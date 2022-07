“Necesitamos Rescatar a Zacatecas Para que Regrese la Seguridad, Turismo y Economía”

El Gobernador David Monreal Necesita un Equipo de Gran Tamaño: Ortiz

Por Manuel Domínguez Caldera

Arturo Ortiz Méndez, político y em­presario, destacó que la sociedad espera resultados de un gobierno electo por la vía democrática, por lo que sentenció que se requiere unidad y “altura de miras” por parte de los servidores públicos para enfrentar los diversos retos y problemas. Además, remarcó que todo el equipo del gobierno, el aparato y estructura de las dependencias estatales, deben responder a las exigencias de la población en general y del propio Ejecutivo en particular.

El exdirigente del “Sol Azteca”, replicó que temas como la inseguridad o los bajos índices de crecimiento económico de Za­catecas no deben ser motivo de “escarnio” o celebración, sino que debería conjuntar a las diversas fuerzas políticas, organi­zaciones sociales y a todos los gremios laborales en un bien común: el desarrollo y la paz en la entidad.

En entrevista para Página 24 Za­catecas, recalcó: “Hemos resaltado en diversos momentos, que es necesario que el equipo que tiene la responsabilidad, o encomendado, para diseñar la estrategia de seguridad de los zacatecanos, tiene que sentarse a revisar periódica y sistemáti­camente su labor. En sus diferentes áreas del gobierno deben hacer evaluación del desempeño, entonces el tema de inseguri­dad, sin que se haga escarnio, pues es un asunto muy grave para el país y la entidad. Tiene que ser revisado de una manera permanente; pero si no hay resultados se tiene que revisar qué se está realizando”.

“Todas las organizaciones gubernamen­tales cuentan con capital humano capacita­do y socialmente responsables. Pero creo que debemos apostarle a que al gobierno le vaya bien, pues no se trata de aplaudir o dar concesión, sino que los ciudadanos necesitamos que al gobierno le vaya bien para que a nosotros nos vaya bien. Una gran parte del gobierno tiene que ver con la seguridad y la paz social, pero no pode­mos apostar a que nos vaya mal”.

“Aparte, el equipo que el gobierno contrató, tienen que ser un equipo que revise con seriedad lo que se hace, si se dan los resultados que se necesitan. En otros países los propios funcionarios se estuvieran retirando, así tiene que ser pues los “puestos” de gobierno no son para siempre. El gobernador David Monreal necesita un equipo de gran tamaño, pero si no dan resultados tienen que revisar la pertinencia de dar las gracias. El equipo de funcionarios tiene que hacer el mejor de sus esfuerzos para coadyuvar con las estrategias y proyectos que impulse el gobierno. Pero si no dan resultados, que no esperen a que los despidan, sino que un servidor público tiene que tener altura de miras para responder a la sociedad. Hay que decir las cosas sin escarnio y sin descalificar a nadie, necesitamos de un ejercicio importante para rescatar a Zaca­tecas, para que el turismo y la economía puedan recuperarse”, acotó.