“Empresas Turísticas Sufren por Falta de Visitantes en Zacatecas”

A Fresnillo no Quieren ir, ni de Broma: Pilar González

Por Rubén Palomo Macías

Los prestadores de servicios turís­ticos se ven afectados por la petición del ayuntamiento capitalino de retirar sus módulos de información de la vía pública, así lo relató para Página 24 Zacatecas Pilar González, representante de la empresa Turismo Zacatecas, además de que la percepción de seguridad de los visitantes inhibe los deseos de vacacio­nar y visitar la capital zacatecana o sus municipios.

“El turismo está muy bajo, por la in­seguridad bajó muchísimo y ahorita es temporada baja pero esperemos que con las vacaciones aumente. Los visitantes tienen el temor y nos lo manifiestan en los recorridos, de hecho tenemos un tour por Fresnillo pero los visitantes de inmediato nos dicen que ahí no quieren ir ni de broma ya que les cuentan que está muy fea la situación por allá”, mencionó.

La representante señaló que los elemen­tos de seguridad realizaron rondines en el Centro Histórico después del hecho lamentable que se presentó en el Jardín Independencia sin embargo esos rondines disminuyeron con el pasar de los días.

“Yo creo que ya tiene como una semana que ya no se han visto y después de lo que pasó por el jardín esa semana anduvieron muy activos por aquí pero hoy en día ya no se han visto, fueron pocos días esos rondines”, mencionó.

Pilar apuntó que la captación para los recorridos de la empresa se complica aún más porque no se permiten tener los módulos de información debido a que les mencionaron que se está realizando una regularización para que todos los mó­dulos sean iguales, pero mientras tanto no hay con que captar la atención de los visitantes y solamente los que cuentan con camiones vistosos pueden tener algo de esa atención.

“Se supone que el martes se iba a tener una junta para ver los avances de esos módulos pero hasta ahora no hay ninguna noticia al respecto”

Finalmente Pilar González señaló que lo que dicen las autoridades de turismo es una realidad distinta a lo que viven los prestadores de servicios turísticos ya que en muchas ocasiones no resulta ser costeable la jornada laboral.

“A veces es muy perjudicial de que no hay turismo y pues si no hay visitantes pues no hay pagos, hemos presentado bajas en la empresa, en un mes se nos fueron por lo menos tres personas”, remató.