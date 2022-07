Caos en el Gobierno del Estado y Cámara de Diputados: Adame

Mientras, Aumenta la Violencia, y no Atienden a Maestros y Campesinos

Por Manuel Domínguez Caldera

En entrevista para Página 24 Za­catecas, Faustino Adame Ortiz, acti­vista social, resaltó que ante diversos problemas de interés público, los 30 diputados locales no han podido re­solver ni sus diferencias, ni han puesto sobre la mesa los verdaderos retos como la inseguridad y la violencia que azotan gran parte de los municipios del estado, o bien el nulo desarrollo económico a comparación con otras entidades del país.

Además recriminó que sea la política y las diferencias ideológicas las que privan en la LXIV Legislatura, pues no han dado respuesta a temas del ma­gisterio, salud, el campo, el comercio, entre otros sectores marginados que requieren de la implementación de pro­gramas y proyectos para hacer frente a la carestía y la pobreza, así como la desigualdad social que continúan siendo sello de la entidad.

“Creo que en el tema legislativo todo lo están viendo políticamente, no hay avances en varios sentidos, uno de ellos es que se quedó sin presidente la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas (CDHEZ); obviamente muchos legisladores están esperando que les den línea para poder actuar. Entonces están a la espera de indicaciones, no creo que sea por fal­ta de méritos de los aspirantes, pues todos tienen su derecho y legítimas aspiraciones, por ello entregaron sus documentos en tiempo y forma. Sin embargo no hay un acuerdo político”.

“Lo que vemos es que más bien están peleando el tema de las “herramientas legislativas”, lo que ha llevado a un desgaste y que no haya acuerdos entre ellos. Además que sigue latente el tema de la “estafa legislativa” creo que sigue pendiente y se deberá investigar el tema a fondo, pues de no hacerlo también ellos estarían cayendo en un delito. Sin dejar de mencionar que actualmente hay legisladores que estuvieron presentes en la pasada administración legislativa; así como algunos funcionarios del ac­tual gobierno que están involucrados”.

“No obstante, también hay más co­sas pendientes, pero ellos se enfocan en lo referente al dinero, por lo que hay problemas y conflictos internos. Mientras tanto las cosas avanzan y hasta ahora hay un caos en el estado. Sobre todo porque hay una grave cri­sis de inseguridad; no han atendido a los maestros; ni mucho menos a los campesinos. Entonces hay temas pen­dientes que deben ser atendidos, pero así están también en las dependencias, donde no hay respuesta o alternativa real para solucionar las problemáti­cas pendientes, que de igual forma deberían ser abordados por el Poder Legislativo”, recalcó.