Mi Jardín de Flores

Los Zacatecanos Estamos en Peligro de Extinción

Por la Madre Teresa de Chalchihuites

‘Como resultado del despliegue de seguridad en el municipio de Jerez, se logró la detención de 11 presuntos responsables de los hechos delictivos registrados la mañana de este viernes. El Gobierno de Zacatecas está comprometido en combatir la violencia y sobre todo en regresar la tranquilidad y la paz social’: Adolfo Marín Marín.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Sábado 9 de julio de 2022. Glorifi ca mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre de 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén.

LO HEMOS comentado en diferentes ocasiones: los zacatecanos estamos en peligro de extinción: todos los días nos matan a balazos, nos queman nuestras casas, nos obligan a dejar nuestros pueblos, ante la amenaza del narco muchos empresarios han optado por cambiar de residencia e invertir en otros estados y, ante la falta de oportunidades tenemos que migrar a Estados Unidos, Canadá, España; otros a la Ciudad de México, Aguascalientes, Durango y demás estados de la República.

EL ACTO de narcoterrorismo en Jerez, fue tan abominable que en segundos recorrió todo el mundo, dejando en el desprestigio no sólo el gobierno de ‘El Rey David’, sino a los zacatecanos en general: cuando salimos de Zacatecas, al ver las placas de nuestro estado, nos ponen las cruces.

¿CÓMO ES posible que una caterva de narcos, alentados por la impunidad que impera en todo el estado, hayan baleado e incendiado casas y organizado balaceras en toda la cabecera municipal de Jerez, uno de los ‘Pueblos Mágicos’, más prósperos y bonitos de nuestro territorio?

“LOS ZACATECANOS estamos desprotegidos por completo, no sólo no contamos con oportunidades, sino que se está agudizando el desempleo, a nuestra juventud la están envenenado con drogas: tiene más mercado el llamado crystal, que la leche o las tortillas. Niños de cinco años en adelante ya se drogan: en las propias escuelas hay alumnos que las venden; maestros y directores se hacen disimulados porque no quieren arriesgarse a la furia del narco, que está incrustado no sólo en diferentes áreas de gobierno, sino en el empresariado que les lava su dinero.

“POR ESO hay mucha impunidad, el narco está enraizado en nuestro territorio y metido en los cuerpos policiacos y de seguridad hasta la médula. Ayer mismo, horas después de los momentos de narcoterror sufrido por nuestros hermanos jerezanos, el secretario de Seguridad Publica subió dos videos a las redes sociales sólo par decir pendejada y media, ¿no dijo que en Zacatecas no hay impunidad?”.

-¡AY SÍ, viejo mamón! -interviene doña Petra- Si Zacatecas está cómo está es porque aquí impera la impunidad, el caudal de asesinatos es porque nunca atrapan a los narcosicarios que siempre han hecho gala de su patente de corso, porque matan miles de personas y nomás no los atrapan la policía-.

-ESO SÍ: es vox populi que cuando se va a cometer un homicidio doloso, los jefes policiacos sacan de esa zona a los policías, para que los Malos Organizados, no tengan impedimento alguno, esta es la versión que yo recojo por las calles, con mi clientela, amigas y conocidos-.

-ES UN secreto a voces, madre Teresa, doña Petra, pero a pesar de todo, los corruptos servidores públicos creen que el pueblo es tonto, pero el preciso Andrés Manuel López Obrador, que conoce el país como la palma de su mano, siempre dice que ‘el pueblo es sabio’, por eso me encabrona que Adolfo Marín nos quiera ver la cara de pendejos, con sus discursos demagógicos, preñados de mentiras: el general Marín es un embaucador, que está pegado a la chuleta, no a su compromiso de cumplir y hacer cumplir la ley.

Los Asesinatos

PUES ADOLFO Marín y ‘El Rey David’ Podrán decir misa si quieren, pero no engañan a la gente con el trillado cuento de que ‘los asesinatos, mes con mes van a la baja’, no. Ayer se cometieron, al menos, cuatro ejecuciones a balazos.

EN OJOCALIENTE, a plana luz del día, mataron a balazos a dos personas en hechos diferentes; el primer asesinato ocurrió en la comunidad Venaditos, en donde, a eso de las 7:00 de la mañana mataron a un hombre a balazos al dispararle a quemarropa. Los asesinos, como siempre sucede, huyeron sin difi cultad alguna, por lo que no hay detenidos.

