Se han Reducido los Índices Delictivos en el Estado: Secretaria de Seguridad Rosa Icela Rodríguez

A Doña Rosa le va a Crecer la Nariz

Fresnillo, Zac.- Gracias al trabajo coordi­nado con el Gobierno que encabeza David Monreal Ávila, en Zacatecas se avanza en la recuperación de la paz con la disminución de los índices delictivos, a la vez que se man­tiene una estrecha colaboración para sacar adelante al estado, manifestó la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno de México, Rosa Icela Rodríguez Velázquez.

En Fresnillo, el Gobernador David Mon­real Ávila, encabezó, junto a la titular de Seguridad Pública del país, la sesión or­dinaria del Consejo Estatal de Seguridad, donde ambos refrendaron la voluntad de trabajar en coordinación, tal como ha sido desde el inicio de la administración estatal, para devolver a las y los zacatecanos la paz y la tranquilidad y continuar a la baja en los hechos delictivos, lo cual ha sido posible gracias al respaldo del Presidente Andrés Manuel López Obrador y a las acciones de la Estrategia Nacional de Seguridad.

Con la presencia del alcalde de Fresnillo, Saúl Monreal Ávila, autoridades federales y estatales en la materia, presidentes munici­pales, diputados y distintos actores públicos claves en el combate al delito, la Secretaria Rosa Icela Rodríguez y el Gobernador aseveraron que la Estrategia Nacional de Seguridad que se sigue en Zacatecas y en el país es la correcta.

En ese tenor, la Secretaria, además de asumir compromisos, reconoció el trabajo de la Mesa Estatal de Construcción de Paz encabezada por el Gobernador toda vez que, aseguró, el trabajo conjunto ha permitido disminuir algunos delitos como el de robo de vehículos, secuestro, delitos federales y el homicidio doloso.

Detalló que, en los primeros cinco meses de este año, hay resultados en Zacatecas en comparación con el mismo periodo de 2021, toda vez que el homicidio bajó un 15.5 por ciento, el secuestro un 30 por ciento, 11.4 por ciento el robo a casa habitación, hay un 50 por ciento menos de robos a transportis­tas y la violencia familia se redujo en un 12 por ciento. Dijo que los únicos delitos a la alza fueron la extorsión y el narcomenudeo.

Asimismo, informó que derivado del Operativo Zacatecas II se han desplegado en todo el estado 4 mil 799 elementos de la Guardia Nacional (GN) y del Ejército Mexicano. También, hay el compromiso de construir 13 cuarteles de la GN y para este año se consideran nueve: cuatro están en proceso y cinco en planeación, siempre con el apoyo de los presidentes municipales.

También recordó la presencia de la GN en nueve municipios que no cuentan con policía municipal. Además, habló del establecimiento de puestos militares en puntos colindantes con estados vecinos y de la detención de 68 objetivos prioritarios generadores de violencia.

“Las cosas no han sido fáciles, pero el tra­bajo comprometido del Gobernador y de los presidentes nos ha permitido avanzar en la construcción de paz y garantizar la seguridad para los zacatecanos”, refirió la Secretaria.

Rodríguez agregó por tanto que el Gober­nador y este estado no están solos: “cuenten con nosotros, siempre tendrán el acompaña­miento del Presidente, por eso esta semana llegaron refuerzos de la GN para sumarse a las labores que se realizan en la entidad”.

Resultado de las gestiones del Gobernador, Rosa Icela Rodríguez anunció que se enviará a Zacatecas un cuerpo de inteligencia opera­tivo para combatir el delito de homicidio; es decir, se tratará de una comisión de elementos que reforzarán el equipo de inteligencia y que se coordinará con las Fiscalías.

Este equipo, explicó el mandatario David Monreal, reforzará el trabajo que realiza un cuerpo similar que ya opera en el estado para combatir el secuestro, lo que ha per­mitido bajar la incidencia de este delito y ahora la expectativa es reforzar el combate al homicidio.

Un compromiso más de la Secretaria de Seguridad con Zacatecas fue ayudar a regularizar la certificación de las y los policías municipales y estatales, a fin de tener corporaciones confiables y con las condiciones necesarias para mejorar su capacidad operativa.

Además, un tercer compromiso fue robus­tecer a las policías municipales al dotarlas de capacitaciones que les permitan incorpo­rarse a la Estrategia Nacional de Seguridad del Presidente que va encaminada a la pacificación del país al garantizar tranqui­lidad al pueblo y ofrecerle condiciones de un mejor desarrollo, salud y bienestar, dijo el mandatario.

Tras estos acuerdos, el Gobernador David Monreal pidió a la Secretaria refrende al Presidente Andrés Manuel López Obrador el apoyo incondicional de su gobierno, pues está convencido de que se hace lo correcto porque los resultados así lo demuestran. También, hizo un llamado a los distintos sectores a una gran comunión social pues la tarea de la seguridad es un asunto de todos.

Dijo que el Plan Zacatecas II implementado por el Presidente en 2021 es una clara muestra de que la voluntad y la determinación conjun­ta pueden sacar adelante al estado.

Motivo por el cual agradeció y reconoció a la Guardia Nacional, al Ejército Mexicano, a las Fiscalías estatal y federal, a la Delegada de Programas para el Desarrollo, Verónica Díaz, y a todos quienes integran la Mesa Estatal de Construcción de Paz que todos los días sesionan a primera hora para anali­zar y adecuar la estrategia de seguridad de acuerdo a las necesidades de cada región.

“En estos meses no he dejado de trabajar ni un solo día en la tarea de recuperación de paz, por eso expreso a la Secretaria mi reconocimiento y gratitud por el respaldo a nuestro estado, en donde no se permite la impunidad y ello nos ha llevado a resulta­dos”, dijo Monreal Ávila.

Al ser Fresnillo en esta ocasión la sede para la realización del Consejo Estatal de Seguridad, el alcalde Saúl Monreal Ávila dijo a la Secretaria que su presencia manda un mensaje de unidad, de coordinación y es un espaldarazo a Zacatecas.

Reiteró por tanto la confianza y el respaldo que el Gobierno de Fresnillo da al Presidente López Obrador y le hizo un llamado a que no se les deje solos porque el municipio hace su trabajo pero se tiene que caminar juntos de la mano ante una realidad que se refleja en los índices delictivos, no obstante que en El Mineral han disminuido un 44 por ciento.

Asistieron también al Consejo, Clara Luz Flores, secretaria ejecutiva del Sistema Na­cional de Seguridad Pública; el Comandante de la XI Zona Militar, José Luis Vázquez Araiza; el Coordinador Estatal de la GN, José Silvestre Urzúa; Carlos Augusto Mora­les, coordinador de las Mesas de Construc­ción de Paz del país; y el Fiscal de Justicia del Estado, Francisco Murillo;

Así como el Secretario de Seguridad Pú­blica, Adolfo Marín; la Secretaría General de Gobierno, Gabriela Pinedo; los alcaldes Rogelio González, Alán Murillo, Noé Gua­dalupe Esparza y Julio César Chávez de Villanueva, Sombrerete, Jalpa y Guadalupe, respectivamente. Tan solo po