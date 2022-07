Mi Jardín de Flores

Un Tour a Fresnillo, ni de Broma

Por la Madre Teresa de Chalchihuites

‘Veo con mucha dificultad y tristeza que el secretario (Adolfo Marín Marín) diga que no hay extorsión y después salga a decir que siempre si existe, habla de que no está haciendo para nada su trabajo o que nos están escondiendo cosas más gra­ves aún’: Raymundo Ramírez Carrillo.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Viernes 8 de julio de 2022. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de sep­tiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre de 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén.

El Recibimiento a Doña Rosa Icela: Siete Asesinatos, dos Heridos

¡SANTO DIOS! Ya no sé si reír o llorar, pero me llevé la sorpresa de mi vida, al leer las declaraciones de la Secretaria de Seguridad y Protección Civil del Gobierno de Mexico, doña Rosa Icela Rodríguez Velázquez, quien aseguró que:

‘GRACIAS AL trabajo coordinado con el gobierno que encabeza David Monreal Ávila, en Zacatecas se avanza en la recupe­ración de la paz con la disminución de los índices delictivos, a la vez que se mantiene una estrecha colaboración para sacar ade­lante al estado’.

-TIENE USTED, madre Teresa, toda la razón, pero yo reí como pocas veces con esa declaración, tanto, que estuvo cerca de hacer de la chis, en pleno antecomedor; por fortuna el baño estaba desocupado, si no me hubiera hecho pipí en los choninos, jajaja…

-LO CAÑÓN -toma la palabra don Rober­to- es el desmentido y el recibimiento que le hizo el narco a la secretaria Rosa Icela Rodríguez: siete asesinatos -cuando menos, en un día-, más dos heridos.

“Y ME pregunto: ¿qué diría la secretaria de Seguridad a nivel nacional, cuando con­sultó hoy viernes los diarios de Zacatecas? Porque fue un ‘recibimiento con toda la barba’, ¿eh?: siete asesinatos, al menos. Y digo al menos, porque en muchas ocasiones los ocultan dizque “para no alarmar a la gente”, ¡qué estúpidos, la verdad! Lo único que provocan es más incredulidad de la gente, al gobierno de ‘El Rey David’. Los zacatecanos no nos chupamos el dedo.

“EL RECIBIMIENTO del narco a Rosa Icela, comenzó muy temprano, cuando alrededor de la 1:00 de la mañana, inició el matadero de gente: en una cenaduria, ubicada en la calle Hidalgo, colonia Vega, de la cabecera municipal de Loreto, cena­ban Jesús y Javier, cuando en un momento dado llegaron varios narcos al negocios de alimentos y sin decir agua va dispararon en contra de ellos y los mataron. Por supuesto, no hubo detenidos.

“EN CALERA de Víctor Rosales, horas después, la muerte se llevó a dos personas que estaban dentro de la cabina de un ca­mión de carga tipo torton, el cual estaba dentro de una bodega situada en la calle 10 de Enero.

“ESTA DOBLE muerte no es achacada al narco, pues se sospecha que el hombre mató a la mujer y enseguida se ahorcó ahí mismo.

“TRASCENDIÓ que la mujer murió asfixiada con una almohada -que estaba a su lado- por su pareja, y luego éste se ahorcó ahí mismo. A pesar de los indicios, las investigaciones continúan, para saber exactamente lo ocurrido y no haya sido un ardid del narco.

EN GUADALUPE, a eso de las 8:15 de la mañana, asesinaron a balazos a dos indi­viduos, en la Privada 27, colonia Villas de Guadalupe. Por supuesto, no hay detenidos.

EN LUIS Moya, en dos hechos diferentes, se cometieron dos ejecuciones, además de un herido.

“EL PRIMER hecho ocurrió al mediodía en el entronque de la comunidad Esteban Castorena, en dirección al municipio de Ciudad Cuauhtémoc, cuando una mujer y un hombre fueron cosidos a balazos. Sus ensangrentados cuerpos fueron llevados y depositados en el Semefo, en calidad de ‘desconocidos’. Obvio, no hay detenidos.

“AHÍ MISMO, en Luis Moya, pero en la colonia Las Flores, un individuo que con­ducía un Jeep blanco, fu atacado a balazos. Afortunadamente el hombre no falleció y fue trasladado a un hospital en donde lucha por su vid. ¿Detenidos? ¡Por favor!, estamos en Zacatecas, el estado donde se vende la ley al mejor postor, y ¿qué mejor postor que el narco?

“AHORA nos vamos a Fresnillo ‘La Capital del Crimen’, ahí a un lado de la gasolinera ‘La Villita’, ubicada a la salida norte al municipio de Valparaíso, a pocos metros de la carreteara 44, asesinaron a balazos a un vendedor de tacos al vapor; el reloj marcaba las 2:30 de la tarde, cuando el taquero caía muerto en el asfalto echando sangre a borbotones. No hay detenidos.

“MÁS TARDE, ahí mismo, en Fresnillo, a eso de las 3:50 de la tarde, un hojalatero que se hallaba trabajando en su negocio, ubi­cado en la calle Empalme, colonia Plutarco Elías Calles, varios delincuentes hicieron su aparición, le dispararon en varias ocasiones y huyeron del lugar.

“FAMILIARES del baleado rápidamente lo subieron a un automóvil particular y lo trasladaron al Hospital General, en donde lucha por su vida. Obvio, tampoco en este hecho hubo detenidos, ¿qué les parece?