“MINUTOS más tarde, en el mismo Ojocaliente, pero en el camino que va a la comunidad de la Pastora, mataron a balazos a otro. En este asesinato tampoco hubo detenidos.

POR LA noche, en Fresnillo, ‘La Capital del Crimen’, ocurrió el tercer asesinato del día: a las puertas de su casa, ubicada en la calle Francisco I. Madero, colonia Venustiano Carranza, se encontraba un hombre ‘tomando el fresco’, cuando dos hombres se le acercaron, y a corta distancia le dispararon a quemarropa. Su muerte fue de inmediato y cayó al piso en donde quedó sobre un charco de sangre. De los asesinos no se sabe absolutamente nada, huyeron con su acostumbrada facilidad e impunidad.

Y EN la Ciudad de Zacatecas, capital del estado, ocurrió el cuarto y último asesinato del día, cuando poco antes de las 12:00 de la noche, un individuo que caminaba por la calle Madero, colonia Francisco Espartaco García, fue sorprendido por varios criminales que le dispararon a quemarropa, quedando muerto en ese lugar. No, no hubo detenidos. Y, por lo que se ve, los cuatro asesinatos quedarán impunes como están miles.

Y Hablando de Impunidad

–AYER, una de mis clientas, me mostró un video donde don Benjamín Medrano Quezada, está cantando ante numeroso público y, entre él, se hallaba don David Monreal Ávila, y lo invitó a subir al escenario.

“Y EN cuanto subió, don Benjamín lo abrazo y dirigiéndose a los asistentes dijo que a don David le debía su carrera política: ‘Gracias a David, fui diputado local; gracias a David, fui alcalde; gracias a David, fui diputado federa…’., por eso ahora me sorprende cómo todas las acusaciones en torno al fraude de más de 60 millones de pesos en contra del Patronato Nacional de la Feria de Zacatecas, sólo se esté señalando a don Benjamín, cuando antes también mencionaron los nombres de la señorita Marisol Gamboa Delgado, doña Cristina Rodríguez Pacheco y a su esposo don Alejandro Tello Cristerna, exgobernador de Zacatecas-.

-HAY QUE recordar, madre Teresa, que el Benjamín dijo en rueda de prensa que él nunca fi rmó documento alguno, que quienes fi rmaban eran: la Marisol, la Cristina y el Tello, a quienes ni siquiera han llamado a declarar, ¿no será que le quieren cargar todo el muertito al Benjamín?-.

-ES POSIBLE -retoma la palabra don Roberto-, tal vez por eso Benjamín anda prófugo, lo lamentable es que una amistad como la de Benjamín y ‘El Rey David’, haya acabado así; aunque yo recuerdo que en ciertos momentos Benjamín despotricó contra los Monreal Ávila, a quienes llamó corruptos, y acusó de narcos-.

-QUÉ DE cosas, lo cierto es que todo mundo dice que don David tiene que llamar a cuentas a don Alejandro Tello, a doña Cristina, a don Benjamín, a la señorita Marisol y hasta al hermano del exgobernador, quien de no tener nada ahora es un empresario rico y próspero.

-UNA cosa es cierta, madre Teresa, don Roberto, si ‘El Deivis’ no actúa contra ‘El Pinocho de Bernárdez’, y lo mete a la cárcel, sus bonos seguirán bajando inexorablemente.

“HOY ‘El Deivis’, en la presentación del Comité Organizador de la Feria Nacional de Zacatecas (FENAZA) 2022, subrayó que va a demostrar que ‘Sí es posible realizar una feria digna, de calidad, con honestidad y transparencia, con inclusión, que sí se puede llevar alegría y bienestar, y ofrecer actos artísticos y deportivos de calidad para niños, adolescentes y adultos’.

“Y SENTENCIÓ: “no vamos a tolerar ningún acto de corrupción, no vamos a permitir los moches, el saqueo, la simulación que ha padecido nuestro Zacatecas’, palabras fuertes, que nomás faltó agregar los nombres del Alejandro Tello, la Cristina, la Marisol, el Benjamín, y el Federico Borrego Iturbe, ‘Los 5 Fantasticos’, entre otros”.

-¡VÁLGAME Dios! Qué de cosas.

BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe-.