“El Transporte Público Está en Crisis y el Gobierno de David no Sabe Dialogar”

El Aumento no nos Benefició, Pero Perjudica al Usuario: González

Por Manuel Domínguez Caldera

En entrevista para Página 24 Zacatecas, el representante de la Federación de Transportistas Unidos, Salvador González Reyes, destacó que si bien los principales afectados del aumento de las tarifas en el servicio de transporte público urbano son los usuarios, dijo que las autoridades de gobierno no han sabido dialogar y lograr acuerdos para enfrentar el alza en los combustibles como el diésel, refacciones, materiales, entre otros gastos que deben costear las propias empresas.

Destacó que además de los problemas de movilidad y los largos trayectos que deben sortear las rutas del trans­porte urbano, también deben sumarse los altos costos del combustible y los aumentos del 10% de salario para los choferes, que deben ser solventados por las empresas y concesionarios. Tomando en cuenta que en los últi­mos años la zona conurbada Zacate­cas-Guadalupe ha crecido exponen­cialmente en la mancha urbana y en población, lo que dificulta aún más cubrir todas las áreas y alcanzar ga­nancias importantes para hacer frente a las necesidades de cada ruta.

“El incremento no vino a beneficiar a nadie, por el contrario, perjudicó a la ciudadanía que son nuestros clientes. Desafortunadamente el transporte está en crisis, los transportistas estamos en una severa crisis, pero el aumento no fue ningún beneficio ni para los transportistas ni para la ciudadanía, porque aunque pudiéramos decir que se está recuperando o ganando un peso más, hay rutas que no representan nada porque tienen que dar muchas vueltas semivacíos o con mínimo pasaje”.

“Nosotros hemos iniciado otro tipo de procesos legales para presentar este tipo de situaciones para que el bene­ficio le llegue directo a la ciudadanía. En todo el mundo, como lo hemos men­cionado en pasadas ruedas de prensa, el transporte se ha visto beneficiado por apoyos y subsidios por parte de las administraciones de gobierno. Se ha creado una burbuja especulativa que pudiera parecer que estamos ganando más, pero la verdad es que sólo se lesiona a los ciudadanos”.

Además, sobre los problemas de transporte público y los proyectos de infraestructura vial que se plantean con el Platabús, urgió a las institucio­nes de gobierno para que detallen so­bre los mecanismos y procedimientos, pues a más de un año no han recibido la invitación para dialogar al respecto.

“No sólo es este tema, además hay problemas con los servicios de trans­porte de personal, de los suburbanos, de los foráneos, de turismo, de todas las demás tipos de modalidad que nos urge que el gobierno nos atienda. He­mos iniciado ya otro tipo de acciones para que no ocurra lo mismo con el resto de las modalidades de transporte público. No podemos seguir esperando que el gobierno atienda las necesida­des de los ciudadanos y de los trans­portistas”, finalizó.