-¡AY, SEÑOR!, ¿por qué nos has abando­nado? Estamos peor que en el viejo Oeste, Zacatecas, es la sucursal del infierno: hay fuego por todos lados, las armas lo vomitan-.

-A VER don Roberto -dice doña Petra-, entonces quedamos así: Fresnillo, un ase­sinato, un herido; Loreto, dos ejecuciones; Luis Moya, 2 muertos a balazos, un herido, Guadalupe, dos asesinatos = 7 ejecutados, dos heridos, achacados al narcos; más el asesinato de una mujer, y el suicidio de su presunto verdugo, aunque la fiscalía se aplica en las investigaciones para evitar que estas dos muertas no sean ardid del narco, ¿cierto?

-ES CORRECTO, es la información que tengo y que también publica hoy nuestro Diario-.

El Gobernador Debe de dar las Gracias, Pero…

-¿CUÁNTO tiempo creen que permanez­can en sus cargos los ineptos y corruptos secretario de Seguridad y fiscal del Estado, el Adolfo Marín Marín, y el Francisco José Murillo Ruiseco, respectivamente?

“PORQUE hoy vemos que en el presi­dium del recibimiento de la Rosa Icela, no estuvo ‘El Pelón’ Murillo, ni en la foto que hoy viernes publica nuestro Diario, por lo que es como una señal de que pronto le van a dar cran, porque no estuvo ocupando el lugar que le corresponde como fiscal; en cambio, el Adolfo Marín estuvo en todas las fotos y en el presidum; entonces yo creo que él Francisco José no carga los peregrinos como fiscal”.

-BUENA SU observación, doña Petra, don Francisco es herencia del gobierno de don Alejandro Tello; en cambio don Adolfo fue contratado por don David y hoy, como dicen los políticos, mostró músculo, pues aparece en todas las fotos-.

-EVIDENTEMENTE -opina don Rober­to- el general fue enviado por la Federación, por eso lo pusieron cerca de la secretaria, pues habría que quedar bien con ella, pero yo creo que a ambos, por el bien de Zaca­tecas, ‘El Rey David’ debe de darles las gracias, aunque hoy viernes Arturo Ortiz Méndez, apela a que tanto Murillo como Marín, tengan altura de miras y ahuequen el ala, así lo dice en entrevista con nuestro Diario:

‘EL GOBERNADOR David Monreal necesita un equipo de gran tamaño, pero si no dan resultados tienen que revisar la pertinencia de dar las gracias. El equipo de funcionarios tiene que hacer el mejor de sus esfuerzos para coadyuvar con las estrategias y proyectos que impulse el gobierno. Pero si no dan resultados, que no esperen a que los despidan, sino que un servidor público tiene que tener altura de miras para responder a la sociedad. Hay que decir las cosas sin escarnio y sin descalificar a nadie, necesitamos de un ejercicio importante para rescatar a Zacatecas, para que el turismo y la economía puedan recuperarse’.

-AHÍ ESTÁN las cartas: yo no creo que ninguno de los dos altos funcionarios pú­blicos, renuncien voluntariamente, porque ambos, según, sé, tienen mejor sueldo que el propio Presidente de México, don Andrés Manuel López Obrador; si las cosas siguen así o empeoran, tendrán que irse los dos: don Francisco José y don Adolfo Marín, pues como dijo la diputada federal del PAN, Noemí Luna Ayala:

‘ZACATECAS ES un estado fallido, no estamos seguros ni en nuestra propia casa, ni en las plazas públicas, ni en las escuelas, ni en los templos; lo primero que debe suceder es que el gobernador y su gabinete acepten la realidad que vive el estado: todos los días hay asesinatos’, y tilda de mentirosos a quie­nes dicen que las ejecuciones en Zacatecas van a la baja”-.

Un tour a Fresnillo, ni de Broma

PUES YA salió al paso otra persona que desmiente a Le Roy Barragán Ocampo, quien ayer presumió que Zacatecas va muy bien en Turismo y que le faltan sólo 11 pun­tos porcentuales para recuperar la ‘bonanza’ que tenía el turismo antes de la pandemia.

‘EL TURISMO está muy bajo, por la inseguridad bajó muchísimo y ahorita es temporada baja pero esperemos que con las vacaciones aumente. Los visitantes tienen el temor y nos lo manifiestan en los recorridos, de hecho tenemos un tour por Fresnillo pero los visitantes de inmediato nos dicen que ahí no quieren ir ni de broma ya que les cuentan que está muy fea la situación por allá’.

“IMAGÍNENSE la pésima mala fama que tiene Fresnillo y, por supuesto, el Saúl Monreal Ávila: ‘A Fresnillo, los turistas no quieren ir de tour ni de broma’, ¿qué tal eh? Así están las cosas y hay que aceptarlas para comenzar de cero a revertir esa ‘herencia maldita’, que nos dejó el inepto y corrupto ‘Pinocho de Bernárdez’-.

-“‘EL REY David’ -toma la palabra don Roberto- recibió una papa caliente, pero lo que me sorprende es que la siga soportando, me sorprende que sea masoquista, ¿qué ne­cesidad tiene? ¡Carajo, ya es gobernador, es tiempo de actuar porque los años pasan de volada, en dos meses más cumple un año!”.

-BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe-.