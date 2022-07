Mi Jardín de Flores

Las Mentiras de Le Roy Barragán

Por la Madre Teresa de Chalchihuites

‘La causa principal de la migración es la extrema pobreza y el poco desarrollo económico, que provoca que las familias con vulnerabilidad tengan que salir a buscar el sustento, a veces localmente pero también hacia el extranjero’: Juan José Estrada Hernández.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Jueves 7 de julio de 2022. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de sep­tiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre de 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén.

El Narco Ahuyenta el Turismo

EN SERIOS problemas económicos si­guen los señores empresarios y trabajadores que se dedican a la industria del turismo. Y todo por la inseguridad; lo dijo y lo dijo bien el señor Roberto Rosales Pitón, director general del grupo Divierte, en entrevista que hoy jueves publica nuestro Diario Página 24 Zacatecas:

‘LA GENTE tiene pavor de visitar Za­catecas y las empresas turísticas estamos pasando por una situación complicada por el tema de la inseguridad que se ha marcado mucho en Zacatecas. Todos hemos sufrido cancelaciones y no tenemos muchas reser­vas a comparación de otros años, por lo que estamos preocupados y por eso hacemos un llamado de que solicitamos turistas en el estado’.

-ASÍ ES el comercio, hay días buenos y días malos -dice doña Petra-, podríamos decir, pero la industria turística es otro bo­leto, simplemente veamos las fotografías de ‘Desayunando con… ‘, una mesita aquí, otra mesita allá y el resto solas, no hay gente, no hay comercio-.

-Y NO hay gente, y no hay comercio, como dice mi tocayo Roberto, por la maldita inseguridad: hoy nos enteramos que mataron a balazos a otro policía, y con este ya suman 26 en lo que va del años, o sea un promedio de 4.33 policías ejecutados cada mes.

“YO CREO que Zacatecas es donde asesinan a balazos a más policía; este cobarde asesinato sucedió la noche de ayer, cuando el policía estatal disfrutaba su día de descanso, y paseaba por la calle Apio, colonia Las Huertas, en la mera capital del estado, cuando sorpresiva­mente varios criminales se bajaron de un vehículo y masacraron a tiros al policía metropolitano. Y, como siempre sucede, los asesinos huyeron con una tranquilidad burlona.

“PERO NO fue el único asesinato, no. Ayer, a pleno sol, a eso de las 8:00 de la mañana, en Fresnillo, municipio mejor conocido como ‘La Capital del Crimen’, dentro de un hogar, ubicado en la calle 24 de marzo, colonia Emiliano Zapata, fue asesinado un hombre, además de que otro y una mujer resultaron heridos a balazos.

“EL ATAQUE a plomazos fue desde afuera, con cuernos de chivo y, en menos de un minutos no sólo destrozaron puerta y ventanas, sino que la dejaron como queso gruyer, con un muerto en el interior de la casa, además de una mujer y otro hombre herido, ¿díganme si no son hijeces?

“AHÍ MISMO, en ‘La Capital del Crimen’, a plena luz del día, alrededor de las 5:00 de la tarde un hogar, ubicado en la calle Arroyo esquina con Ciudad Obregón, colonia Elías Calle, de una camioneta bajó un narcotraficante con un cuerno de chivo, comenzó a disparar y al final dejó agujera­da la fachada y dañadas puerta y ventanas, afortunadamente no hubo desgracias per­sonales que lamentar. Esto está cada vez más ‘cabrown’, porque ya no esperan que anochezca para cometer sus crímenes, sino que los cometen a plena Luz del día para demostrar que el gobierno les pela… los dientes”-.

-POR ESO, don Roberto, doña Petra, le doy la razón al señor Roberto: mientras no se recupere la paz y la tranquilidad, olvidé­monos de que la economía va a despuntar, ¿quién querrá venir a visitarnos y a invertir en la generación de empleos si existe el temor de perder la vida o ser secuestrado o desaparecido, o asaltado? Pocos, muy pocos se arriesgan, la verdad.

“REITERO, el señor Roberto lo dijo y lo dijo bien: ‘Mucha gente depende del turis­mo, sobre todo en la capital que es el motor principal turístico. Ojalá que se pudiera que en estos pocos días el gobierno intensificara una campaña de turismo y eso nos ayudaría bastante. Las notas negativas se están co­miendo a las pocas notas positivas que hay del estado y se necesita una fuerte estrategia para la imagen y la innovación de propuestas que generen esa atracción para el estado:

‘HACE FALTA -abundó el señor Rosa­les- un grupo de reacción inmediata para contratacar las noticias negativas y buscar como opacar las notas negras, aunque estas no desaparezcan.

