Es Mentira que Empresas Estén Cumpliendo con el Pago de las Utilidades: Carlos Pavón

“Denunciaremos a los Diputados que Votaron Para Madrear a los Trabajadores”

Por Manuel Domínguez Caldera

En entrevista telefónica para Página 24 Zacatecas, Carlos Pavón Campos, líder del Sindicato Nacional de Trabajadores Mine­ros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares (SNTMMSS), recordó que como legislador federal y sindicalista ha exigido que las empresas paguen lo justo a sus trabajadores, sobre todo en el caso de las utilidades como derecho laboral.

También recordó que ya habían abordado el tema de la subcontratación (outsourcing), ya que se modificó la Ley General de Traba­jo y la de Hacienda, contraviniendo lo que establece la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por lo que detalló que esto sigue ocasionando diversos problemas.

“Le dan menos al trabajador, es un abuso que se está haciendo ante un derecho de los trabajadores; ahora lo usan como si lo estuvieran descubriendo. Pero el chiste es que no debieron tocar ese tema, pues hay un mandato de la Constitución para atender el asunto, pero no sería la Secretaría del Trabajo y Previsión Social”.

Además, dijo que hay problemas en di­versas empresas y compañías, tanto mineras como de otros rubros, ya que dichas refor­mas planteaban que todos los trabajadores, contratados o subcontratados, sindicalizados o no, deberían recibir este derecho de las uti­lidades. No obstante, mencionó que no están entregando dichas prestaciones en gran parte de las empresas en el estado y el país.

“En todas hay problemas, fue una gran mentira la reforma porque habían dicho que todos los trabajadores tendrían derecho a la prestación como una bonificación de las uti­lidades, pero no es cierto. Entonces vemos una conferencia de prensa de la Secretaría de Trabajo donde dice que se está cumpliendo con el pago de utilidades”.

“Yo no entiendo por qué en este país están empeñados en engañar a la gente, la realidad es que no se debieron tocar los temas de las utilidades para nada. Como legislador me opuse y los diputados de todos los partidos votaron a favor de “madrear” a los trabajadores en el tema de las utilidades. Ahora los denunciaremos porque votaron en contra de los trabajadores, si bien es cierto que no a todos les dan, asimismo hay sindicatos que no recurren a mecanismos legales para que les paguen”.

“Nosotros estamos tomando cartas sobre el asunto desde un inicio, metimos un am­paro para que esto termine en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque es una inconstitucionalidad la ley que se quiere aplicar a los trabajadores. Estamos pidiendo que esa reforma laboral se declare inconstitucional”.

“Esto puede afectar a muchos trabajadores que les corresponden utilidades, como en el caso de cerveceras, automotrices, entre otras empresas más pequeñas, pues sabemos que mucho o poco pero siempre les habían entregado las utilidades a sus trabajadores como marca la ley”, tronó.