ¡me voy!’, y no cumplió, ni se fue como lo había prometido. Unos prometen más, otros menos, pero llegando al poder esos santos señores sufren amnesia, como también sucedió con el joven Saúl Mon­real Ávila, quien gracias a sus apellidos es alcalde reelecto del municipio de Fresnillo, catalogado como uno de los más peligrosos del mundo.

HOY, ‘el cachorro de los Monreal Ávi­la’, como es conocido el joven alcalde del Mineral, está en el ojo del huracán, no so­lamente por la masacre ocurrida el pasado sábado en un bar de Fresnillo llamado ‘El Paraíso’, sino porque el frívolo alcalde, mientras Fresnillo se desangraba, él dis­frutaba de unas cortas vacaciones VIP en Monterrey, Nuevo León, lo que aprovechó para ‘grillar’ y tomarse la foto del recuerdo con el gobernador de ese pujante territorio, y con el alcalde del municipio de la capital de ese estado, Samuel García Sepúlveda, y Luis Donaldo Colosio Murrieta Riojas, respectivamente, miembros connotados del Partido Movimiento Ciudadano (MC), lo que provocó molestia en muchísimos zacatecanos.

-EL SAÚL -toma la palabra doña Petra-perdió principios y convicciones en cuanto comenzó a trabajar en el gobierno, porque antes era un pobre diablo, pero con ideales que poco ha poco perdió. Él mismo y su esposa ‘La Lupita’, platicaban que el Saúl se iba a estudiar con la panza de farol, y que su comida eran puros cacahuates porque no le alcanzaba para más, pero ahora véalo con trajes muy finolis, con camisas de marca y corbatas de seda rojas sangre, como la sangre perdida de miles de fresnillenses ultimados por el narco.

“POR ESO hoy martes, en una entrevista con nuestro Diario Página 24 Zacate­ca, el exalcalde y político-empresario, el Cuauhtémoc Calderón Galván, le echa el caballo encima:

‘ES MUY lamentable que teniendo tantos problemas en Zacatecas, sobre todo en el tema de seguridad, estén más encargados del tema político, que del tema de la admi­nistración’.

LO DIJO en plural porque al igual que ‘El Monris’ y ‘El Deivis’, el Saúl se la pasa soñando en que el primero va a ser el próximo Presidente de Mexico, así es que la violencia, inseguridad, desempleo y falta de oportunidades para los fresnillenses, al Saúl le vale madre, pues lo vence la ambi­ción y opta por la grilla barata, por eso el Cuauhtémoc abundó en torno al cacahuates, perdón, al Saúl:

‘YO NUNCA había visto un gobierno con tanto rechazo como el gobierno que tiene Fresnillo, y que hoy se dedique a hacer otras cosas como promover una foto que se tomó circunstancialmente, y si está entretenido en eso, y no en gobernar, me parece que está un poco distraído y desviado de lo que significa’.

“EN ESA rueda de prensa también estaba el Marco Vinicio Flores Guerrero, Coordina­dor Operativo Estatal de MC, quien recordó una de tantas de traiciones del Saúl, quien hace años fungió como dirigente local del partido naranja.

“CARGO que dejó ‘tirado para irse de candidato a diputado federal por el PT’, revelación de Marco Vinicio que pinta de pies y cabeza al Saúl Monreal, como un advenedizo de la política, que reza al Santo Niño de Atocha, que lo ponga donde hay dinero, que del resto él se encarga”.

-YO QUIERO exponer una cosa: si bien don Marco Vinicio Flores, aclaró que el joven David no ha tenido acercamiento con el MC a nivel estatal, ¿por qué enseguida agrega que ‘sin embargo las puertas del partido naranja están abiertas para él’-.

-¡ÁNDELE! Eso demuestra que también el partido del Dante Delgado Rannauro también se practica harto el clientelismo-.

-PARA CERRAR este tema, ¿con qué se queda?-.

-YO -DICE doña Petra-, con lo siguiente: pobre Fresnillo, tan cerca de los Monreal y tan lejos del Santo Niño de Atocha-.

-YO CREO -contesta don Roberto-que otra elección a cualquier cargo, no la gana, ni comiendo cacahuates Mafer-.

La Misma Cantaleta: “Los Asesinatos van a la Baja”

-DON ADOLFO Marín Marín, general retirado del Ejército Nacional, y secretario de Seguridad Pública, en su rueda de prensa semanal, reitera, por enésima ocasión, que la criminalidad va a la baja-.

-DESGRACIADO inútil -dice doña Petra encolerizada- , se está mofando de la inteligencia de los zacatecanos, pues esta­mos igual o peor que en el desgobierno del Alejandro Tello-.

-INDUDABLEMENTE -contesta don Roberto-, porque además hubo ese mismo día lunes, por parte de los cárteles, un contra informe: ¡siete asesinatos y, al menos, un herido, en 12 horas!:

COMIENZO en Jerez: Narcos, secues­tran a un individuo, lo torturan, lo matan a balazos y, al filo de las 10:00 de la mañana, tiran su ensangrentado cuerpo en la carretera federal 23, a la altura de la Zona de Toleran­cia. Obvio, no hay detenidos.

HORAS DESPUÉS, a eso de las 3:00 de la tarde, ahí mismo, en Jerez, en una tienda de compra-venta de equipos de computación y celulares, ubicado en la calle Galeana esquina con González Ortega, fueron asesi­nados a tiros dos hombres, en presencia de un niño que resultó herido de bala. Se dice que los mataron porque se negaron a pagarle la plaza al narco. No, no hay detenidos.

EN GUADALUPE, media hora después (5:30 de la tarde), Jesús de 41 años, condu­cía su bicicleta sobre la calle Hidalgo, en la comunidad de La Zacatecana, cuando se le cerró un automóvil y de él bajó un criminal pistola en manos y le disparó hasta arrancar­le la vida. A esa hora transitaban por el lugar decenas de personas pero, “curiosamente”, no había un solo policía. No hay detenidos.

A LAS 7:00 de la tarde, en la autopista federal 45, a la altura de la entrada a Cuau­htémoc, fue ultimado un joven a balazos. Por supuesto, no hay detenidos.

EN ZACATECAS, capital del estado, un hombre caminaba por la calle Girasoles, colonia Jardines del Sol, cuando de repente un solitario matón a sueldo se le acercó, le pegó a quema­rropa varios balazos, lo mató y tranquilamente huyó del lugar. Claro, no hay detenidos.

EN GUADALUPE, se volvió a repetir la escena: un individuo que caminaba rumbo a su casa, a eso de las 10:00 de la noche, fue sorprendido por sicarios que le dispararon hasta matarlo, para enseguida desaparecer del lugar del crimen. No, no hay detenidos.

¡SANTA MARÍA, Madre de Dios..! ¿En qué cabeza cabe decir que los homicidios dolosos van a la baja, si en el día de su ‘desinforme’ el militar Marín, reiteró que iban a la baja?

“ESE HOMBRE debe de reconocer que es un fracaso y renunciar al cargo de secretario de Seguridad Pública: yo le pe­diría un poquito de dignidad, su ineptitud está cobrando mucha sangre y kilómetros de impunidad”-.

-YO CREO que más que el general, es ‘El Deivis’ el que la está cajeteando, él lo contrató-.

-OTRO que nos mintió al prometer que para su gabinete pondría los mejores hombres, y nos falló; ‘El Rey David’ sigue demostrando que la seguridad de los zacate­canos, le vale menos que una pitaya-.

-BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe-.