‘EN OTROS lados hay grupos de reac­ción inmediata, es tan ilógico y tan fácil como que a la señora católica la marquen como parte de un sector turístico, lo cu­rioso es que la señora se come las noticias negativas cuando la sacan a promocionar a Zacatecas. Es un personaje icónico que se ha marcado en redes sociales, son cosas que debemos entender que el turismo y la imagen han cambiado en ese sentido, de­berían detonar la calidad de gente que hay en Zacatecas, imagina lo que puede lograr la gente creativa que hay en el estado con producción e innovación que pueden ayudar bastante’.

-AQUÍ -toma la palabra doña Petra- yo no coincido, ni estoy de acuerdo con el Rober­to, no hace falta combatir las malas notas, porque simple y sencillamente son hechos veraces, auténticos, que no se equivoque y, perdón por la expresión, le haga al buey.

“LO QUE Zacatecas necesita es que ‘El Deivis’ se faje los pantalones y, como lo hemos comentado en infinidad de ocasio­nes, ‘limpie la policía’, y combata al narco con inteligencia: IN-TE-LI-GEN-CIA, no a balazos”.

-¡ESO! Los capos del narco más perros se han detenido sin disparar un solo tiro, pero sí con inteligencia: ubicarlos y echar­les montón, ya cuando ven a elementos del Ejército Nacional, de la Guardia Nacional, helicópteros, decenas de vehículos con un chingo de gente armada, dan las nalguitas.

“¿POR qué no lo hacen así, si es la me­jor fórmula? Pues porque el narco reparte muchos billetes verdes en todas las esferas del gobierno.

“ENTRE elementos del Ejército Mexi­cano, la Guardia Nacional y policías de los tres órdenes de gobierno, aquí en Zacatecas son algo así como tres mil y tantos miem­bros ¿no? Entonces por qué una caterva de 500, 600 monos plataneros traen en jaque al gobierno de ‘El Rey David’? La diferencia es el billete, ¡carajo!

Don Le Roy, Decepcionante

-¡VÁLGAME DIOS! Yo creí que don Le Roy Barragán Ocampo, era un politico honesto y confiable, pero me equivoqué-.

-¿POR QUÉ lo dice, madre Teresa?-

-POR LAS declaraciones que hizo a nuestro Diario y que hoy jueves aparecen, en contra de quienes ‘critican sus estrategias en la Secretaria de Turismo’, pues asegura que todo ahí está bien porque han organizado gran cantidad de eventos:

‘ACTIVIDADES –subrayó don Le Roy-se han realizado muchas y muy variadas, además de que seguirán durante todo el año con congresos con más de cinco mil gentes y viene el Congreso Mundial donde estarán en Zacatecas más de ocho mil o nueve mil gentes y así tenemos muchos congresos para cerrar el año’.

-¡AH CARAY! Y en donde mete el Le Roy, nueve mil personas, en ese Congreso Mundial, si los que ha hecho y los que ha anunciado son puros eventos pedorros de hasta 600 personas, pero ‘nueve mil gentes’, pues no: ¿se imaginan nueve mil cuartos de hotel? Los hoteleros le harían un monu­mento, jajaja-.

-POR ESO digo que don Le Roy no es persona seria, porque enseguida abundó: La inseguridad afecta a todo el país, no es algo que alguien quiera y nosotros estábamos viendo, con los dirigentes del aeropuerto, las comparaciones de cifras, las últimas de referencia son las del 2019, y lo que vemos en las llegadas a Zacatecas se llegó ayer a 89% de lo que fue en el año 2019. Estamos en franco ascenso en lo que son las llegadas a Zacatecas vía aérea de distintos vuelos. Si ya estamos en el 89% estamos cerca de llegar a esa capacidad de 2019’.

“DON LE Roy aseguró a nuestro com­pañero Rubén Palomo Macías que ‘se está trabajando con intensidad además de que no se está realizando una simulación de cifras y se presentan los datos reales que se tienen en la secretaría:

‘MAYO -finalizó el señor Barragán Ocampo- cerró con un aproximado de 70% de ocupación hotelera debido a los congre­sos y convenciones que se llevaron a cabo y estamos esperando que así se cierre du­rante el año con las actividades que vienen enseguida’.

-PUES congresos, congresos yo no he sabido de uno importante, si de algunos eventos pedorros como el de los tatuajes que por cierto fue un fracaso. A mí me gustaría saber ¿en dónde va a meter el Le Roy a nueve mil congresistas de un trancaso, si en la capital no hay hoteles para esa cantidad de personas?

-BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe-.